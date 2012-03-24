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  • 更滑順，效果更持久 更滑順，效果更持久 更滑順，效果更持久

    Satinelle 脫毛器

    HP6403/00

    更滑順，效果更持久

    用這款 Philips 脫毛器可享受更持久的雙腿光滑效果。從根部去除體毛，保持光滑美腿，效果長達四週之久，享受極致的脫毛體驗

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    Satinelle 脫毛器

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    高效脫毛系統把毛髮從根部徹底去除

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    此款脫毛器配備高效脫毛系統，可讓您的肌膚保持光滑，效果長達數週之久

    人體工學設計的手柄及外型, 讓操作更舒適輕易

    人體工學設計的手柄及外型, 讓操作更舒適輕易

    機身設計漂亮別緻。圓弧外型設計完全適合你的手形，輕鬆舒適地去除毛髮。

    設有按摩的脫毛按摩滑輪可有高效地溫和脫毛

    設有按摩的脫毛按摩滑輪可有高效地溫和脫毛

    此二合一配件，保持脫毛器在皮膚上呈最理想角度, 以達至高效脫毛效果; 保持與肌膚最大範圍緊密接觸, 且於脫毛前舒緩肌膚

    2 段速度選擇，提供柔和脫毛及最高效脫毛

    2 段速度選擇，提供柔和脫毛及最高效脫毛

    超快速設定適合毛髮稀少和難以觸及的部位

    可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生

    可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生

    此款脫毛器配備可水洗脫毛刀頭。刀頭可在流水下清洗，保持清潔衛生

    額外剃毛刀頭

    額外剃毛刀頭

    技術規格

    • 舒適的脫毛體驗

      2 段速度設定

    • 方便衛生

      清潔刷子
      可水洗脫毛刀頭

    • 配件

      可拆式刀頭
      精明輔助裝置

    Badge-D2C

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