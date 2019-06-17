3 層 HEPA 濾網可捕捉 99.97% 超微細粒子

配備前層濾網和 HEPA NanoProtect 濾網的 3 層過濾系統可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原及細菌侵害。