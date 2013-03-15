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    Philips Fidelio 帶麥克風耳機

    S2WT/00

    高保真音質、卓越音效

    Philips Fidelio S2 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。

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    此產品已不再銷售。

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    隨時隨地享受

    • 高解析度音效
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    高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂

    高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂

    高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂個更動聽。

    高效能 13.5 毫米釹合金驅動器，可帶來不同凡響的音效

    高效能 13.5 毫米釹合金驅動器，可帶來不同凡響的音效

    每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。13.5 毫米驅動器利用高功率釹合金磁鐵，提供深沉的低音效果、透明中頻音域和精細的高頻率。

    分層動態控制驅動器提供細膩的高音

    分層動態控制驅動器提供細膩的高音

    分層振動控制 (LMC) 驅動器採用多層振膜，包有一層阻尼膠。傳統單層驅動器在較高音訊頻率時堅硬，呈現不受控且不自然的音質，而我們的 LMC 驅動器的多層振膜則形成非堅硬的界層，保持軟膠的形狀。軟膠吸收並減弱任何被放大的振幅，使頻率響應更為平滑緩和，從而帶來更均衡、自然和優質的高頻音效。

    精巧設計的金屬外殼可降低震動和共振

    精巧設計的金屬外殼可降低震動和共振

    金屬外殼經過精心設計，可降低共振和震動，播放出真實而精確的聲音，而且不失細膩的聲音細節。

    人體工學設計耳筒不但能完美貼合，而且可分散壓力

    人體工學設計耳筒不但能完美貼合，而且可分散壓力

    Fidelio S2 耳筒的人體工學設計造型可貼合耳朵的自然弧度，而且還可分散壓力。輕巧的銅合金結構設計，以及一流的製造材質，讓您長時間配戴也倍感舒適，在盡情享受音樂的同時，還能真正享有舒適感受。

    防刮特亮塗層可提供加強保護

    防刮特亮塗層可提供加強保護

    耳罩採用人體工學設計，經典鋼琴白色亮漆的特亮外殼為耳罩提供保護，這不僅帶來了高質外型及質感，還實現了耐用性和防刮特性。保護塗層使耳筒易於清潔，更可與您隨處相伴。只需輕輕一擦，它就會像新的一樣。

    使用線控控制和咪高風，即可在音樂和通話之間切換

    使用線控控制和咪高風，即可在音樂和通話之間切換

    Fidelio S2 耳塞式耳筒有線控控制和咪高風，這樣您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。與重要人士保持聯繫，而且還可隨時聆聽音樂。

    耐用的扁平纜線不會讓耳機有線纜纏繞的困擾

    耐用的扁平纜線不會讓耳機有線纜纏繞的困擾

    Fidelio 耳塞式耳筒的每一個部分都經過仔細設計，讓您隨時皆可盡情聆聽音樂。其創新的雙色扁平纜線採用高級、耐用又具有時尚感的材質製造而成，不但可防纏，而且讓您出門在外聆聽音樂也可以自由自在，不再需要耗時費力解決線纜問題。各方面都盡顯智能、平順和簡單易用的特色。

    超柔軟耳塞，共有 5 種尺寸，更緊密貼合

    超柔軟耳塞，共有 5 種尺寸，更緊密貼合

    Fidelio S2 耳塞式耳筒有 5 對音效密封的矽膠耳塞，更緊密貼合，長時間配戴也倍感舒適。

    不使用時，耳機可存放在防護套中

    不使用時，耳機可存放在防護套中

    Fidelio 耳塞式耳筒隨附獨特造型設計的防護便攜套。由特別設計開模的 EVA 製作而成，這款耐用的防護套可確實保護您的 Fidelio 耳筒，而且造型設計引人注目。

    銅合金外殼輕巧耐用

    銅合金外殼輕巧耐用

    半開放式的背面設計，可提供均衡的聲音及超重低音效果

    半開放式的背面結構設計，搭配大型高級的驅動器，可帶來更強勁有利的低音效果，而且這種設計方式也可以確保不會有聲音外洩的情況發生。正面的壓力均衡頻道可帶來更細膩、平衡的音效，降低堵耳效應，為您帶來更自然的聆聽體驗。

    2 個 Comply™ 棉耳塞不但可舒適貼合，還有降噪效果

    隨附的 Comply® 泡沫塑料耳塞可強化您的聆聽體驗，並提供 2 種自訂選項。Snug S 系列耳塞不但可緊密貼合，而且全天配戴也不會感到不適，而 Ts 系列確保優異的降噪功能，讓您可以盡情聆聽欣賞音樂。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      半開放式
      頻率響應
      5- 40 000  Hz
      喇叭直徑
      13.5  mm
      敏感度
      107  分貝
      最大輸入功率
      40  毫瓦
      阻抗
      22  ohm

    • 連接

      接線方式
      3.5 毫米 4 極（1.2 米）
      兼容：
      iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Sony、Nokia*、SAMSUNG*。*附加連接器透過 Sony Ericsson 客戶支援、NOKIA 及 SAMSUNG 較舊型號提供

    • 配件

      收藏袋

    • 設計

      顏色
      白色

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