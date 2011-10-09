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讓您盡情欣賞音樂和電影。
透過此 Philips DVD 微型系統呈現 DVD、DivX 電影和 MP3-CD 的最佳效果。USB Direct 和 MP3 Link 讓您連接便攜式音樂播放機，而低音反射喇叭提供令人讚歎不絕的低音，極具層次、力量驚人。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。
MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
這系統擁有 20W RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其敏感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
Philips 播放機可兼容市面大多數 DVD 與 CD 碟片。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 與 CD-RW - 所有這些光碟均可適用於此播放機。DivX® Ultra 結合了 DivX® 播放技術，具備強勁功能，將整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表等多種功能集成至一個方便的檔案格式。CD-RW 是 CD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 CD 格式。
杜比數碼讓您體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。無論您在觀看什麼 - DVD 或藍光光碟、電視還是下載的內容 - 均能夠體驗品質同樣出色的杜比數碼音效。更好的是，您絕對可以聆聽得到音訊想要表達的聲音，因為杜比數碼亦同時創作電影和遊戲的影視歌曲。杜比數碼提供如電影院般和為家居而設的優質環迴音效。
自動滑行式前檔門為該系統的優雅設計倍添華麗。無論何時想要更換音樂，僅需一鍵觸控即可順暢滑動上下式時尚多功能碟倉門。端坐家中并欣賞動態音效，亦可透過透明視窗觀看碟片顯示。
音效
喇叭
音訊播放
影像播放
數碼相片播放
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