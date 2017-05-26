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    NanoProtect 納米級防護HEPA濾網 HEPA 濾網

    FY2422/20

    呼吸不一樣的潔淨空氣

    NanoProtect 納米級防護HEPA 濾網，可有效隔除 99.97% 0.3微米的微粒，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌及病毒。24 個月的使用壽命能提供長效持久效能。

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    • 能有效去除 99.97% 微粒
    使用壽命長達 24 個月*

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    Philips NanoProtect 系列 3 濾網具有多重皺褶。覆蓋面積約 2 平方米，確保使用壽命長久。

    有效過濾 99.97% 0.3微米微粒*

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    Philips NanoProtect S3 HEPA 濾網以高品質物料製成，能有效隔除 99.97% 細至 0.3 微米 (一般在空氣中存在的致敏原、有害粒子、細菌和病毒的體積) 的微粒。結構堅固而穩定的高級濾網，可確保高效過濾所有空氣。

    技術規格

    • 物流數據

      12NC編碼
      883442230770
    Badge-D2C

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