有效過濾 99.97% 0.3微米微粒*

Philips NanoProtect S3 HEPA 濾網以高品質物料製成，能有效隔除 99.97% 細至 0.3 微米 (一般在空氣中存在的致敏原、有害粒子、細菌和病毒的體積) 的微粒。結構堅固而穩定的高級濾網，可確保高效過濾所有空氣。