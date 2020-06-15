3 合 1 濾網，方便兼效能超卓

圓柱形 3 合 1 濾網採用三層過濾設計，讓您的裝置始終如新。(6) 活性碳、HEPA 加上前層濾網，是去除污染物、病毒、致敏原和細菌的最佳組合。為確保您能享受更潔淨的空氣，我們建議您同時更換三層濾網。