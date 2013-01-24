主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Avance Collection

空氣炸鍋 XL

HD9240/90
為本產品尋找支援
1 獎項
  • 美味的薯條，含油量減少高達 80%* 美味的薯條，含油量減少高達 80%* 美味的薯條，含油量減少高達 80%*
    -{discount-value}

    Avance Collection 空氣炸鍋 XL

    HD9240/90
    為本產品尋找支援

    美味的薯條，含油量減少高達 80%*

    Philips 獨特的 Rapid Air 技術讓您可以使用空氣進行烹調，使食物外脆內軟。只需少量或無須食油，確保食物有好的質感及風味。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,398.00
    尋找相似產品

    Avance Collection 空氣炸鍋 XL

    美味的薯條，含油量減少高達 80%*

    Philips 獨特的 Rapid Air 技術讓您可以使用空氣進行烹調，使食物外脆內軟。只需少量或無須食油，確保食物有好的質感及風味。 查看各種好處

    類似產品

    See all airfryer

      美味的薯條，含油量減少高達 80%*

      具備快速空氣技術，達至完美效果

      • 低脂炸鍋
      • 多功能煮食鍋 1.2 千克
      • 黑色
      獨特設計，烹煮美味的低油食物

      獨特設計，烹煮美味的低油食物

      Philips 空氣炸鍋的獨特設計以高速循環熱空氣烹調食物、仿傚星型坑紋的炸鍋底盤及最佳熱力設計，讓您可以簡單、快捷及健康地煮出多種美食，無須加油。

      容量大，1.2 千克烹調容量，烹調更多美味食材

      容量大，1.2 千克烹調容量，烹調更多美味食材

      1.2 千克烹調容量可烹調最多 5 人份量。整個家庭都可享受空氣炸鍋的美味，烹調容量增加 50%**

      Rapid Air 高速空氣循環技術帶來更健康的炸煎美食

      Rapid Air 高速空氣循環技術帶來更健康的炸煎美食

      空氣炸鍋利用 Rapid Air 高速空氣循環技術，讓您烤、焗、煮、炸、煎等的美味食物，比用傳統炸鍋煮食更健康，只需要少量的油甚至不需要用油！Philips 空氣炸鍋使用高速空氣循環技術，亦較傳統炸鍋產生較少氣味，並且容易清潔、安全及符合經濟效益！

      空氣炸鍋讓您可以烤、焗、煮、炸、煎等食物

      空氣炸鍋讓您可以烤、焗、煮、炸、煎等食物

      配備 Rapid Air 高速空氣循環技術的創新 Philips 空氣炸鍋不但煎炸食物出色，還可以烤、焗、煮、炸、煎您喜愛的菜式，一個空氣炸鍋就能煮出多種菜式。

      配備數碼屏幕，方便控制時間和溫度　

      配備數碼屏幕，方便控制時間和溫度　

      使用數碼輕觸式屏幕，以更輕易及準確的方式控制烹調時間和溫度。享受您最愛的食物，以適當的溫度和時間準備，享受最佳的美食！

      增加功率以迅速烹調

      增加功率以迅速烹調

      提高效能可加快烹調過程！您現在可以更強效能*，製作脂肪更少的美味炸物等食物！*

      智能預設按鈕，烹調您最愛的菜式

      智能預設按鈕，烹調您最愛的菜式

      儲存您最愛菜式的設定，下次只需一按即可開始烹調！

      配件可於洗碗機清洗

      配件可於洗碗機清洗

      可拆除的不黏底塗層外鍋和食物烹調籃可於洗碗碟機輕鬆清洗。

      食譜內滿載靈感的食譜

      食譜集合烹飪專家設計的各種使用空氣炸鍋烹煮低脂油炸食品的靈感，更為您展示了各種健康、快捷、方便的烤、焗、煮、炸、煎食物的方法。

      技術規格

      • 一般規格

        產品功能
        • 自動斷電裝置
        • 隔熱外殼
        • 適用於洗碗機
        • 完成鈴聲
        • 溫度控制
        • 食譜及應用程式
        • 電線儲藏格
        • 防滑膠腳
        • 專利高速空氣
        • 預設烹調功能
        時間控制
        最長 60 分鐘

      • 技術規格

        炸籃容量
        1.2  千克
        電線長度
        0.8  米
        電源
        2100  瓦
        電壓
        220 - 230  伏
        頻率
        50/60  Hz

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        422x314x302  毫米
        產品重量
        7  千克

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 塗裝

        機身物料
        塑膠

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          • *與使用傳統 Philips 電炸鍋炸的新鮮薯條比較

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記