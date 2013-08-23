配備數碼螢幕，方便控制時間和溫度

本產品的整合式定時功能可供預設烹調時間，最長可達 60 分鐘。自動關閉功能包括「準備完成」的鈴聲提示。可供完全調校的溫度控制可讓您預設最佳烹調溫度，最高可達 200 攝氏度。輕鬆享用酥脆金黃的薯條、小食、雞肉、肉類等等，而且全部都能以最適當的時間和最合適的溫度烹調，做出最可口的美食！