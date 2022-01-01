XXL家庭装可放入全雞或1.4公斤的薯條

您可以用XXL健康空氣炸鍋烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚或煎炸1.4公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3升大容量食物籃可烹調足夠最多6人享用的美食*****。