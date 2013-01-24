快捷的微波蒸氣消毒器
Philips Avent 微波蒸氣消毒器非常適合在家或攜帶出門，用作快速有效地消毒之用。同一時間可以為多達 4 個 Philips Avent 奶瓶或產品消毒，只需 2 分鐘即可為您消除 99.9% 細菌。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
快捷的微波蒸氣消毒器
Philips Avent 微波蒸氣消毒器非常適合在家或攜帶出門，用作快速有效地消毒之用。同一時間可以為多達 4 個 Philips Avent 奶瓶或產品消毒，只需 2 分鐘即可為您消除 99.9% 細菌。 查看各種好處
快捷的微波蒸氣消毒器
Philips Avent 微波蒸氣消毒器非常適合在家或攜帶出門，用作快速有效地消毒之用。同一時間可以為多達 4 個 Philips Avent 奶瓶或產品消毒，只需 2 分鐘即可為您消除 99.9% 細菌。 查看各種好處
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快捷的微波蒸氣消毒器
Philips Avent 微波蒸氣消毒器非常適合在家或攜帶出門，用作快速有效地消毒之用。同一時間可以為多達 4 個 Philips Avent 奶瓶或產品消毒，只需 2 分鐘即可為您消除 99.9% 細菌。 查看各種好處
微波蒸氣消毒器用作於 2 分鐘內消毒奶瓶及其他產品，殺滅 99.9% 病菌和細菌。當然，微波時間取決於微波爐的功率。1200-1850 瓦加熱 2 分鐘，850-1100 瓦加熱 4 分鐘，500-800 瓦加熱 6 分鐘。
微波蒸氣消毒器已獲證實可殺滅 99.9% 病菌和細菌。
如果未打開消毒器，物品保持消毒狀態長達 24 小時
消毒器可消毒標準瓶頸和寬瓶頸嬰兒奶瓶。同一時間可以為多達 4 個 Philips Avent 嬰兒奶瓶消毒。
消毒器設計小型輕巧，攜帶輕易，不論是假期、探訪親友等。現時，您可隨時方便地擁有已消毒的嬰兒奶瓶及其他產品。
微波蒸氣消毒器專門為適用於市面上差不多所有微波爐而設，讓您隨時隨地獲得消毒的嬰兒奶瓶及其他產品。
微波蒸氣消毒器設有清涼安全夾，保持開蓋穩固，確保您可安全地於微波爐取出消毒器，保持嬰兒奶瓶及其他產品消毒，防止灼傷。
消毒器可用作消毒吸乳器、玩嘴、餐具及其他產品和嬰兒奶瓶。
原產地
重量與尺寸
包含物件
技術規格