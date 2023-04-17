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  • 纖薄強大外置充電器 纖薄強大外置充電器 纖薄強大外置充電器

    USB 外置充電器

    DLP1810CB/00

    纖薄強大外置充電器

    10000mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。USB-C 3A 快速充電及雙 USB-A 為您的最新裝置充電。

    查看各種好處

    USB 外置充電器

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    纖薄強大外置充電器

    配備便攜式備用電源組

    • 10,000 mAh
    • USB A 及 USB C 充電連接埠
    • 鋰聚合物電池
    • 黑色

    LED 電源指示燈

    LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。

    隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用

    即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。

    3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電

    3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電

    智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況

    智能保護預防過熱、過壓與過流情況

    技術規格

    • 外盒

      長度
      40  厘米
      產品包裝數目
      36
      長度
      15.7  吋
      寬度
      35  厘米
      總重量
      11  kg
      高度
      22.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13549 6
      寬度
      13.8  吋
      高度
      8.9  吋
      淨重
      8.28  kg
      總重量
      24.251  磅
      淨重
      18.254  磅
      淨重
      2.72  kg
      淨重
      5.997  磅

    • 內紙箱

      長度
      19  厘米
      產品包裝數目
      6
      長度
      7.5  吋
      寬度
      10.7  厘米
      高度
      20.5  厘米
      寬度
      4.2  吋
      高度
      8.1  吋
      淨重
      1.38  kg
      總重量
      1.75  kg
      淨重
      3.042  磅
      總重量
      3.858  磅
      淨重
      0.37  kg
      淨重
      0.816  磅
      GTIN
      2 48 95229 13549 3

    • 兼容性

      適用於下列裝置
      USB 充電裝置

    • 電源

      電池容量
      10000mAh 37Wh
      電池類型
      鋰聚合物
      最大輸入功率
      USB 5V/2A
      輸出
      USB C 5V/3A USB1 & 2：5V/2.1 A

    • 包裝尺寸

      高度
      19.5  厘米
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      3  厘米
      高度
      7.7  吋
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 13549 9
      寬度
      3.7  吋
      總重量
      0.28  kg
      深度
      1.2  吋
      淨重
      0.23  kg
      總重量
      0.617  磅
      淨重
      0.507  磅
      淨重
      0.05  kg
      淨重
      0.110  磅

    • 產品尺寸

      高度
      14.67  厘米
      寬度
      6.9  厘米
      深度
      1.58  厘米
      寬度
      2.7  吋
      高度
      5.8  吋
      深度
      0.6  吋
      重量
      0.225  kg
      重量
      0.496  磅

    • 配件

      連接線
      USB-C 充電線

    Badge-D2C

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