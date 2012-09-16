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  • 快捷的微波蒸氣消毒器 快捷的微波蒸氣消毒器 快捷的微波蒸氣消毒器

    Philips Avent 微波蒸氣消毒器

    SCF281/02

    快捷的微波蒸氣消毒器

    Philips Avent 微波蒸氣消毒器非常適合在家或攜帶出門，用作快速有效地消毒之用。同一時間可以為多達 4 個 Philips Avent 奶瓶或產品消毒，只需 2 分鐘即可為您消除 99.9% 細菌。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$280.00

    Philips Avent 微波蒸氣消毒器

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    快捷的微波蒸氣消毒器

    適合在家和攜帶出門使用

    • 殺滅 99.9% 有害細菌
    • 2 分鐘內即可消毒
    • 可放 4 個 Philips Avent 奶瓶
    • 適用於大多數微波爐
    微波蒸氣消毒器 2 分鐘內即可消毒

    微波蒸氣消毒器 2 分鐘內即可消毒

    微波蒸氣消毒器用作於 2 分鐘內消毒奶瓶及其他產品，殺滅 99.9% 病菌和細菌。當然，微波時間取決於微波爐的功率。1200-1850 瓦加熱 2 分鐘，850-1100 瓦加熱 4 分鐘，500-800 瓦加熱 6 分鐘。

    殺滅 99.9% 病菌和細菌

    殺滅 99.9% 病菌和細菌

    微波蒸氣消毒器已獲證實可殺滅 99.9% 病菌和細菌。

    物品保持消毒狀態長達 24 小時

    物品保持消毒狀態長達 24 小時

    如果未打開消毒器，物品保持消毒狀態長達 24 小時

    消毒標準瓶頸和寬瓶頸奶瓶

    消毒標準瓶頸和寬瓶頸奶瓶

    消毒器可消毒標準瓶頸和寬瓶頸嬰兒奶瓶。同一時間可以為多達 4 個 Philips Avent 嬰兒奶瓶消毒。

    設計輕巧，適合在戶外消毒嬰兒奶瓶

    設計輕巧，適合在戶外消毒嬰兒奶瓶

    消毒器設計小型輕巧，攜帶輕易，不論是假期、探訪親友等。現時，您可隨時方便地擁有已消毒的嬰兒奶瓶及其他產品。

    適用於市面上大多數微波爐

    適用於市面上大多數微波爐

    微波蒸氣消毒器專門為適用於市面上差不多所有微波爐而設，讓您隨時隨地獲得消毒的嬰兒奶瓶及其他產品。

    清涼安全夾保持開蓋穩固

    清涼安全夾保持開蓋穩固

    微波蒸氣消毒器設有清涼安全夾，保持開蓋穩固，確保您可安全地於微波爐取出消毒器，保持嬰兒奶瓶及其他產品消毒，防止灼傷。

    消毒吸乳器及玩嘴、餐具及嬰兒奶瓶

    消毒器可用作消毒吸乳器、玩嘴、餐具及其他產品和嬰兒奶瓶。

    技術規格

    • 技術規格

      消毒時間
      1200-1850 瓦為 2 分鐘；850-1100 瓦為 4 分鐘；500-800 瓦為 6 分鐘
      水容量
      200 毫升

    • 重量與尺寸

      重量
      740  克
      尺寸
      166（高）、280（寬）、280（長）  mm

    • 原產地

      製造地：
      英國

    • 包含物件

      微波蒸氣消毒器
      1  件數
      食物鉗
      1  件數

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

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