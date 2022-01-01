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  • 食出低脂好味道，輕鬆容易。 食出低脂好味道，輕鬆容易。 食出低脂好味道，輕鬆容易。

    Premium 健康空氣炸鍋 XXL

    HD9870/20

    食出低脂好味道，輕鬆容易。

    Philips - 全球No.1空氣炸鍋品牌*，更智能、更輕鬆、更好味。智能感應技術為您作出決定和煮食。這款健康空氣炸鍋在煮食時自動調節時間和溫度，為您煮出好味道。選擇菜式，然後品嚐每一口美食！

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    Premium 健康空氣炸鍋 XXL

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    • 白色/香檳金，1.4 公斤
    • RapidAir 高速空氣循環技術
    • 白香檳色，1.4 公斤
    智能烹調模式為您帶來各種熱門菜式

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    我們的專業廚師設計了智能廚師程式，為您思考和烹飪。只需輕輕一按，即可使用 XXL健康空氣炸鍋烹調新鮮或冷凍的薯條、雞腿或全雞，甚至整條魚。

    脂肪脫離技術可以分離並收集多餘的脂肪

    脂肪脫離技術可以分離並收集多餘的脂肪

    您現在可以去除食物中多餘的油脂，享用更健康的菜式。Philips健康空氣炸鍋 XXL配備脂肪脫離技術，可以分離並收集多餘的脂肪。品嚐皮脆肉嫩的烤全雞，更可去除高達50%的肉類脂肪**。

    創新的健康空氣炸鍋，創造出快7倍的熱空氣氣流

    創新的健康空氣炸鍋，創造出快7倍的熱空氣氣流

    享用更健康的油炸食品，外脆內嫩，可減少脂肪含量高達90%***。Philips 健康空氣炸鍋 XXL 主要使用熱空氣取代食油來煎炸美食，只需少量油或無需用油即可完成。Philips 高速空氣循環技術創造出快 7 倍的熱空氣氣流****，炮製更香脆可口的美食。

    XXL家庭装可放入全雞或1.4公斤的薯條

    XXL家庭装可放入全雞或1.4公斤的薯條

    您可以用XXL健康空氣炸鍋烹調家庭份量的餐點。它的全尺寸容量讓準備豐富大餐變得輕而易舉。您可以烹調全雞，甚或煎炸1.4公斤的薯條，讓一眾親朋大飽口福。7.3升大容量食物籃可烹調足夠最多6人享用的美食*****。

    既省時又省電

    既省時又省電

    Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電*******。

    「保溫」和「儲存您最愛」的方便設定

    「保溫」和「儲存您最愛」的方便設定

    使用簡便的保溫模式，方便隨時用餐。保溫模式在理想溫度下保溫食物長達30分鐘。您也可以儲存您最愛的菜式，以便按照您喜歡的方式製作。最喜愛模式將適時為您炮製溫度適中的佳餚，極為方便。

    所有可拆式配件皆可QuickClean快速清洗及適用於洗碗碟機

    所有可拆式配件皆可QuickClean快速清洗及適用於洗碗碟機

    全賴健康空氣炸鍋的QuickClean快速清洗炸籃，設有可拆式不黏底網底，清洗時既輕鬆又快捷。所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機，方便清理。

    多功能：烤、焗、煮、炸、煎，甚至翻熱！

    多功能：烤、焗、煮、炸、煎，甚至翻熱！

    您可以使用XXL健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。烤、焗、煮、炸、煎甚至翻熱美食。全賴Philips高速空氣循環和海星形旋風內鍋，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。

    NutriU應用程式備有超過500款獨家食譜

    NutriU應用程式備有超過500款獨家食譜

    探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜。美味、健康且快速烹調！NutriU應用程式的食譜*****由營養專家為日常烹調精心設計。

    技術規格

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 技術規格

      電源
      2225 瓦

    • 一般規格

      電線長度
      0.8 米
      隨附配件 1
      家庭焗盤
      隨附配件 2
      9 個鬆餅杯
      單炸籃或雙炸籃
      單炸籃
      連接
      非連接

    • 重量與尺寸

      產品重量
      7.99 公斤
      產品尺寸
      433x321x315 毫米

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    • 數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 , 2022 年數據 , 2023 年 2 月進行的市場調查
    • *3隻生雞脾以180°C烹調24分鐘以去除脂肪
    • ** 與使用 Philips 傳統電炸鍋炸的新鮮薯條比較
    • *** 與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Philips Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高7倍
    • **** 公升容量指炸鍋的總容量
    • ***** 食譜數量會因國家/地區而有所不同

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