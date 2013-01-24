美味的薯條，含油量減少高達 80%*
Philips 獨特的 Rapid Air 技術讓您可以使用空氣進行烹調，使食物外脆內軟。只需少量或無須食油，確保食物有好的質感及風味。 查看各種好處
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美味的薯條，含油量減少高達 80%*
Philips 獨特的 Rapid Air 技術讓您可以使用空氣進行烹調，使食物外脆內軟。只需少量或無須食油，確保食物有好的質感及風味。 查看各種好處
Philips 空氣炸鍋的獨特設計以高速循環熱空氣烹調食物、仿傚星型坑紋的炸鍋底盤及最佳熱力設計，讓您可以簡單、快捷及健康地煮出多種美食，無須加油。
1.2 千克烹調容量可烹調最多 5 人份量。整個家庭都可享受空氣炸鍋的美味，烹調容量增加 50%**
空氣炸鍋利用 Rapid Air 高速空氣循環技術，讓您烤、焗、煮、炸、煎等的美味食物，比用傳統炸鍋煮食更健康，只需要少量的油甚至不需要用油！Philips 空氣炸鍋使用高速空氣循環技術，亦較傳統炸鍋產生較少氣味，並且容易清潔、安全及符合經濟效益！
配備 Rapid Air 高速空氣循環技術的創新 Philips 空氣炸鍋不但煎炸食物出色，還可以烤、焗、煮、炸、煎您喜愛的菜式，一個空氣炸鍋就能煮出多種菜式。
使用數碼輕觸式屏幕，以更輕易及準確的方式控制烹調時間和溫度。享受您最愛的食物，以適當的溫度和時間準備，享受最佳的美食！
提高效能可加快烹調過程！您現在可以更強效能*，製作脂肪更少的美味炸物等食物！*
儲存您最愛菜式的設定，下次只需一按即可開始烹調！
可拆除的不黏底塗層外鍋和食物烹調籃可於洗碗碟機輕鬆清洗。
食譜集合烹飪專家設計的各種使用空氣炸鍋烹煮低脂油炸食品的靈感，更為您展示了各種健康、快捷、方便的烤、焗、煮、炸、煎食物的方法。
一般規格
技術規格
重量與尺寸
設計
塗裝
服務
持續性