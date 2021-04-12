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    USB 外置充電器

    DLP6812CB/90

    纖薄、強大、美觀

    10000mAh 超大容量電池。手機沒電時再也不必煩惱。能夠為您所有的移動裝置充電，是最理想的旅行伴侶。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    USB 外置充電器

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    纖薄、強大、美觀

    配備 2 個 USB 和 1 個 Type-C 輸出插槽。

    • 10,000 mAh
    • QC 3.0 及 PD
    • 黑色

    智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況

    智能保護預防過熱、過壓與過流情況

    LED 電源指示燈

    LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。

    隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用

    即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。

    適用於 USB 裝置

    此通用裝置帶有 USB 連接，可透過裝置原有或單獨購買的 USB 線與 USB 裝置連接。

    3 個裝置充電

    這款便攜充電器可同時為三部裝置充電。Qi 無線充電技術讓您在產品的充電標記位置以無線方式為手機充電。2 個額外 USB 連接埠亦可供 USB 充電裝置使用。

    纖巧便攜設計

    輕巧時尚的設計讓您能隨身攜帶所需數據。多媒體檔案和文件隨時就緒。

    支援電源輸出功能的 USB-C 連接埠

    USB-C 是最新的充電連接器標準，現已用於流動裝置（例如手機、相機和平板電腦）。電源輸出 (PD) 是用於輸出更多電力和快速充電的 USB 標準。

    技術規格

    • 外盒

      長度
      40  厘米
      產品包裝數目
      36
      寬度
      35  厘米
      總重量
      11  kg
      高度
      22.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 12263 2
      淨重
      8.28  kg
      淨重
      2.72  kg

    • 內紙箱

      長度
      19  厘米
      產品包裝數目
      6
      寬度
      10.7  厘米
      高度
      20.5  厘米
      淨重
      1.38  kg
      總重量
      1.75  kg
      淨重
      0.37  kg
      GTIN
      2 48 95229 12263 9

    • 兼容性

      適用於下列裝置
      USB 充電裝置

    • 電源

      電池容量
      10000mAh/37Wh
      最大輸入功率
      Micro USB - 5V/ 2A / 9V, 2A , USB-C - 5V/3A ,9V/2A
      輸出
      USB1 & 2：5V/3A Type-C：5V/3A

    • 包裝尺寸

      高度
      19.5  厘米
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      3  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 12263 5
      總重量
      0.28  kg
      淨重
      0.23  kg
      淨重
      0.05  kg

    • 產品尺寸

      高度
      13.65  厘米
      寬度
      6.75  厘米
      深度
      1.55  厘米
      重量
      0.217  kg

    • 配件

      連接線
      Micro USB 電線

    Badge-D2C

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