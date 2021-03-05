Fidelio 耳罩式無線耳機
隨時隨地，享受音樂。
隨時隨地都可以盡情享受您喜愛的音樂。精心調製的驅動器、卓越的主動降噪功能，以及合適的尺寸完美糅合，無論您身在何處，都能為您帶來完美的聆聽環境。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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隨時隨地，享受音樂。
- Pro+ 降噪功能
- 自然、平衡的音效
- 高級皮革設計
- 38 小時播放時間
Philips Fidelio，為呈現非凡音色而生
這款耳罩式、封閉式無線耳機從音效到物料都經過精心設計，讓您完全沉醉於音樂之中。無論您頭部的大小或形狀如何，其柔軟的記憶棉耳墊都能夠緊密貼合，而且當您取下耳機時，音樂會暫停播放。
40 毫米驅動器帶來自然、平衡的音效
這款兼容高解析度音效的耳機配備完美調諧的驅動器，無論有否開啟主動降噪功能 (ANC) 都能為您帶來完美平衡的音效。低音緊密震撼，而不會過分強勁，中音頻率飽滿流暢，高音頻率則極盡細緻。
先進的混合式主動降噪
隨時隨地都能享受完美的音量。自適應降噪功能將外部麥克風與內部麥克風互相配合，隔絕外部噪音，讓您盡情沉醉其中。感知模式可因應需要讓您重返現實世界。
雙重麥克風設計確保通話清晰，同時內置語音控制
兩邊耳罩均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，降低四周環境傳來的噪音。完全整合的 Google Assistant 和 Alexa 可隨時按您的要求開啟您最愛的播放清單。
觸控控制，38 小時播放時間（開啟 ANC 時則為 32 小時）*
完全充電後可以讓您播放音樂超過一天，而快速充電 15 分鐘則可提供 6 小時的播放時間。耳罩具備可控制音樂和通話的觸控功能及 ANC 按鈕，而且可以折疊收藏，方便儲存。
專為聆聽體驗而精心研創的優質設計
輕巧的鋁製物料和選材符合標準的 Muirhead 皮革，確保這款無線耳機的觸感與其音效都同樣出色。耳罩外框的鋁製物料呈啞光深色緞面效果，並綴有 Philips Fidelio 的品牌浮雕。在取下耳機時，音樂會自動暫停。
Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗
Philips 耳機應用程式讓您透過切換預設的 ANC 模式以調整降噪水平，同時亦具備專用的均衡器，讓您在應用程式上控制音樂串流或存取歌曲資訊。
Google Fast Pair，實現一觸配對*
Google Fast Pair 讓您只需輕按一下便能為您的耳機與兼容的 Android 裝置進行配對。當耳機放置在您的 Android 裝置附近時，系統便會自動詢問您是否要連接。
連接到任何無線或有線音源
穩定的藍牙連接，配備兼容 iOS 裝置的 AAC，以及 Android 或 Windows 的 aptX HD，確保提供最佳的串流音效。可分離式電線讓您可接上高解析度的設備進行有線聆聽。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
7 - 40,000 Hz
- 喇叭直徑
-
40 毫米
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
20 mW
- 敏感度
-
103 dB (1k Hz)
- 驅動器類型
-
動態
- 高解析度音效
-
是
-
連接
- 藍牙版本
-
5.1
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 可分離式電線
-
是
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 多點連接
-
是
- 支援的解碼器
-
- 無線傳輸類型
-
藍牙
- 耳筒插座
-
2.5
mm
-
外盒
- 長度
-
25.4
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
22.8
厘米
- 總重量
-
3.655
kg
- 高度
-
26
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10839 1
- 淨重
-
1.161
kg
- 淨重
-
2.494
kg
-
便捷功能
- 自動關機
-
是
- 音量控制
-
是
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- Google Fast Pair
-
是
- 自動暫停（紅外線感應器）
-
是
- 韌體可更新
-
是
- 控制類型
-
觸覺
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
3 件
- 通話時間
-
38 小時
- 充電時間
-
2
小時
- 音樂播放時間（開啟 ANC）
-
32
小時
- 音樂播放時間（關閉 ANC）
-
38
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 6 hrs
- 電池重量（總重量）
-
10.1
克
- 電池容量（耳機）
-
800
mAh
- 電池類型（耳機）
-
鋰聚合物（內置）
-
包裝尺寸
- 高度
-
21.67
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
20.9
厘米
- 深度
-
7.69
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10839 4
- 總重量
-
1.068
kg
- 淨重
-
0.387
kg
- 淨重
-
0.681
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
20.35
厘米
- 寬度
-
19
厘米
- 深度
-
5.15
厘米
- 重量
-
0.36
kg
-
配件
- 其他
-
1 個硬殼便攜盒
- 音訊線
-
2.5-3.5 毫米立體聲連接線，長度 1.2 米
- 快速入門指南
-
是
- 充電電線
-
USB-C 電線，500 毫米
- 隨附配接器
-
飛機用變壓器
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 配戴方式
-
頭帶
- 折疊式設計
-
均衡
- 耳朵接合裝置材料
-
人造皮革
- 貼合耳形
-
耳罩式
- 耳罩類型
-
封閉式
-
電信
- 通話麥克風
-
2 mics
- ENC 麥克風
-
是
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20164 4
-
ANC 功能
- ANC 技術
-
混合式，ANC Pro+
- 感知模式
-
是
- 適應性 ANC
-
是
- ANC 專用麥克風
-
4 個麥克風
- ANC（主動降噪）
-
是
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
手提式
- 語音助理支援
-
是
- Google 是 Google LLC 的商標。Google Fast Pair 不適用於某些語言和國家/地區。
- 電池使用時間為估計值，可能因應用條件而有所不同。
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