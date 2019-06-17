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Genuine replacement filter

整合式 3-in-1

FY3430/30
1 獎項
  • 3 合 1 濾網，實現全方位效能 3 合 1 濾網，實現全方位效能 3 合 1 濾網，實現全方位效能
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    Genuine replacement filter 整合式 3-in-1

    FY3430/30
    1 獎項

    3 合 1 濾網，實現全方位效能

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住總揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處

    建議零售價: HK$558.00

    Genuine replacement filter 整合式 3-in-1

    3 合 1 濾網，實現全方位效能

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住總揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處

    3 合 1 濾網，實現全方位效能

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住總揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處

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    Genuine replacement filter 整合式 3-in-1

    3 合 1 濾網，實現全方位效能

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住總揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處

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      3 合 1 濾網，實現全方位效能

      完美適配的 Philips 原裝濾網

      • 使用壽命長達 36 個月
      • HEPA + 活性碳 + 前層濾網
      • 有效過濾 99.97% 0.003 微米的微粒
      • 過濾氣體和異味
      Philips 濾網能確保裝置有效運作

      Philips 濾網能確保裝置有效運作

      Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。

      3 合 1 濾網，方便兼效能超卓

      3 合 1 濾網，方便兼效能超卓

      圓柱形 3 合 1 濾網採用三層過濾設計，讓您的裝置始終如新。(6) 活性碳、HEPA 加上前層濾網，是去除污染物、病毒、致敏原和細菌的最佳組合。為確保您能享受更潔淨的空氣，我們建議您同時更換三層濾網。

      優異效能

      優異效能

      3 層濾網由 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網組成，讓您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑及氣體侵害。NanoProtect HEPA 技術不但能夠捕捉污染物，更可運用特殊靜電吸附它們，可比醫學界運用的 HEPA H13 濾網以更快速度淨化空氣。(5)

      可使用長達 36 個月

      可使用長達 36 個月

      Philips 整合式 3 合 1 濾網可持續提供保護，並確保長達 36 個月的最佳過濾效能。(1)

      可清除高達 99.9% 病毒

      可清除高達 99.9% 病毒

      空氣清新機可吸附氣霧，包括可能含有呼吸道病毒的氣霧。經獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧。亦針對冠狀病毒進行測試 (8)。

      定期清潔前層濾網

      定期清潔前層濾網

      請定期以吸塵機清潔前層濾網，以發揮最佳過濾效果。

      按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

      按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

      當需要清洗前層濾網或更換濾網時，您的 Philips 裝置會向您發出通知。整個過程少於一分鐘。裝置的維護程序輕鬆無負擔，確保您能時刻享受潔淨、健康的空氣。

      連接空氣清新機，透過應用程式監察情況

      連接空氣清新機，透過應用程式監察情況

      透過 CleanHome+ 應用程式，隨時隨地監察濾網的使用壽命和狀態 (2)。在濾網需要更換時接獲提醒，更可直接透過應用程式輕鬆訂購替換濾網 (3)。

      完美貼合設計，維持高效能表現

      原裝 Philips 濾網專為配合裝置使用而設，可完美貼合組件結構，確保裝置能持續暢順運作。

      技術規格

      • 重量與尺寸

        包裝尺寸（長 x 闊 x 高）
        256*256 *330 mm
        產品重量
        1.4 kg
        顏色
        白色、黑色
        產品尺寸（長 x 闊 x 高）
        245*155*317.5 毫米
        重量 (含包裝)
        1.7 kg

      • 更換

        適用於 Philips 空氣清新機
        AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3059

      • 效能

        可過濾
        • 異味
        • TVOC
        過濾微粒
        0.003 微米達 99.97%
        過濾致敏原
        99.99%
        過濾病毒和氣霧
        99.9%
        篩選
        複合濾網

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          Regulatory information
          Manufacturer address
          Product risks
          • (1) 建議壽命是根據 Philips 用戶的平均使用時間及世界衛生組織 (WHO) 都市戶外污染水平數據計算所得的結果，實際壽命將受使用環境及頻率影響。
          • (2) 僅適用於配備連接功能的指定型號
          • (3) 僅適用於設有 Philips 商店的國家/地區
          • (4) NanoProtect HEPA 濾網物料提供比 HEPA H13 濾網更低的氣流阻力，讓配備 NanoProtect 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備尺寸相同的認可 HEPA H13 濾網的空氣清新機，能輸出更高的潔淨空氣輸送率 (CADR)
          • (5) 利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
          • (6) 視乎濾網是配合 AC1711 還是 1715 Philips 空氣清新機使用
          • (7) 於 Airmid Health group Ltd. 進行的微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
          • (8) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。

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