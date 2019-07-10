1900 瓦摩打可產生高達 410 瓦高吸力，帶來強勁效能和深層清潔效果。
PowerCyclone 7 颶風離塵技術採用空氣動力學吸塵設計，將空氣阻力降至最低，確保持續強勁的吸力。圓柱形空間中的超強加速氣流和獨特的排氣口葉片，能有效地將空氣中的粉塵隔離。
TriActive 全能潔塵吸扒可以一次完成 3 種清潔動作。特別設計的底盤可去除地氈深處的灰塵，而大型前開口孔可吸走大塊塵垢，吸扒兩側的空氣管道和刷子可吸走牆壁或傢俬旁的灰塵和污垢。
電源控制功能可輕鬆調整吸力，以應付不同的清潔工作，從清潔硬地板到軟身傢俬。
緊湊輕巧的設計確保吸塵機能輕易存放和提起。設計包括頂部和正面的把手，方便攜帶。
集塵箱容易清潔，能單手清空的設計，方便衛生，有助大大減少灰塵揚起。
手柄內設吸塵毛刷工具，方便隨時使用，助您輕鬆清潔傢俬、平面和家居裝飾品。傢俬用吸扒是專門為有效清潔軟身傢俬如坐墊、沙發和扶手椅而設計，甚至可以去除寵物毛髮。
Allergy H13 濾網系統可吸附 99.9% 以上的微細塵埃 - 包括花粉、寵物毛髮和塵蟎，非常適合敏感症患者使用。過濾級別相當於 HEPA 13*。
柔軟緩衝器和橡膠滑輪可以保護傢俬，防止刮花地板，同時方便在家中使用。
吸扒與配件
兼容度
設計
重量與尺寸
持續性
效能
過濾
可用性
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