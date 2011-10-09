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DVD 微型音樂系統

MCD2010/98
  • 讓您盡情欣賞音樂和電影。 讓您盡情欣賞音樂和電影。 讓您盡情欣賞音樂和電影。
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    DVD 微型音樂系統

    MCD2010/98

    讓您盡情欣賞音樂和電影。

    透過此 Philips DVD 微型系統呈現 DVD、DivX 電影和 MP3-CD 的最佳效果。USB Direct 和 MP3 Link 讓您連接便攜式音樂播放機，而低音反射喇叭提供令人讚歎不絕的低音，極具層次、力量驚人。

    此產品已不再銷售。

    DVD 微型音樂系統

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      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

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      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

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      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

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      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      USB Direct 播放音樂及相片

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      只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

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      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      備有預設數碼電台，使用額外方便

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      只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      20W RMS 總輸出功率

      20W RMS 總輸出功率

      這系統擁有 20W RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其敏感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW

      播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW

      Philips 播放機可兼容市面大多數 DVD 與 CD 碟片。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 與 CD-RW - 所有這些光碟均可適用於此播放機。DivX® Ultra 結合了 DivX® 播放技術，具備強勁功能，將整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表等多種功能集成至一個方便的檔案格式。CD-RW 是 CD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 CD 格式。

      杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

      杜比數碼讓您體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。無論您在觀看什麼 - DVD 或藍光光碟、電視還是下載的內容 - 均能夠體驗品質同樣出色的杜比數碼音效。更好的是，您絕對可以聆聽得到音訊想要表達的聲音，因為杜比數碼亦同時創作電影和遊戲的影視歌曲。杜比數碼提供如電影院般和為家居而設的優質環迴音效。

      電動 CD 載入器存取方便

      自動滑行式前檔門為該系統的優雅設計倍添華麗。無論何時想要更換音樂，僅需一鍵觸控即可順暢滑動上下式時尚多功能碟倉門。端坐家中并欣賞動態音效，亦可透過透明視窗觀看碟片顯示。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        2 x 10 瓦 RMS
        音效增強
        • 數碼音效控制
        • 動態低音增強效果
        音效系統
        杜比數碼解碼器

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        4 吋低音喇叭
        喇叭種類
        低音反射式喇叭系統

      • 音訊播放

        光碟播放模式
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        • 停止
        其他
        ID3-tag 支援

      • 影像播放

        光碟播放模式
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        影像壓縮格式
        JPEG
        影像增强功能
        • 旋轉
        • 幻燈片展示連 MP3 播放功能
        • 縮放
        播放媒體
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • USB 快閃磁碟

      • 選台器/接收/傳送

        調諧器波段
        • FM 單聲道
        • FM 立體聲
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線 (75 歐姆 )
        接收器增強
        • 自動數碼選台
        • 自動掃描
        • 輕鬆設定（隨插即用）

      • 連接

        耳筒
        3.5 毫米
        MP3 連線
        3.5 毫米立體聲輸入端子
        後方連接
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 數碼同軸輸出
        • 輔助輸入
        • 輸出端子
        • FM 天線
        • 左右喇叭
        • 色差視訊輸出
        USB
        USB 主機

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • USB 鬧鐘
        時鐘
        • 在主熒幕上
        • 睡眠計時器
        顯示類型
        液晶屏
        裝載器類型
        光碟盤
        屏幕操作系統語言
        • 英文
        • 繁體中文

      • 配件

        附配件
        • 複合影像線 (Y)
        • AC 電源線
        • FM 天線
        • 快速使用指南
        遙控器
        34 鍵遙控
        用戶手冊
        英文、繁體中文

      • 尺寸

        主機闊度
        200  毫米
        主機高度
        118  毫米
        主機深度
        210  毫米
        主喇叭寬度
        160  毫米
        主喇叭高度
        224  毫米
        主喇叭深度
        144  毫米
        包裝寬度
        576  毫米
        包裝高度
        274  毫米
        包裝深度
        190  毫米
        總重量
        3.8  千克
        淨重量
        3.24  千克

      • 功率

        電源
        • 110-240 伏
        • 50/60 Hz

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 複合影像線 (Y)
      • AC 電源線
      • FM 天線
      • 快速使用指南

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