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    Fidelio 耳罩式無線耳機

    L3/00

    隨時隨地，享受音樂。

    隨時隨地都可以盡情享受您喜愛的音樂。精心調製的驅動器、卓越的主動降噪功能，以及合適的尺寸完美糅合，無論您身在何處，都能為您帶來完美的聆聽環境。

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    此產品已不再銷售。

    Fidelio 耳罩式無線耳機

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    隨時隨地，享受音樂。

    • Pro+ 降噪功能
    • 自然、平衡的音效
    • 高級皮革設計
    • 38 小時播放時間
    Philips Fidelio，為呈現非凡音色而生

    Philips Fidelio，為呈現非凡音色而生

    這款耳罩式、封閉式無線耳機從音效到物料都經過精心設計，讓您完全沉醉於音樂之中。無論您頭部的大小或形狀如何，其柔軟的記憶棉耳墊都能夠緊密貼合，而且當您取下耳機時，音樂會暫停播放。

    40 毫米驅動器帶來自然、平衡的音效

    40 毫米驅動器帶來自然、平衡的音效

    這款兼容高解析度音效的耳機配備完美調諧的驅動器，無論有否開啟主動降噪功能 (ANC) 都能為您帶來完美平衡的音效。低音緊密震撼，而不會過分強勁，中音頻率飽滿流暢，高音頻率則極盡細緻。

    先進的混合式主動降噪

    先進的混合式主動降噪

    隨時隨地都能享受完美的音量。自適應降噪功能將外部麥克風與內部麥克風互相配合，隔絕外部噪音，讓您盡情沉醉其中。感知模式可因應需要讓您重返現實世界。

    雙重麥克風設計確保通話清晰，同時內置語音控制

    雙重麥克風設計確保通話清晰，同時內置語音控制

    兩邊耳罩均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，降低四周環境傳來的噪音。完全整合的 Google Assistant 和 Alexa 可隨時按您的要求開啟您最愛的播放清單。

    觸控控制，38 小時播放時間（開啟 ANC 時則為 32 小時）*

    觸控控制，38 小時播放時間（開啟 ANC 時則為 32 小時）*

    完全充電後可以讓您播放音樂超過一天，而快速充電 15 分鐘則可提供 6 小時的播放時間。耳罩具備可控制音樂和通話的觸控功能及 ANC 按鈕，而且可以折疊收藏，方便儲存。

    專為聆聽體驗而精心研創的優質設計

    專為聆聽體驗而精心研創的優質設計

    輕巧的鋁製物料和選材符合標準的 Muirhead 皮革，確保這款無線耳機的觸感與其音效都同樣出色。耳罩外框的鋁製物料呈啞光深色緞面效果，並綴有 Philips Fidelio 的品牌浮雕。在取下耳機時，音樂會自動暫停。

    Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗

    Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗

    Philips 耳機應用程式讓您透過切換預設的 ANC 模式以調整降噪水平，同時亦具備專用的均衡器，讓您在應用程式上控制音樂串流或存取歌曲資訊。

    Google Fast Pair，實現一觸配對*

    Google Fast Pair，實現一觸配對*

    Google Fast Pair 讓您只需輕按一下便能為您的耳機與兼容的 Android 裝置進行配對。當耳機放置在您的 Android 裝置附近時，系統便會自動詢問您是否要連接。

    連接到任何無線或有線音源

    連接到任何無線或有線音源

    穩定的藍牙連接，配備兼容 iOS 裝置的 AAC，以及 Android 或 Windows 的 aptX HD，確保提供最佳的串流音效。可分離式電線讓您可接上高解析度的設備進行有線聆聽。

    記憶棉耳罩軟墊，時刻完美貼合

    -

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      7 - 40,000 Hz
      喇叭直徑
      40 毫米
      阻抗
      16 Ohm
      最大輸入功率
      20 mW
      敏感度
      103 dB (1k Hz)
      驅動器類型
      動態
      高解析度音效

    • 連接

      藍牙版本
      5.1
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      可分離式電線
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      • AAC
      • SBC
      • aptx
      • aptx-HD
      無線傳輸類型
      藍牙
      耳筒插座
      2.5  mm

    • 外盒

      長度
      25.4  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      22.8  厘米
      總重量
      3.655  kg
      高度
      26  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10839 1
      淨重
      1.161  kg
      淨重
      2.494  kg

    • 便捷功能

      自動關機
      音量控制
      Philips 耳機應用程式支援
      Google Fast Pair
      自動暫停（紅外線感應器）
      韌體可更新
      控制類型
      觸覺

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      3 件
      通話時間
      38 小時
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間（開啟 ANC）
      32  小時
      音樂播放時間（關閉 ANC）
      38  小時
      快速充電時間
      15 mins for 6 hrs
      電池重量（總重量）
      10.1  克
      電池容量（耳機）
      800  mAh
      電池類型（耳機）
      鋰聚合物（內置）

    • 包裝尺寸

      高度
      21.67  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      20.9  厘米
      深度
      7.69  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10839 4
      總重量
      1.068  kg
      淨重
      0.387  kg
      淨重
      0.681  kg

    • 產品尺寸

      高度
      20.35  厘米
      寬度
      19  厘米
      深度
      5.15  厘米
      重量
      0.36  kg

    • 配件

      其他
      1 個硬殼便攜盒
      音訊線
      2.5-3.5 毫米立體聲連接線，長度 1.2 米
      快速入門指南
      充電電線
      USB-C 電線，500 毫米
      隨附配接器
      飛機用變壓器

    • 設計

      顏色
      黑色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      均衡
      耳朵接合裝置材料
      人造皮革
      貼合耳形
      耳罩式
      耳罩類型
      封閉式

    • 電信

      通話麥克風
      2 mics
      ENC 麥克風

    • UPC

      UPC
      8 40063 20164 4

    • ANC 功能

      ANC 技術
      混合式，ANC Pro+
      感知模式
      適應性 ANC
      ANC 專用麥克風
      4 個麥克風
      ANC（主動降噪）

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      手提式
      語音助理支援

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