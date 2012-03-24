Satinelle 脫毛器
更滑順，效果更持久
用這款 Philips 脫毛器可享受更持久的雙腿光滑效果。從根部去除體毛，保持光滑美腿，效果長達四週之久，享受極致的脫毛體驗 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$498.00
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高效脫毛系統把毛髮從根部徹底去除
此款脫毛器配備高效脫毛系統，可讓您的肌膚保持光滑，效果長達數週之久
人體工學設計的手柄及外型, 讓操作更舒適輕易
機身設計漂亮別緻。圓弧外型設計完全適合你的手形，輕鬆舒適地去除毛髮。
設有按摩的脫毛按摩滑輪可有高效地溫和脫毛
此二合一配件，保持脫毛器在皮膚上呈最理想角度, 以達至高效脫毛效果; 保持與肌膚最大範圍緊密接觸, 且於脫毛前舒緩肌膚
2 段速度選擇，提供柔和脫毛及最高效脫毛
超快速設定適合毛髮稀少和難以觸及的部位
可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生
此款脫毛器配備可水洗脫毛刀頭。刀頭可在流水下清洗，保持清潔衛生
技術規格
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舒適的脫毛體驗
- 2 段速度設定
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是
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方便衛生
- 清潔刷子
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是
- 可水洗脫毛刀頭
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是
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配件
- 可拆式刀頭
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是
- 精明輔助裝置
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是
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