USB 外置充電器
纖薄、強大、美觀
10000mAh 超大容量電池。手機沒電時再也不必煩惱。能夠為您所有的移動裝置充電，是最理想的旅行伴侶。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
纖薄、強大、美觀
配備 2 個 USB 和 1 個 Type-C 輸出插槽。
- 10,000 mAh
- QC 3.0 及 PD
- 黑色
智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況
智能保護預防過熱、過壓與過流情況
LED 電源指示燈
LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。
隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用
即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。
適用於 USB 裝置
此通用裝置帶有 USB 連接，可透過裝置原有或單獨購買的 USB 線與 USB 裝置連接。
3 個裝置充電
這款便攜充電器可同時為三部裝置充電。Qi 無線充電技術讓您在產品的充電標記位置以無線方式為手機充電。2 個額外 USB 連接埠亦可供 USB 充電裝置使用。
纖巧便攜設計
輕巧時尚的設計讓您能隨身攜帶所需數據。多媒體檔案和文件隨時就緒。
支援電源輸出功能的 USB-C 連接埠
USB-C 是最新的充電連接器標準，現已用於流動裝置（例如手機、相機和平板電腦）。電源輸出 (PD) 是用於輸出更多電力和快速充電的 USB 標準。
技術規格
-
外盒
- 長度
-
40
厘米
- 產品包裝數目
-
36
- 寬度
-
35
厘米
- 總重量
-
11
kg
- 高度
-
22.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 12263 2
- 淨重
-
8.28
kg
- 淨重
-
2.72
kg
-
內紙箱
- 長度
-
19
厘米
- 產品包裝數目
-
6
- 寬度
-
10.7
厘米
- 高度
-
20.5
厘米
- 淨重
-
1.38
kg
- 總重量
-
1.75
kg
- 淨重
-
0.37
kg
- GTIN
-
2 48 95229 12263 9
-
兼容性
- 適用於下列裝置
-
USB 充電裝置
-
電源
- 電池容量
-
10000mAh/37Wh
- 最大輸入功率
-
Micro USB - 5V/ 2A / 9V, 2A , USB-C - 5V/3A ,9V/2A
- 輸出
-
USB1 & 2：5V/3A Type-C：5V/3A
-
包裝尺寸
- 高度
-
19.5
厘米
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 12263 5
- 總重量
-
0.28
kg
- 淨重
-
0.23
kg
- 淨重
-
0.05
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
13.65
厘米
- 寬度
-
6.75
厘米
- 深度
-
1.55
厘米
- 重量
-
0.217
kg
-
配件
- 連接線
-
Micro USB 電線
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