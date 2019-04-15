6000 series 帶麥克風的耳塞式耳機
清晰無瑕
清晰音質至關重要。無論是播放清單、播客還是通話，這款有線耳塞式耳機都能將音訊完美呈現，亦兼容高解析度音效，讓您在使用最愛的高解析度串流服務時聆聽到更多細節。 查看各種好處
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清晰無瑕
- 8.6 毫米驅動器/封閉式
- 整合式麥克風
- 黑色
- 耳塞式
內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻
接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰。聆聽音樂和播客的時候，經過精心調校的釹合金音效技術驅動器可為您帶來清晰細膩的音質。
高解析度音效，聆聽更多細節
喜歡高解析度串流服務？高解析度音效耳機可讓您聆聽更多細節。耳機能夠重現高達 40 kHz 的高音頻率聲音，在您外出時也能播放更細膩的聲音。
3 種橡膠耳罩護套可供更換，舒適緊貼
音管採用橢圓形設計，可更換耳罩配備三種尺寸，能夠實現完美的隔音效果。您可以全天享受舒適的聆聽體驗和一流的被動式噪音阻隔效果。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
8.6
- 振動膜
-
聚酯薄膜
- 磁鐵類型
-
釹
- 語音線圈
-
CCAW
- 頻率響應
-
7-40,000 Hz
- 敏感度
-
109
分貝
-
連接
- 麥克風
-
3.5 毫米插座麥克風
- 連接器設備
-
鍍金
- 纜線長度
-
1.2
米
-
外盒
- 長度
-
38
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
18.3
厘米
- 總重量
-
1.59
kg
- 高度
-
19.6
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98178 5
- 淨重
-
0.432
kg
- 淨重
-
1.158
kg
-
內紙箱
- 長度
-
18
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
8.2
厘米
- 高度
-
7.8
厘米
- 淨重
-
0.054
kg
- 總重量
-
0.17
kg
- 淨重
-
0.116
kg
- GTIN
-
2 69 51613 98178 2
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
7
厘米
- 深度
-
2.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 98178 8
- 總重量
-
0.05
kg
- 淨重
-
0.018
kg
- 淨重
-
0.032
kg
-
配件
- 耳罩
-
另設 2 對
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20210 8
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