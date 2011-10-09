杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

杜比數碼讓您體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。無論您在觀看什麼 - DVD 或藍光光碟、電視還是下載的內容 - 均能夠體驗品質同樣出色的杜比數碼音效。更好的是，您絕對可以聆聽得到音訊想要表達的聲音，因為杜比數碼亦同時創作電影和遊戲的影視歌曲。杜比數碼提供如電影院般和為家居而設的優質環迴音效。