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XXL 健康空氣炸鍋

HD9870/20
1 獎項
  • 食出低脂好味道，輕鬆容易。 食出低脂好味道，輕鬆容易。 食出低脂好味道，輕鬆容易。
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    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    HD9870/20
    1 獎項

    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    更聰明、更輕鬆、更好味。智能感應技術為您作出決定和煮食。這是唯一能夠在煮食時自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，為您煮出好味道。選擇和品嚐每一口美食！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,998.00

    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    更聰明、更輕鬆、更好味。智能感應技術為您作出決定和煮食。這是唯一能夠在煮食時自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，為您煮出好味道。選擇和品嚐每一口美食！ 查看各種好處

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    更聰明、更輕鬆、更好味。智能感應技術為您作出決定和煮食。這是唯一能夠在煮食時自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，為您煮出好味道。選擇和品嚐每一口美食！ 查看各種好處

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    Premium XXL 健康空氣炸鍋

    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    更聰明、更輕鬆、更好味。智能感應技術為您作出決定和煮食。這是唯一能夠在煮食時自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，為您煮出好味道。選擇和品嚐每一口美食！ 查看各種好處

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      只需按一下按鈕，即可實現最佳效果

      • 智能感應技術
      • 脂肪脫離技術
      • 高速空氣循環技術
      • 白色/香檳金，1.4 公斤
      智能感應技術

      智能感應技術

      新一代 Philips 健康空氣炸鍋代您思考。只需兩個簡單的步驟即可烹調出完美菜式。選擇食物類型，然後按下按鈕進行烹飪。智能感應器將自動調節時間和溫度，輕鬆實現最佳效果。

      智能烹調模式為您帶來各種熱門菜式

      智能烹調模式為您帶來各種熱門菜式

      我們的專業廚師設計了智能廚師程式，為您思考和烹飪。只需輕輕一按，即可使用 XXL 健康空氣炸鍋烹調新鮮自製薯條或急凍薯類小食、雞槌或全雞，甚至整條魚。

      性能最佳、效率最高的 Philips 健康空氣炸鍋¹

      性能最佳、效率最高的 Philips 健康空氣炸鍋¹

      強勁的加熱元件和摩打，健康空氣炸鍋中的熱空氣彷如強力龍捲風般快速旋轉，遍及整個食物籃。

      以更少時間和精力享用家庭裝份量的烤焗美食

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      使用新的家庭焗盤和 9 個鬆餅杯，可烹調所有您最喜歡的烘焙食譜。Philips 焗盤最多可烹調 4 份千層面、8-9 份蛋糕，也適用於批量烹調。其不黏底外層非常適合燜燉、法式雜菜、意式烘蛋、焗烤、醬汁肉和其他菜式。

      脂肪脫離技術可炮製更香脆可口的美食

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      您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Phillips XXL 是唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的整隻烤全雞，更可去除高達 50% 的肉類脂肪。⁵

      創新的健康空氣炸鍋，創造出快 7 倍的熱空氣氣流²

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      享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%⁶。Philips XXL 健康空氣炸鍋主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流，炮製更香脆可口的美食¹。

      XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

      XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條

      沒錯，您可以用新的 XXL 健康空氣炸鍋烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升大容量炸鍋⁷ 可烹調足夠最多 6 人享用的美食。

      比迷你焗爐快兩倍³

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      使用 Philips 健康空氣炸鍋比以往更快、更方便。使用我們性能最佳、效率最高的 Philips 健康空氣炸鍋，食物比迷你焗爐的烹調效果更鬆脆，速度快兩倍，無需預熱，無需等待。只管烹調和享受美食。

      方便的「保溫」和「儲存您最愛」的設定

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      使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。您也可以儲存您最愛的菜式，以便按照您喜歡的方式製作。最喜愛模式將適時為您炮製溫度適中的佳餚，極為方便。

      所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機

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      全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。

      多功能：烤、焗、煮、炸、煎，甚至翻熱！

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      您可以使用 XXL健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。烤、焗、煮、炸、煎甚至翻熱美食。全賴 Philips 高速空氣循環和海星形旋風內鍋，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。

      技術規格

      • 設計

        控制面板顏色
        白色
        產品重量
        7.99 kg
        製造地：
        中國
        隨附
        • 家庭焗盤
        • 9 個鬆餅杯
        電壓
        240 V
        電源
        2225 W
        電線長度
        0.8 m
        顏色
        白色/香檳金
        顏色
        白色/香檳金
        產品尺寸（長 x 闊 x 高）
        433x321x315 毫米
        炸籃容量
        1.4 kg
        產品功能
        • 智能感應技術
        • 脂肪脫離技術
        • Rapid Air 高速空氣循環技術
        • 開/關掣
        • 完成鈴聲
        • 溫度調控
        • 電源顯示燈
        • 快速清潔
        • LED 顯示屏
        • 時間控制
        • 自動斷電裝置
        • 隔熱外殼
        • 適用於洗碗碟機
        • 保溫
        • 儲存我的最愛
        • 電線儲藏格
        • 數碼輕觸式屏幕
        機身物料
        塑膠

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        &lt;gt/&gt; 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

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            獎項

            Regulatory information
            Manufacturer address
            Product risks
            • ¹健康空氣炸鍋 XXL 具有最高瓦數、最快加熱時間和更均勻的冷凍薯條效果（2021 年）。
            • ²與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Philips Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍
            • ³在 Philips 和迷你焗爐（容量超過 10 升）測試冷凍薯條的均勻結果和烹調時間。
            • ⁴食譜數量會因國家/地區而有所不同
            • ⁵3 隻生雞脾以 180°C 烹調 24 分鐘以去除脂肪
            • ⁶與使用傳統 Philips 電炸鍋炸的新鮮薯條比較
            • ⁷公升容量指炸鍋的總容量
            • ⁸僅在有 NutriU 社群的國家/地區提供

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