TriActive 全能潔塵吸扒用於 3 向徹底清潔

TriActive 全能潔塵吸扒可以一次完成 3 種清潔動作。特別設計的底盤可去除地氈深處的灰塵，而大型前開口孔可吸走大塊塵垢，吸扒兩側的空氣管道和刷子可吸走牆壁或傢俬旁的灰塵和污垢。