經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果

有了 DivX 支援，您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。