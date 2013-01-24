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蒸氣熨斗

GC3320/02
  • 效果出色，毫不費力 效果出色，毫不費力 效果出色，毫不費力
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    蒸氣熨斗

    GC3320/02

    效果出色，毫不費力

    這款 Philips 蒸氣熨斗，包括有特大注水口、特長電線及更清晰水位顯示，為你帶來更多方便，其全新 SteamGlide 底板，更順滑流暢，令熨衣更為輕鬆有效率！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    蒸氣熨斗

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      清晰標記，提供明顯可見的水位顯示

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      Philips 熨斗的清晰水位標記提供明顯可見的水位顯示，水箱內剩下的水一目了然。

      技術規格

      • 舒適地熨衣服

        額外舒適
        • 360 度電線自由移動
        • 更清晰水位顯示
        電線長度
        3  米
        水箱容量
        300  毫升

      • 去除縐褶

        持續蒸氣
        高達 35 克/分鐘
        深入難以接觸位置
        修長尖端
        噴水設備
        強力蒸氣噴射
        每分鐘高達 100 克

      • 使用方便

        容易使用及儲存方便
        • 特大注水口
        • 整合式電線儲藏格

      • 技術規格

        頻率
        50-60
        功率
        2300
        電壓
        220 - 240

      • 重量與尺寸

        產品尺寸
        328 x 129 x 163
        産品重量
        1.64

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