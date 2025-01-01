格內其他項目
- Sonicare for Kids 手柄
- Sonicare For Kids 小巧兒童專用刷頭
- USB-C 充電器
- 竉物貼紙
- 旅行收納盒
HX3603/01
幫助兒童防止蛀牙
使用 Sonicare for Kids 幫助養成健康的刷牙習慣。這款牙刷對正在生長的牙齒和牙齦安全且溫和，並有助預防蛀牙。我們的「設計寵物」特別版隨附有趣的貼紙，讓孩子製作自己的牙刷。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕柔的脈動作用可深入清潔牙縫和牙齦線，讓兒童在學習刷牙時就能獲得最佳的清潔效果。
刷頭經過特別設計，可幫助兒童在學習刷牙時徹底清潔牙齒。隨附精細型刷頭。標準型刷頭分開發售。
特別設計寵物版包括可重複使用的貼紙，讓孩子可以隨時將牙刷變成新的動物角色。讓刷牙變成一天的有趣環節！
指導兒童養成健康好習慣。智能定時功能讓兒童刷牙持續整整 2 分鐘，而 KidPacer 則確保兒童每 30 秒更換清潔口腔區域。
正在發育的牙齒需要額外的保護。選擇「輕柔」或「超輕柔」設定，使用橡膠刷頭可確保清潔舒適。
養成終身受用的健康習慣。我們的免費 Sonicare for Kids 應用程式支援兒童每天刷牙兩次，每次按照牙醫建議持續刷牙 2 分鐘，並且讓他們享受刷牙的樂趣！
我們的旅行收納盒可讓您存放牙刷並保持衛生，而我們的輕便 USB 充電座可讓您外出時也能充電。如果正常使用，單次完全充電可使用兩週，但有了充電器，您就可安心踏上更長的旅途。
電源
技術規格
設計和外表
服務
方便易用
內含物件
清潔效能
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