高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂個更動聽。
每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。13.5 毫米驅動器利用高功率釹合金磁鐵，提供深沉的低音效果、透明中頻音域和精細的高頻率。
分層振動控制 (LMC) 驅動器採用多層振膜，包有一層阻尼膠。傳統單層驅動器在較高音訊頻率時堅硬，呈現不受控且不自然的音質，而我們的 LMC 驅動器的多層振膜則形成非堅硬的界層，保持軟膠的形狀。軟膠吸收並減弱任何被放大的振幅，使頻率響應更為平滑緩和，從而帶來更均衡、自然和優質的高頻音效。
金屬外殼經過精心設計，可降低共振和震動，播放出真實而精確的聲音，而且不失細膩的聲音細節。
Fidelio S2 耳筒的人體工學設計造型可貼合耳朵的自然弧度，而且還可分散壓力。輕巧的銅合金結構設計，以及一流的製造材質，讓您長時間配戴也倍感舒適，在盡情享受音樂的同時，還能真正享有舒適感受。
耳罩採用人體工學設計，經典鋼琴白色亮漆的特亮外殼為耳罩提供保護，這不僅帶來了高質外型及質感，還實現了耐用性和防刮特性。保護塗層使耳筒易於清潔，更可與您隨處相伴。只需輕輕一擦，它就會像新的一樣。
Fidelio S2 耳塞式耳筒有線控控制和咪高風，這樣您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。與重要人士保持聯繫，而且還可隨時聆聽音樂。
Fidelio 耳塞式耳筒的每一個部分都經過仔細設計，讓您隨時皆可盡情聆聽音樂。其創新的雙色扁平纜線採用高級、耐用又具有時尚感的材質製造而成，不但可防纏，而且讓您出門在外聆聽音樂也可以自由自在，不再需要耗時費力解決線纜問題。各方面都盡顯智能、平順和簡單易用的特色。
Fidelio S2 耳塞式耳筒有 5 對音效密封的矽膠耳塞，更緊密貼合，長時間配戴也倍感舒適。
Fidelio 耳塞式耳筒隨附獨特造型設計的防護便攜套。由特別設計開模的 EVA 製作而成，這款耐用的防護套可確實保護您的 Fidelio 耳筒，而且造型設計引人注目。
半開放式的背面結構設計，搭配大型高級的驅動器，可帶來更強勁有利的低音效果，而且這種設計方式也可以確保不會有聲音外洩的情況發生。正面的壓力均衡頻道可帶來更細膩、平衡的音效，降低堵耳效應，為您帶來更自然的聆聽體驗。
隨附的 Comply® 泡沫塑料耳塞可強化您的聆聽體驗，並提供 2 種自訂選項。Snug S 系列耳塞不但可緊密貼合，而且全天配戴也不會感到不適，而 Ts 系列確保優異的降噪功能，讓您可以盡情聆聽欣賞音樂。
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