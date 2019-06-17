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  • 空氣清新機 3000i 系列原廠濾網 空氣清新機 3000i 系列原廠濾網 空氣清新機 3000i 系列原廠濾網

    NanoProtect 納米級防護 複合甲醛HEPA 濾網

    FY3430/30

    空氣清新機 3000i 系列原廠濾網

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住總揮發性有機化合物以及異味。

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    NanoProtect 納米級防護 複合甲醛HEPA 濾網

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    空氣清新機 3000i 系列原廠濾網

    有效吸附 99.97% 納米微粒 (1)

    • 兼容 3000i 系列
    • 包裝盒內容：1 個濾網
    • 壽命 3 年
    • 原廠 Philips 濾網
    兼容 Philips 3000i 系列

    兼容 Philips 3000i 系列

    Philips 3000i 系列空氣清新機替換濾網：AC3033、AC3036、AC3039、AC3055、AC3058、AC3059。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。

    濾網使用壽命長達 3 年

    濾網使用壽命長達 3 年

    濾網提供長達 3 年的最佳過濾效能 (2)，從而減少更換麻煩和節省成本。定期更換前置濾網以保持最佳過濾效能。

    Philips 原廠濾網帶來最佳效能

    Philips 原廠濾網帶來最佳效能

    Philips 原廠濾網專為完美匹配您的產品而設計。為獲得最佳效能，請始終使用 Philips 濾網。

    3 層 HEPA 濾網可捕捉 99.97% 超微細粒子

    3 層 HEPA 濾網可捕捉 99.97% 超微細粒子

    配備前層濾網和 HEPA NanoProtect 濾網的 3 層過濾系統可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原及細菌侵害。

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    您 Philips 裝置顯示器上的指示燈會在需要更換濾網時通知您。保養輕鬆簡單，需時少於一分鐘。

    與 Air+ 應用程式連接額外方便

    與 Air+ 應用程式連接額外方便

    將裝置連接到 Air+ 應用程式，以監控濾網狀態，並在需要時輕鬆訂購替換濾網。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      HEPA NanoProtect 濾網
      包裝盒内隨附
      1 個濾網
      HEPA NanoProtect
      前層濾網
      活性碳
      使用壽命
      長達 3 年

    • 效能

      過濾微粒
      0.003 微米達 99.97%

    • 重量與尺寸

      產品高度
      317.5 毫米
      產品重量
      1.316 公斤
      產品寬度
      155 毫米
      產品長度
      245 毫米
      包裝長度
      256 毫米
      包裝寬度
      256 毫米
      包裝高度
      330 毫米
      包裝重量
      1,684 克

    • 更換

      適用於 Philips 空氣清新機
      AC303X、AC3055、AC3058、AC3059

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    • (1) 通過濾網的空氣，由 iUTA 機構根據 DIN71460 進行 0.003 微米及 0.3 微米氯化鈉氣霧測試。
    • (2) 計算平均值。濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。

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