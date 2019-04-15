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    6000 series 帶麥克風的耳塞式耳機

    PRO6105BK/00

    清晰無瑕

    清晰音質至關重要。無論是播放清單、播客還是通話，這款有線耳塞式耳機都能將音訊完美呈現，亦兼容高解析度音效，讓您在使用最愛的高解析度串流服務時聆聽到更多細節。

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    6000 series 帶麥克風的耳塞式耳機

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    清晰無瑕

    • 8.6 毫米驅動器/封閉式
    • 整合式麥克風
    • 黑色
    • 耳塞式

    內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

    接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰。聆聽音樂和播客的時候，經過精心調校的釹合金音效技術驅動器可為您帶來清晰細膩的音質。

    高解析度音效，聆聽更多細節

    喜歡高解析度串流服務？高解析度音效耳機可讓您聆聽更多細節。耳機能夠重現高達 40 kHz 的高音頻率聲音，在您外出時也能播放更細膩的聲音。

    3 種橡膠耳罩護套可供更換，舒適緊貼

    音管採用橢圓形設計，可更換耳罩配備三種尺寸，能夠實現完美的隔音效果。您可以全天享受舒適的聆聽體驗和一流的被動式噪音阻隔效果。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      喇叭直徑
      8.6
      振動膜
      聚酯薄膜
      磁鐵類型
      語音線圈
      CCAW
      頻率響應
      7-40,000 Hz
      敏感度
      109  分貝

    • 連接

      麥克風
      3.5 毫米插座麥克風
      連接器設備
      鍍金
      纜線長度
      1.2  米

    • 外盒

      長度
      38  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      18.3  厘米
      總重量
      1.59  kg
      高度
      19.6  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98178 5
      淨重
      0.432  kg
      淨重
      1.158  kg

    • 內紙箱

      長度
      18  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      8.2  厘米
      高度
      7.8  厘米
      淨重
      0.054  kg
      總重量
      0.17  kg
      淨重
      0.116  kg
      GTIN
      2 69 51613 98178 2

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      7  厘米
      深度
      2.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 98178 8
      總重量
      0.05  kg
      淨重
      0.018  kg
      淨重
      0.032  kg

    • 配件

      耳罩
      另設 2 對

    • UPC

      UPC
      8 40063 20210 8

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