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    5000 系列 無塵袋吸塵機

    FC9570/61

    配備 PowerCyclone 7 颶風離塵技術，表現更佳

    Philips 無塵袋吸塵機 5000 系列是我們最為強勁的輕巧吸塵機。產品採用 PowerCyclone 7 颶風離塵技術，同時配備能一次完成 3 項清潔步驟的 TriActive 全能潔塵吸扒，不費吹灰之力即可發揮最佳深層清潔效果。

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    此產品已不再銷售。

    5000 系列 無塵袋吸塵機

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    配備 PowerCyclone 7 颶風離塵技術，表現更佳

    輕鬆除塵，保持衛生

    • 1900 瓦
    • PowerCyclone 7
    • Allergy H13 濾網
    • TriActive 全能潔塵吸扒
    強勁的 1900 瓦摩打帶來高效吸力

    強勁的 1900 瓦摩打帶來高效吸力

    1900 瓦摩打可產生高達 410 瓦高吸力，帶來強勁效能和深層清潔效果。

    PowerCyclone 7 可長時間維持強大吸力

    PowerCyclone 7 可長時間維持強大吸力

    PowerCyclone 7 颶風離塵技術採用空氣動力學吸塵設計，將空氣阻力降至最低，確保持續強勁的吸力。圓柱形空間中的超強加速氣流和獨特的排氣口葉片，能有效地將空氣中的粉塵隔離。

    TriActive 全能潔塵吸扒用於 3 向徹底清潔

    TriActive 全能潔塵吸扒用於 3 向徹底清潔

    TriActive 全能潔塵吸扒可以一次完成 3 種清潔動作。特別設計的底盤可去除地氈深處的灰塵，而大型前開口孔可吸走大塊塵垢，吸扒兩側的空氣管道和刷子可吸走牆壁或傢俬旁的灰塵和污垢。

    電源控制功能可調節吸力

    電源控制功能可調節吸力

    電源控制功能可輕鬆調整吸力，以應付不同的清潔工作，從清潔硬地板到軟身傢俬。

    設計輕巧，正面及頂部設有把手，方便攜帶

    設計輕巧，正面及頂部設有把手，方便攜帶

    緊湊輕巧的設計確保吸塵機能輕易存放和提起。設計包括頂部和正面的把手，方便攜帶。

    單手清空集塵箱的設計，方便衛生

    單手清空集塵箱的設計，方便衛生

    集塵箱容易清潔，能單手清空的設計，方便衛生，有助大大減少灰塵揚起。

    把手結合柔軟刷子和傢俬用吸扒

    把手結合柔軟刷子和傢俬用吸扒

    手柄內設吸塵毛刷工具，方便隨時使用，助您輕鬆清潔傢俬、平面和家居裝飾品。傢俬用吸扒是專門為有效清潔軟身傢俬如坐墊、沙發和扶手椅而設計，甚至可以去除寵物毛髮。

    Allergy H13 濾網系統可吸附 99.9% 以上的微細塵埃

    Allergy H13 濾網系統可吸附 99.9% 以上的微細塵埃

    Allergy H13 濾網系統可吸附 99.9% 以上的微細塵埃 - 包括花粉、寵物毛髮和塵蟎，非常適合敏感症患者使用。過濾級別相當於 HEPA 13*。

    柔軟緩衝器和橡膠滑輪可保護傢俬

    柔軟緩衝器和橡膠滑輪可保護傢俬

    柔軟緩衝器和橡膠滑輪可以保護傢俬，防止刮花地板，同時方便在家中使用。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      TriActive 全能潔塵吸扒
      隨附配件
      • 窄縫吸嘴
      • 綜合式毛刷
      配件儲藏格
      吸管夾上
      額外吸扒
      傢俬吸扒
      附加配件
      濾網更換：FC8010/02

    • 兼容度

      相關濾網選擇
      FC8010/02

    • 設計

      顏色
      深寶藍

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      412 x 280 X 280  mm
      產品重量
      5  kg

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 效能

      輸入功率 (IEC)
      1700  W
      操作音量
      72-82  dB
      輸入功率（最大）
      1900  W
      吸力 (最大)
      410  W

    • 過濾

      集塵量
      1.5  l
      排氣濾網
      Allergy H13 濾網
      摩打濾網
      可水洗濾網
      過濾水平
      HEPA13 水平*

    • 可用性

      接駁喉管
      ActiveLock
      有效半徑範圍
      9  m
      便攜把手
      頂部和正面
      電源控制
      機身電子控制
      喉管類型
      2 段式金屬伸縮管
      滾輪類型
      橡膠

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    • 過濾水平根據 EN60312-1-2017 進行測試，相當於 HEPA 13。

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