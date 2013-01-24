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iPod/ iPhone 用鬧鐘收音機

DC320/98
  • 在 iPhone/iPod 音樂中悠然醒來 在 iPhone/iPod 音樂中悠然醒來 在 iPhone/iPod 音樂中悠然醒來
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    iPod/ iPhone 用鬧鐘收音機

    DC320/98

    在 iPhone/iPod 音樂中悠然醒來

    在您喜愛的 iPhone/ iPod 音樂或電台頻道中悠然醒來。PureDigital 和 wOOx 技術的完美結合為您帶來逼真的低音，音質極為清澈。內置 MP3 連線還可讓您播放其他便攜式音樂播放機中的音樂。

    此產品已不再銷售。

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    在 iPhone/iPod 音樂中悠然醒來

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    在 iPhone/iPod 音樂中悠然醒來

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      工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

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      專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

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      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

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      一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

      輕柔的響鬧鈴聲，音量會逐漸提高

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      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      12 瓦 RMS 總輸出功率

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      這系統擁有 12 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      用於系統和 iPod/iPhone 的多功能遙控器

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      透過 Philips 多功能遙控，您只須簡單的按下遙控器，即可導覽 Philips 音樂系統和 iPod/iPhone 内的數百首歌曲。顯示根據播放清單、專輯、演唱者、曲風或曲目列出的資訊，您還可快速簡單地導覽數百個檔案。此遙控器只須單手操作，給使用者獨一無二的體驗。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

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      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度

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      與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。

      WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音

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      wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

      技術規格

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch
        • 第二代 iPod touch 8/16/32GB
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第五代 iPod nano
        • iPod classic
        • 第 5 代 iPod
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • iPod mini
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano

      • 播放聲音

        機座播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 快進及反帶
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        自動數碼選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線

      • 便利

        時鐘/版本
        數碼
        鬧鐘
        • 雙響鬧時間
        • 蜂鳴鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 重復響鬧（小睡功能）
        方便使用者
        定時睡眠功能
        背光時間
        背光燈顏色
        白色
        顯示類型
        LCD
        遙控器
        多功能

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        2 x 6 瓦
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        內置喇叭
        5
        釹質磁性系統
        喇叭增強功能
        wOOx 低音發射裝置

      • 連接

        MP3-Link
        是，3.5 毫米插孔

      • 功率

        電源
        電源
        100-240VAC, 50/60Hz

      • 尺寸

        外箱寬度
        221  毫米
        外箱高度
        187  毫米
        外箱深度
        372  毫米
        外箱數量
        2
        紙箱重量
        3  千克
        包裝寬度
        212  毫米
        包裝高度
        172  毫米
        包裝深度
        181  毫米
        重量（含包裝）
        1.4  千克
        産品寬度
        156  毫米
        産品高度
        187  毫米
        産品深度
        150  毫米
        重量
        0.9  千克

      • 配件

        附配件
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • 交流/直流變壓器
        • 快速使用指南
        • 用戶手冊
        • 保用證

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3.5 毫米立體聲輸入電線
      • AC/DC 轉接器
      • 使用手冊
      • 快速入門指南

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