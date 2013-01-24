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效果出色，毫不費力
這款 Philips 蒸氣熨斗，包括有特大注水口、特長電線及更清晰水位顯示，為你帶來更多方便，其全新 SteamGlide 底板，更順滑流暢，令熨衣更為輕鬆有效率！ 查看各種好處
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Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫燙平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
獨特的修長尖端讓您對即使最難到達的部位也能輕鬆處理。
SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。
有了特大注水口，注水變得快捷方便。只需幾秒即可完成，避免水花四濺！
特長的電線，可以輕鬆達至熨衫板每個角落更靈活方便.
Philips 熨斗的清晰水位標記提供明顯可見的水位顯示，水箱內剩下的水一目了然。
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