透過 Android Market 連接至成千上萬個應用程式和遊戲

從 Android Market 獲取應用程式。只須點擊 GoGear 上的圖示便可透過 Wi-Fi 連接至 Android Market，並從可信賴的第三供應商開始搜尋應用程式。免費或以小額下載遊戲、工具和 e-book，或可個人化 GoGear 的應用程式。簡潔易用的界面不但讓您直觀地瀏覽應用程式，更能以評分、類別或受歡迎程度加以分類。直接下載應用程式至您的 GoGear 並立即啟動。GoGear 讓外出行動變得歡樂有趣。