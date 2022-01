使用卡拉 OK 計分功能,在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽

使用卡拉 OK 計分功能為您的卡拉 OK 演唱增添更多樂趣。允許對您的表現進行評分以進一步提高,或者進行友誼歌唱比賽。卡拉 OK 計分功能自動評定您的唱歌水準,並以一幅有趣的畫面顯示得分。其樂無窮。