纖薄強大外置充電器
10000mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。USB-C 3A 快速充電及雙 USB-A 為您的最新裝置充電。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
纖薄強大外置充電器
配備便攜式備用電源組
- 10,000 mAh
- USB A 及 USB C 充電連接埠
- 鋰聚合物電池
- 黑色
LED 電源指示燈
LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。
隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用
即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。
3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電
3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電
智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況
智能保護預防過熱、過壓與過流情況
技術規格
-
外盒
- 長度
-
40
厘米
- 產品包裝數目
-
36
- 長度
-
15.7
吋
- 寬度
-
35
厘米
- 總重量
-
11
kg
- 高度
-
22.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13549 6
- 寬度
-
13.8
吋
- 高度
-
8.9
吋
- 淨重
-
8.28
kg
- 總重量
-
24.251
磅
- 淨重
-
18.254
磅
- 淨重
-
2.72
kg
- 淨重
-
5.997
磅
-
內紙箱
- 長度
-
19
厘米
- 產品包裝數目
-
6
- 長度
-
7.5
吋
- 寬度
-
10.7
厘米
- 高度
-
20.5
厘米
- 寬度
-
4.2
吋
- 高度
-
8.1
吋
- 淨重
-
1.38
kg
- 總重量
-
1.75
kg
- 淨重
-
3.042
磅
- 總重量
-
3.858
磅
- 淨重
-
0.37
kg
- 淨重
-
0.816
磅
- GTIN
-
2 48 95229 13549 3
-
兼容性
- 適用於下列裝置
-
USB 充電裝置
-
電源
- 電池容量
-
10000mAh 37Wh
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 最大輸入功率
-
USB 5V/2A
- 輸出
-
USB C 5V/3A USB1 & 2：5V/2.1 A
-
包裝尺寸
- 高度
-
19.5
厘米
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 高度
-
7.7
吋
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 13549 9
- 寬度
-
3.7
吋
- 總重量
-
0.28
kg
- 深度
-
1.2
吋
- 淨重
-
0.23
kg
- 總重量
-
0.617
磅
- 淨重
-
0.507
磅
- 淨重
-
0.05
kg
- 淨重
-
0.110
磅
-
產品尺寸
- 高度
-
14.67
厘米
- 寬度
-
6.9
厘米
- 深度
-
1.58
厘米
- 寬度
-
2.7
吋
- 高度
-
5.8
吋
- 深度
-
0.6
吋
- 重量
-
0.225
kg
- 重量
-
0.496
磅
-
配件
- 連接線
-
USB-C 充電線
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