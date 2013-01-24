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Philips Saeco Xelsis

全自動意式特濃咖啡機

HD8944/01
Saeco
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  • 多款飲品、多個用戶 多款飲品、多個用戶 多款飲品、多個用戶
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    Philips Saeco Xelsis 全自動意式特濃咖啡機

    HD8944/01

    多款飲品、多個用戶

    使用 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員均可品嚐他或她最喜愛的咖啡。獨特的多用戶功能讓您建立多達 6 位個人用戶的個人檔案，而且每個個人檔案可儲存多達 9 款個人化飲品 查看各種好處

    建議零售價: HK$19,988.00

    Philips Saeco Xelsis 全自動意式特濃咖啡機

    多款飲品、多個用戶

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    使用 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員均可品嚐他或她最喜愛的咖啡。獨特的多用戶功能讓您建立多達 6 位個人用戶的個人檔案，而且每個個人檔案可儲存多達 9 款個人化飲品 查看各種好處

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      配備全自動雙重清潔鮮奶瓶

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      由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

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      此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

      整合式鮮奶瓶令鮮奶泡沫更加完美

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      使用具有自動清洗功能的自動鮮奶瓶享受鮮奶特飲。只需將牛奶倒進鮮奶瓶，連接咖啡機並選擇您所喜愛的咖啡飲品即可。不論是泡沫特濃咖啡、泡沫咖啡還是鮮奶咖啡，瞬間沖調完成。Saeco 特濃咖啡機的鮮奶瓶具有便利的自動清洗功能，即透過兩次循環自動蒸氣清洗功能，在您每次品嚐完鮮奶後清洗鮮奶瓶管。

      增強咖啡脂及醇度

      增強咖啡脂及醇度

      此款 Saeco 具有增強咖啡脂及醇度的專利設計。此撥盤位於咖啡機噴嘴處，便於您透過變更特濃咖啡的醇度和咖啡脂，調節反壓力。親自嘗試一次，尋找您最喜愛的口味。

      採用不銹鋼塗裝的前衛設計

      採用不銹鋼塗裝的前衛設計

      Saeco 意式特濃咖啡機採用不銹鋼塗裝，設計時尚前衛。不銹鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。

      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡嚐起來全無焦味

      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡嚐起來全無焦味

      這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 8 種研磨粒度設定，由純正細滑的特濃咖啡以至香淡顆粒的鮮奶咖啡也可盡情享受。

      透過 6 種個人設定製作您的個人化咖啡

      透過 6 種個人設定製作您的個人化咖啡

      此款 Saeco 意式特濃咖啡機可記下個人喜好的 6 種設定，為您打造不同口味的咖啡飲品。即使使用此咖啡機的不止您一人，但此功能可讓您輕鬆享受為您度身打造的咖啡。

      自動雙重清潔帶來衛生的奶泡

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      此款 Saeco 意式特濃咖啡機具有全自動雙重清潔功能，可輕鬆清洗鮮奶瓶。此雙重清潔採用兩個獨立循環蒸氣系統，在每次沖泡咖啡飲品時快速清洗鮮奶瓶，讓您隨時享受鮮奶飲品。發打衛生奶泡變得前所未有的簡單。

      全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔

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      Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

      使用雙重發熱系統，毋須等候，即時享受鮮奶特飲

      使用雙重發熱系統，毋須等候，即時享受鮮奶特飲

      此款 Saeco 全自動意式特濃咖啡機採用 2 個分離式加熱系統，可使咖啡或奶泡達到最佳溫度，確保實現專業效果和速度。您可以根據需要沖調多杯泡沫特濃咖啡和泡沫咖啡，毋須等候，一杯接著一杯，杯杯同樣美味。

      技術規格

      • 完美特濃咖啡

        特濃咖啡技術
        • Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統
        • 芳香系統︰預先泡浸咖啡粉
        • SBS︰咖啡濃度調校
        • 暖杯裝置

      • 多款飲品

        鮮奶調校
        • 發打鮮奶泡沫濃度調校
        • 綜合全自動化鮮奶飲品功能
        • 鮮奶容量選擇器
        • 可拆式鮮奶瓶

      • 方便使用

        清潔與保養
        • 自動咖啡管道清洗功能
        • 自動奶瓶管道清洗功能
        • 循環除垢
        用法
        • 可調節咖啡裝噴嘴
        • 繞過研碎咖啡豆
        • 暖杯裝置
        • 前置式功能操作
        • 即時蒸氣排出（雙重發熱系統）
        • 可拆式咖啡沖調裝置
        • 可拆式水箱

      • 節能

        節能
        可選經濟模式

      • 技術規格

        發熱系統
        不銹鋼
        頻率
        50  Hz
        功率
        1500  瓦
        電壓
        230  伏
        壓力
        15  Bar

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長 x 厚 x 高）
        280x370x420  毫米
        重量
        16.1  千克
        咖啡豆容量
        350  克
        咖啡餅收集格容量
        14  份量
        鮮奶瓶容量
        0.5  公升
        水箱容量
        1.6  公升

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