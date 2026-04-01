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  • 牙齦健康專用刷頭 牙齦健康專用刷頭 牙齦健康專用刷頭

    Philips Sonicare G3 Premium Gum 4 支裝刷頭

    HX9054/85

    牙齦健康專用刷頭

    Philips Sonicare 專為呵護牙齦而研發的替換刷頭，讓牙齦得到更全面的呵護。只需 2 星期即可感受到顯著的清潔效果，同時享受卓越的日常清潔體驗。

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    可選顏色:

    建議零售價: HK$368.00

    Philips Sonicare G3 Premium Gum 4 支裝刷頭

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    • 柔軟
    • 70% 生物基塑膠**
    2 星期內即可帶來 7 倍更健康的牙齦*

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    有效的牙齦護理是在刷牙時牙刷需要緊貼牙齦。這款刷頭的凹形刷毛設計，即使在您專注於刷牙的同時，外側的刷毛也能確保能清潔到牙齦邊緣。2 星期內即可帶來 7 倍更健康的牙齦。*

    與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜***

    與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜***

    這款刷頭採用柔韌設計，與手動牙刷相比，可助您清除多達 10 倍的牙菌膜。*** 柔軟的橡膠刷頭可增強刷毛擺動，從而增加覆蓋範圍並實現更徹底的清潔。

    Sonicare 液體清潔動力

    Sonicare 液體清潔動力

    Philips Sonicare 牙刷以高達 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛達成更徹底的清潔效果。

    證實可提供有效的口腔護理

    證實可提供有效的口腔護理

    所有 Philips Sonicare 刷頭都經過精心設計和臨床測試，不論在品質、安全和性能方面均符合最高標準，因此，您大可放心。

    使用 BrushSync 提醒功能，保持最佳刷牙狀態。

    使用 BrushSync 提醒功能，保持最佳刷牙狀態。

    您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備 BrushSync 技術。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。

    適用於所有 Philips Sonicare 卡入式刷柄

    適用於所有 Philips Sonicare 卡入式刷柄

    這款刷頭兼容所有 Philips Sonicare 電動牙刷。**** 只需輕輕卡入或卡出，方便更換和清潔。

    採用 70% 生物基塑膠製成**

    採用 70% 生物基塑膠製成**

    我們正努力減少在產品中使用石化基塑膠。因此，這款刷頭採用的 70% 塑膠都是生物基塑膠。**

    可回收的紙包裝

    可回收的紙包裝

    我們所有刷頭都採用紙包裝，在有回收設施的地方可以回收。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      硬刷毛
      柔軟
      更換刷毛提示
      藍色刷毛退色提示
      刷頭物料
      柔軟、富彈性的橡膠頭
      空間大小
      標準
      Smart Brush Head Recognition

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      不適用於
      Philips One
      兼容牙刷
      Philips Sonicare

    • 內含物件

      刷頭
      4 個 G3 Premium Gum 刷頭

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果
      製造地：
      德國
      優點
      • 牙齦健康
      • 清除牙菌膜

    • 健康功能

      牙齦健康
      清除牙菌斑

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