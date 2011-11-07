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無窮無盡的應用程式和遊戲盡在指尖
GoGear Connect 是完美的隨身娛樂裝置。下載無窮無盡的 Android 應用程式和遊戲。全賴 FullSound 和影片環繞聲，在噪音隔離耳筒或強勁整合式喇叭上享受豐富音效。
Connect 3
16GB*
從 Android Market 獲取應用程式。只須點擊 GoGear 上的圖示便可透過 Wi-Fi 連接至 Android Market，並從可信賴的第三供應商開始搜尋應用程式。免費或以小額下載遊戲、工具和 e-book，或可個人化 GoGear 的應用程式。簡潔易用的界面不但讓您直觀地瀏覽應用程式，更能以評分、類別或受歡迎程度加以分類。直接下載應用程式至您的 GoGear 並立即啟動。GoGear 讓外出行動變得歡樂有趣。
Philips 創新 FullSound 技術真實還原壓縮 MP3 音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉醉於 CD 音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器 (DSP) 的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮 MP3 音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。
影片環繞聲是一項先進的音訊技術，能夠直接分析電影或視訊配音中的各種音訊源，以便重現帶有單獨和精確定位的聲音元素的自然音域。然後，將處理過的聲音元素透過耳塞式耳筒直接傳送至每支耳朵。影片環繞聲根據實際的配音內容產生自然的聲學空間。結果是使聽者完全沉浸於環迴體驗當中，猶如身臨其境 — 簡直如同工程師在影片中精心實現的聲音一樣。
儲存容量以每首歌長 4 分鐘來計算，格式為 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3。
實際傳輸速度會依您的作業系統及軟件配置而定。
1GB = 十億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。
來自 Philips