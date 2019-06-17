NanoProtect 納米級防護 複合甲醛HEPA 濾網
空氣清新機 3000i 系列原廠濾網
這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住總揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
NanoProtect 納米級防護 複合甲醛HEPA 濾網
空氣清新機 3000i 系列原廠濾網
有效吸附 99.97% 納米微粒 (1)
- 兼容 3000i 系列
- 包裝盒內容：1 個濾網
- 壽命 3 年
- 原廠 Philips 濾網
兼容 Philips 3000i 系列
Philips 3000i 系列空氣清新機替換濾網：AC3033、AC3036、AC3039、AC3055、AC3058、AC3059。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。
濾網使用壽命長達 3 年
濾網提供長達 3 年的最佳過濾效能 (2)，從而減少更換麻煩和節省成本。定期更換前置濾網以保持最佳過濾效能。
Philips 原廠濾網帶來最佳效能
Philips 原廠濾網專為完美匹配您的產品而設計。為獲得最佳效能，請始終使用 Philips 濾網。
3 層 HEPA 濾網可捕捉 99.97% 超微細粒子
配備前層濾網和 HEPA NanoProtect 濾網的 3 層過濾系統可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原及細菌侵害。
按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作
您 Philips 裝置顯示器上的指示燈會在需要更換濾網時通知您。保養輕鬆簡單，需時少於一分鐘。
與 Air+ 應用程式連接額外方便
將裝置連接到 Air+ 應用程式，以監控濾網狀態，並在需要時輕鬆訂購替換濾網。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
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HEPA NanoProtect 濾網
- 包裝盒内隨附
-
1 個濾網
- HEPA NanoProtect
-
是
- 前層濾網
-
是
- 活性碳
-
是
- 使用壽命
-
長達 3 年
-
效能
- 過濾微粒
-
0.003 微米達 99.97%
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重量與尺寸
- 產品高度
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317.5 毫米
- 產品重量
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1.316 公斤
- 產品寬度
-
155 毫米
- 產品長度
-
245 毫米
- 包裝長度
-
256 毫米
- 包裝寬度
-
256 毫米
- 包裝高度
-
330 毫米
- 包裝重量
-
1,684 克
-
更換
- 適用於 Philips 空氣清新機
-
AC303X、AC3055、AC3058、AC3059
- (1) 通過濾網的空氣，由 iUTA 機構根據 DIN71460 進行 0.003 微米及 0.3 微米氯化鈉氣霧測試。
- (2) 計算平均值。濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。
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