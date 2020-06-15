NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網
3 合 1 濾網，實現全方位效能
我們的 3 層濾網由 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網組成，讓您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑及有害氣體的侵害。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網
3 合 1 濾網，實現全方位效能
完美適配的 Philips 原廠濾網
- 使用壽命長達 36 個月
- HEPA + 活性碳 + 前層濾網
- 有效過濾 99.97% 0.003 微米的微粒
- 過濾氣體和異味
完美貼合設計，維持高效能表現
Philips 原廠濾網專為配合裝置使用而設，可完美貼合組件結構，確保裝置能持續暢順運作。
Philips 濾網能確保裝置有效運作
Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。
3 合 1 濾網，方便兼效能超卓
圓柱形 3 合 1 濾網採用三層過濾設計，讓您的裝置始終如新。(6) 活性碳、HEPA 加上前層濾網，是去除污染物、病毒、致敏原和細菌的最佳組合。為確保您能享受更潔淨的空氣，我們建議您同時更換三層濾網。
可使用長達 36 個月
Philips 整合式 3 合 1 濾網可持續提供保護，並確保長達 36 個月的最佳過濾效能。(1)
可清除高達 99.9% 病毒
空氣清新機可吸附氣溶膠，包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.96% (8)。
定期清潔前層濾網
請定期以吸塵機清潔前層濾網，以發揮最佳過濾效果。
連接空氣清新機，透過應用程式監察情況
透過 CleanHome+ 應用程式，隨時隨地監察濾網的使用壽命和狀態 (2)。在濾網需要更換時接獲提醒，更可直接透過應用程式輕鬆訂購替換濾網 (3)。
優異效能
3 層濾網由 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網組成，讓您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑及氣體侵害。NanoProtect HEPA 技術不但能夠捕捉污染物，更可運用特殊靜電吸附它們，可比醫學界運用的 HEPA H13 濾網以更快速度淨化空氣。(5)
按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作
當需要清洗前層濾網或更換濾網時，您的 Philips 裝置會向您發出通知。整個過程少於一分鐘。裝置的維護程序輕鬆無負擔，確保您能時刻享受潔淨、健康的空氣。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
HEPA NanoProtect 濾網
- 包裝盒内隨附
-
1 個濾網
- HEPA NanoProtect
-
是
- 前層濾網
-
是
- 活性碳
-
是
- 使用壽命
-
長達 3 年
-
效能
- 過濾微粒
-
0.003 微米達 99.97%
-
重量與尺寸
- 產品高度
-
286 毫米
- 產品重量
-
1.05 公斤
- 包裝長度
-
238 毫米
- 包裝寬度
-
238 毫米
- 包裝高度
-
295 毫米
- 包裝重量
-
1.346 公斤
- 產品長度
-
228 毫米
- 產品寬度
-
150 毫米
-
更換
- 適用於 Philips 空氣清新機
-
AC1758、AC2936、AC2939、AC2958、AC2959
- (1) 建議壽命是根據 Philips 用戶的平均使用時間及世界衛生組織 (WHO) 都市戶外污染水平數據計算所得的結果，實際壽命將受使用環境及頻率影響。
- (2) 僅適用於配備連接功能的指定型號
- (3) 僅適用於設有 Philips 商店的國家/地區
- (4) NanoProtect HEPA 濾網物料提供比 HEPA H13 濾網更低的氣流阻力，讓配備 NanoProtect 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備尺寸相同的認可 HEPA H13 濾網的空氣清新機，能輸出更高的潔淨空氣輸送率 (CADR)
- (5) 利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
- (6) 視乎濾網是配合 AC1711 還是 1715 Philips 空氣清新機使用
- (7) 於 Airmid Health group Ltd. 進行的微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
- (8) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。
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