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  • 美味的薯條，減少脂肪含量高達 80%* 美味的薯條，減少脂肪含量高達 80%* 美味的薯條，減少脂肪含量高達 80%*
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    Viva 系列 數碼健康空氣炸鍋

    HD9230/50

    美味的薯條，減少脂肪含量高達 80%*

    Philips 獨特的 RapidAir 高速空氣循環技術讓您可以使用高速空氣進行烹調，使食物外脆內軟。只需少量或無須用油，確保食物有好的質感及風味。

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    RapidAir 高速空氣循環技術帶來更健康的煎炸美食

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    健康空氣炸鍋利用 RapidAir 高速空氣循環技術，讓您煎炸、烘焙、燒烤、烘烤及燒烤的美味食物減少脂肪含量，比用傳統電炸鍋煮食更健康，只需要少量的油甚至不需要用油！Philips 健康空氣炸鍋使用高速空氣循環技術，亦較傳統電炸鍋產生較少氣味，並且容易清潔、安全及符合經濟效益！

    配備數碼螢幕，方便控制時間和溫度

    配備數碼螢幕，方便控制時間和溫度

    本產品的整合式定時功能可供預設烹調時間，最長可達 60 分鐘。自動關閉功能包括「準備完成」的鈴聲提示。可供完全調校的溫度控制可讓您預設最佳烹調溫度，最高可達 200 攝氏度。輕鬆享用酥脆金黃的薯條、小食、雞肉、肉類等等，而且全部都能以最適當的時間和最合適的溫度烹調，做出最可口的美食！

    雙層烤架煮出多元化的美食

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    使用雙層烤架擴大健康空氣炸鍋的烹調空間，以烤、焗、煮、炸等方式，煮出美味的漢堡包、雞翼、魚等多款美食，簡單快捷又健康。

    健康空氣炸鍋讓您可以煎炸、燒烤甚至烘焙食物

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    食譜內滿載靈感的食譜

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    食譜集合烹飪專家設計的各種使用健康空氣炸鍋烹煮低脂油炸食品的靈感，更為您展示了各種健康、快捷、方便的燒烤、烘焙甚至烘烤食物的方法。

    獨特設計，烹煮美味的低油食物

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    Philips 健康空氣炸鍋的獨特設計以高速循環熱空氣烹調食物、仿傚星型坑紋的炸鍋底盤及最佳熱力設計，讓您可以簡單、快捷及健康地煮出多種美食，無須加油。

    配件可於洗碗碟機清洗

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    可拆除的不黏底塗層外鍋和食物烹調籃可於洗碗碟機輕鬆清洗。

    大容量的炸鍋讓您煮出拿手好菜

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    高功率效能，可快速烹調

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    技術規格

    • 配件

      隨附
      雙層

    • 技術規格

      電壓
      220  V
      電源
      1425  W
      電線長度
      0.8  m
      炸籃容量
      0.8  kg

    • 設計

      顏色
      白色

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      287 x 315 x 384  mm
      產品重量
      7  kg

    • 一般規格

      產品功能
      • 自動斷電功能
      • 隔熱外殼
      • 適用於洗碗碟機
      • 電線儲藏格
      • 防滑膠腳
      • 專利 RapidAir 高速空氣循環技術
      • 預設烹調功能
      • 完成鈴聲
      • 食譜及應用程式
      • 溫度控制
      時間控制
      最長 60 分鐘

    • 外表

      機身物料
      塑膠

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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