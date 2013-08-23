健康空氣炸鍋利用 RapidAir 高速空氣循環技術，讓您煎炸、烘焙、燒烤、烘烤及燒烤的美味食物減少脂肪含量，比用傳統電炸鍋煮食更健康，只需要少量的油甚至不需要用油！Philips 健康空氣炸鍋使用高速空氣循環技術，亦較傳統電炸鍋產生較少氣味，並且容易清潔、安全及符合經濟效益！
本產品的整合式定時功能可供預設烹調時間，最長可達 60 分鐘。自動關閉功能包括「準備完成」的鈴聲提示。可供完全調校的溫度控制可讓您預設最佳烹調溫度，最高可達 200 攝氏度。輕鬆享用酥脆金黃的薯條、小食、雞肉、肉類等等，而且全部都能以最適當的時間和最合適的溫度烹調，做出最可口的美食！
使用雙層烤架擴大健康空氣炸鍋的烹調空間，以烤、焗、煮、炸等方式，煮出美味的漢堡包、雞翼、魚等多款美食，簡單快捷又健康。
配備 RapidAir 高速空氣循環技術的創新 Philips 健康空氣炸鍋不但煎炸食物出色，還可以燒烤、烘焙、烘烤您喜愛的菜式，一個健康空氣炸鍋就能炮製多種菜式。
食譜集合烹飪專家設計的各種使用健康空氣炸鍋烹煮低脂油炸食品的靈感，更為您展示了各種健康、快捷、方便的燒烤、烘焙甚至烘烤食物的方法。
Philips 健康空氣炸鍋的獨特設計以高速循環熱空氣烹調食物、仿傚星型坑紋的炸鍋底盤及最佳熱力設計，讓您可以簡單、快捷及健康地煮出多種美食，無須加油。
可拆除的不黏底塗層外鍋和食物烹調籃可於洗碗碟機輕鬆清洗。
配件
技術規格
設計
重量與尺寸
一般規格
外表
服務
持續性
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