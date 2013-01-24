集強效與精確於一身
蒸氣熨斗備有特殊蒸氣熨貼，可將蒸氣傳送到衣服每個細緻剪裁，具備橢圓形蒸氣孔及安全保護功能，能夠持續輸出強力蒸氣（40 克），或超強力蒸氣噴射（100 克）。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
集強效與精確於一身
蒸氣熨斗備有特殊蒸氣熨貼，可將蒸氣傳送到衣服每個細緻剪裁，具備橢圓形蒸氣孔及安全保護功能，能夠持續輸出強力蒸氣（40 克），或超強力蒸氣噴射（100 克）。
集強效與精確於一身
蒸氣熨斗備有特殊蒸氣熨貼，可將蒸氣傳送到衣服每個細緻剪裁，具備橢圓形蒸氣孔及安全保護功能，能夠持續輸出強力蒸氣（40 克），或超強力蒸氣噴射（100 克）。
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集強效與精確於一身
蒸氣熨斗備有特殊蒸氣熨貼，可將蒸氣傳送到衣服每個細緻剪裁，具備橢圓形蒸氣孔及安全保護功能，能夠持續輸出強力蒸氣（40 克），或超強力蒸氣噴射（100 克）。
Philips 蒸氣熨斗每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。
當熨斗閒置不用時，無論熨斗平放或直立擺放，自動斷電安全裝置便立刻啟動，安全可靠。
特大 350 毫升水箱，減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
Philips 燙斗有了特長 3 米電線，您就可以輕鬆熨衫，方便靈活！
獨特蒸氣熨貼設計將底板的尖型設計結合底板尖端的長型蒸氣孔，即使最難處理細節位置，都輕易熨服。
這款 Philips 燙斗的防滑手柄讓您能持久舒適地長時間熨衣服。
舒適地熨衣服
去除縐褶
方便使用
順滑
技術規格
重量與尺寸