如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。
圓柱形 3 合 1 濾網採用三層過濾設計，讓您的裝置始終如新。(6) 活性碳、HEPA 加上前層濾網，是去除污染物、病毒、致敏原和細菌的最佳組合。為確保您能享受更潔淨的空氣，我們建議您同時更換三層濾網。
3 層濾網由 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網組成，讓您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑及氣體侵害。NanoProtect HEPA 技術不但能夠捕捉污染物，更可運用特殊靜電吸附它們，可比醫學界運用的 HEPA H13 濾網以更快速度淨化空氣。(5)
Philips 整合式 3 合 1 濾網可持續提供保護，並確保長達 36 個月的最佳過濾效能。(1)
空氣清新機可吸附氣霧，包括可能含有呼吸道病毒的氣霧。經獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧。亦針對冠狀病毒進行測試 (8)。
請定期以吸塵機清潔前層濾網，以發揮最佳過濾效果。
當需要清洗前層濾網或更換濾網時，您的 Philips 裝置會向您發出通知。整個過程少於一分鐘。裝置的維護程序輕鬆無負擔，確保您能時刻享受潔淨、健康的空氣。
透過 CleanHome+ 應用程式，隨時隨地監察濾網的使用壽命和狀態 (2)。在濾網需要更換時接獲提醒，更可直接透過應用程式輕鬆訂購替換濾網 (3)。
原裝 Philips 濾網專為配合裝置使用而設，可完美貼合組件結構，確保裝置能持續暢順運作。
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