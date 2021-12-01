RapidAir 高速空氣循環技術以其獨特的海星設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成。
Philips健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%**。
探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且快速烹調。NutriU 應用程式的食譜由營養專家為日常烹調精心設計。
接收適合家人喜好的每日食譜推薦。使用 NutriU 的次數越多，就越能根據自己的需求度身訂造美味的創意食譜。
觸控按鈕進行烹調。預設程序包括冷凍小吃、新鮮薯條、肉類、魚類、雞腿、蛋糕甚至烤蔬菜。
隨時享用美食。只需點擊保溫模式，食物將在理想溫度下保持長達 30 分鐘。
Philips 健康空氣炸鍋開啟了烹調的無限可能：煎炸、烘焙、燒烤、烤、脫水、烘烤、解凍、翻熱等。
Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電#。
充分發揮健康空氣炸鍋的潛力，烹調更美味、更健康的餐點。探索省時功能和磨練您的廚藝，每天製作您和家人都喜歡的家常菜。
10 多年來，我們的專家團隊一直力求將健康空氣炸鍋技術更臻善美。
所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。
原產地
技術規格
設計
重量與尺寸
一般規格
設計和外表
服務
持續性
烹調功能
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