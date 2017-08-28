時刻呼吸更健康的空氣

這款融合 HEPA 及活性碳的濾網可有效阻隔微細至 PM0.02 的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能針對吸收並阻隔甲醛、揮發性有機化合物以及其他有害氣體。