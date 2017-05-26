NanoProtect 納米級防護HEPA濾網 HEPA 濾網
呼吸不一樣的潔淨空氣
NanoProtect 納米級防護HEPA 濾網，可有效隔除 99.97% 0.3微米的微粒，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌及病毒。24 個月的使用壽命能提供長效持久效能。 查看各種好處
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NanoProtect 納米級防護HEPA濾網 HEPA 濾網
呼吸不一樣的潔淨空氣
高達 99.97%淨化效能，讓您更安心
使用壽命長達 24 個月*
Philips NanoProtect 系列 3 濾網具有多重皺褶。覆蓋面積約 2 平方米，確保使用壽命長久。
有效過濾 99.97% 0.3微米微粒*
Philips NanoProtect S3 HEPA 濾網以高品質物料製成，能有效隔除 99.97% 細至 0.3 微米 (一般在空氣中存在的致敏原、有害粒子、細菌和病毒的體積) 的微粒。結構堅固而穩定的高級濾網，可確保高效過濾所有空氣。
- Philips 空氣清新機可有效阻隔 99.97% 經過濾網的細至 0.3 微米的微粒。已於 2015 年由第三方實驗室在濾網媒體上以 5.33cm/s 氣流進行一次通過效能測試
- 已對葡萄球菌及甲型流感病毒 (H1N1) 進行測試。
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