分層動態控制驅動器提供細膩的高音

分層振動控制 (LMC) 驅動器採用多層振膜，包有一層阻尼膠。傳統單層驅動器在較高音訊頻率時堅硬，呈現不受控且不自然的音質，而我們的 LMC 驅動器的多層振膜則形成非堅硬的界層，保持軟膠的形狀。軟膠吸收並減弱任何被放大的振幅，使頻率響應更為平滑緩和，從而帶來更均衡、自然和優質的高頻音效。