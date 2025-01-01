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    Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition 電動牙刷

    HX3603/01

    幫助兒童防止蛀牙

    使用 Sonicare for Kids 幫助養成健康的刷牙習慣。這款牙刷對正在生長的牙齒和牙齦安全且溫和，並有助預防蛀牙。我們的「設計寵物」特別版隨附有趣的貼紙，讓孩子製作自己的牙刷。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$438.00

    Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition 電動牙刷

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    幫助兒童防止蛀牙

    養成終生健康好習慣，方法其樂無窮

    • Sonicare 技術
    • 自訂貼紙
    • 免費 Sonicare for Kids 應用程式
    Sonicare 技術有助防止蛀牙

    Sonicare 技術有助防止蛀牙

    輕柔的脈動作用可深入清潔牙縫和牙齦線，讓兒童在學習刷牙時就能獲得最佳的清潔效果。

    刷頭專為兒童設計

    刷頭專為兒童設計

    刷頭經過特別設計，可幫助兒童在學習刷牙時徹底清潔牙齒。隨附精細型刷頭。標準型刷頭分開發售。

    使用有趣、可重複使用的貼紙創造自己的個人設計

    使用有趣、可重複使用的貼紙創造自己的個人設計

    特別設計寵物版包括可重複使用的貼紙，讓孩子可以隨時將牙刷變成新的動物角色。讓刷牙變成一天的有趣環節！

    智能定時功能及 KidPacer 讓兒童刷牙時間達到 2 分鐘

    智能定時功能及 KidPacer 讓兒童刷牙時間達到 2 分鐘

    指導兒童養成健康好習慣。智能定時功能讓兒童刷牙持續整整 2 分鐘，而 KidPacer 則確保兒童每 30 秒更換清潔口腔區域。

    2 段力度設定，溫和清潔

    2 段力度設定，溫和清潔

    正在發育的牙齒需要額外的保護。選擇「輕柔」或「超輕柔」設定，使用橡膠刷頭可確保清潔舒適。

    免費的 Sonicare for Kids 應用程式指導孩子更有效地刷牙

    免費的 Sonicare for Kids 應用程式指導孩子更有效地刷牙

    養成終身受用的健康習慣。我們的免費 Sonicare for Kids 應用程式支援兒童每天刷牙兩次，每次按照牙醫建議持續刷牙 2 分鐘，並且讓他們享受刷牙的樂趣！

    令旅行更輕鬆愜意

    令旅行更輕鬆愜意

    我們的旅行收納盒可讓您存放牙刷並保持衛生，而我們的輕便 USB 充電座可讓您外出時也能充電。如果正常使用，單次完全充電可使用兩週，但有了充電器，您就可安心踏上更長的旅途。

    技術規格

    • 電源

      電壓
      DC5V

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      14 天
      耗電量
      待機模式不顯示資訊 <0.5 W
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      白色配水藍色按鈕

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      電量指示燈
      電量指示燈可顯示電量狀態
      刷頭系統
      簡便扣合式刷頭

    • 內含物件

      手柄
      1 個 Sonicare for Kids 寵物手柄
      貼紙
      2 張寵物貼紙
      刷頭
      1 個 Sonicare 小童輕巧
      旅行收納盒
      1 個纖巧旅行收藏盒
      充電器
      1 個 USB 充電器

    • 清潔效能

      計時器
      智能定時功能及 KidPacer

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • Sonicare for Kids 手柄
    • Sonicare For Kids 小巧兒童專用刷頭
    • USB-C 充電器
    • 竉物貼紙
    • 旅行收納盒
    Badge-D2C

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