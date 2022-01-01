我們的專業廚師設計了智能廚師程式，為您思考和烹飪。只需輕輕一按，即可使用 XXL健康空氣炸鍋烹調新鮮或冷凍的薯條、雞腿或全雞，甚至整條魚。
您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Philips健康空氣炸鍋 XXL配備脂肪脫離技術，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的烤全雞，更可去除高達50%的肉類脂肪**。
享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達90%***。Philips 健康空氣炸鍋 XXL 主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流****，炮製更香脆可口的美食。
您可以用XXL健康空氣炸鍋烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚或煎炸1.4公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3升大容量食物籃可烹調足夠最多6人享用的美食*****。
Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電*******。
使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達30分鐘。您也可以儲存您最愛的菜式，以便按照您喜歡的方式製作。最喜愛模式將適時為您炮製溫度適中的佳餚，極為方便。
全賴健康空氣炸鍋的QuickClean快速清洗炸籃，設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。
您可以使用XXL健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。烤、焗、煮、炸、煎甚至翻熱美食。全賴Philips高速空氣循環和海星形旋風內鍋，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。
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一般規格
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