Premium
XXL 健康空氣炸鍋 HD9870/20
Premium XXL 健康空氣炸鍋 HD9870/20
食出低脂好味道，輕鬆容易。
更聰明、更輕鬆、更好味。智能感應技術為您作出決定和煮食。這是唯一能夠在煮食時自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，為您煮出好味道。選擇和品嚐每一口美食！ 查看各種好處
建議零售價: HK$2,998.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
食出低脂好味道，輕鬆容易。
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食出低脂好味道，輕鬆容易。
更聰明、更輕鬆、更好味。智能感應技術為您作出決定和煮食。這是唯一能夠在煮食時自動調節時間和溫度的健康空氣炸鍋，為您煮出好味道。選擇和品嚐每一口美食！ 查看各種好處
食出低脂好味道，輕鬆容易。
只需按一下按鈕，即可實現最佳效果
- 智能感應技術
- 脂肪脫離技術
- 高速空氣循環技術
- 白色/香檳金，1.4 公斤
智能感應技術
新一代 Philips 健康空氣炸鍋代您思考。只需兩個簡單的步驟即可烹調出完美菜式。選擇食物類型，然後按下按鈕進行烹飪。智能感應器將自動調節時間和溫度，輕鬆實現最佳效果。
智能烹調模式為您帶來各種熱門菜式
我們的專業廚師設計了智能廚師程式，為您思考和烹飪。只需輕輕一按，即可使用 XXL 健康空氣炸鍋烹調新鮮自製薯條或急凍薯類小食、雞槌或全雞，甚至整條魚。
性能最佳、效率最高的 Philips 健康空氣炸鍋¹
強勁的加熱元件和摩打，健康空氣炸鍋中的熱空氣彷如強力龍捲風般快速旋轉，遍及整個食物籃。
以更少時間和精力享用家庭裝份量的烤焗美食
使用新的家庭焗盤和 9 個鬆餅杯，可烹調所有您最喜歡的烘焙食譜。Philips 焗盤最多可烹調 4 份千層面、8-9 份蛋糕，也適用於批量烹調。其不黏底外層非常適合燜燉、法式雜菜、意式烘蛋、焗烤、醬汁肉和其他菜式。
脂肪脫離技術可炮製更香脆可口的美食
您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Phillips XXL 是唯一配備脂肪脫離技術的健康空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的整隻烤全雞，更可去除高達 50% 的肉類脂肪。⁵
創新的健康空氣炸鍋，創造出快 7 倍的熱空氣氣流²
享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達 90%⁶。Philips XXL 健康空氣炸鍋主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流，炮製更香脆可口的美食¹。
XXL 家庭装可放入全雞或 1.4 公斤的薯條
沒錯，您可以用新的 XXL 健康空氣炸鍋烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚或煎炸 1.4 公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3 升大容量炸鍋⁷ 可烹調足夠最多 6 人享用的美食。
比迷你焗爐快兩倍³
使用 Philips 健康空氣炸鍋比以往更快、更方便。使用我們性能最佳、效率最高的 Philips 健康空氣炸鍋，食物比迷你焗爐的烹調效果更鬆脆，速度快兩倍，無需預熱，無需等待。只管烹調和享受美食。
方便的「保溫」和「儲存您最愛」的設定
使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達 30 分鐘。您也可以儲存您最愛的菜式，以便按照您喜歡的方式製作。最喜愛模式將適時為您炮製溫度適中的佳餚，極為方便。
所有可拆式配件皆可 QuickClean 快速清洗及適用於洗碗碟機
全賴健康空氣炸鍋的 QuickClean 快速清洗炸籃，其設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。
多功能：烤、焗、煮、炸、煎，甚至翻熱！
您可以使用 XXL健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。烤、焗、煮、炸、煎甚至翻熱美食。全賴 Philips 高速空氣循環和海星形旋風內鍋，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。
技術規格
-
設計
- 控制面板顏色
-
白色
- 產品重量
-
7.99 kg
- 製造地：
-
中國
- 隨附
-
- 電壓
-
240 V
- 電源
-
2225 W
- 電線長度
-
0.8 m
- 顏色
-
白色/香檳金
- 顏色
-
白色/香檳金
- 產品尺寸（長 x 闊 x 高）
-
433x321x315 毫米
- 炸籃容量
-
1.4 kg
- 產品功能
-
-
智能感應技術
-
脂肪脫離技術
-
Rapid Air 高速空氣循環技術
-
開/關掣
-
完成鈴聲
-
溫度調控
-
電源顯示燈
-
快速清潔
-
LED 顯示屏
-
時間控制
-
自動斷電裝置
-
隔熱外殼
-
適用於洗碗碟機
-
保溫
-
儲存我的最愛
-
電線儲藏格
-
數碼輕觸式屏幕
- 機身物料
-
塑膠
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
持續性
- 包裝
-
<gt/> 90% 可回收物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
- ¹健康空氣炸鍋 XXL 具有最高瓦數、最快加熱時間和更均勻的冷凍薯條效果（2021 年）。
- ²與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Philips Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍
- ³在 Philips 和迷你焗爐（容量超過 10 升）測試冷凍薯條的均勻結果和烹調時間。
- ⁴食譜數量會因國家/地區而有所不同
- ⁵3 隻生雞脾以 180°C 烹調 24 分鐘以去除脂肪
- ⁶與使用傳統 Philips 電炸鍋炸的新鮮薯條比較
- ⁷公升容量指炸鍋的總容量
- ⁸僅在有 NutriU 社群的國家/地區提供
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