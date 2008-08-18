格內其他項目
- iPod 機座
- 無線傳送器
- 無線接收器
- 遙控器
- 2 枚 AAA 電池
- CVBS 視訊線
- FM 天線
- 電源線
- 快速入門指南
- 用戶手冊
- 全球保用證
震撼的環迴音效，高解像度影像
以此功能強大的系統享受無與倫比的家庭娛樂體驗。無線後置喇叭，告別雜亂纜線的惡夢，為您提供高音質環繞音效。同時享受 HDMI 1080p 倍增技術帶來的清晰畫質，以及方便易用的 iPod 擴充功能。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
震撼的環迴音效，高解像度影像
以此功能強大的系統享受無與倫比的家庭娛樂體驗。無線後置喇叭，告別雜亂纜線的惡夢，為您提供高音質環繞音效。同時享受 HDMI 1080p 倍增技術帶來的清晰畫質，以及方便易用的 iPod 擴充功能。
震撼的環迴音效，高解像度影像
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震撼的環迴音效，高解像度影像
以此功能強大的系統享受無與倫比的家庭娛樂體驗。無線後置喇叭，告別雜亂纜線的惡夢，為您提供高音質環繞音效。同時享受 HDMI 1080p 倍增技術帶來的清晰畫質，以及方便易用的 iPod 擴充功能。
使用 iPod 和 iPhone 擴充機座，透過家庭影院系統享受 iPod 和 iPhone 中的音樂。
無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。
通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。
HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。
DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。
EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。
內置的 DTS 與杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給你環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。
有了 DivX 支援，您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。
使用卡拉 OK 計分功能為您的卡拉 OK 演唱增添更多樂趣。允許對您的表現進行評分以進一步提高，或者進行友誼歌唱比賽。卡拉 OK 計分功能自動評定您的唱歌水準，並以一幅有趣的畫面顯示得分。其樂無窮。
播放幾乎任何媒體格式的音樂，無論是 WMA、DivX、MP3 或 JPEG。體驗強大播放功能無與倫比的便利性及在舒適的客廳中透過電視或家庭影院系統分享媒體文檔的奢華性。
播放幾乎任何光碟，無論 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD-RW 或 DVD+R DL。體驗無與倫比的靈活性和在一個裝置上播放所有光碟的便利性。
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