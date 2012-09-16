快捷的微波蒸氣消毒器
Philips Avent 微波蒸氣消毒器非常適合在家或攜帶出門，用作快速有效地消毒之用。同一時間可以為多達 4 個 Philips Avent 奶瓶或產品消毒，只需 2 分鐘即可為您消除 99.9% 細菌。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$280.00
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快捷的微波蒸氣消毒器
適合在家和攜帶出門使用
- 殺滅 99.9% 有害細菌
- 2 分鐘內即可消毒
- 可放 4 個 Philips Avent 奶瓶
- 適用於大多數微波爐
微波蒸氣消毒器 2 分鐘內即可消毒
微波蒸氣消毒器用作於 2 分鐘內消毒奶瓶及其他產品，殺滅 99.9% 病菌和細菌。當然，微波時間取決於微波爐的功率。1200-1850 瓦加熱 2 分鐘，850-1100 瓦加熱 4 分鐘，500-800 瓦加熱 6 分鐘。
殺滅 99.9% 病菌和細菌
微波蒸氣消毒器已獲證實可殺滅 99.9% 病菌和細菌。
物品保持消毒狀態長達 24 小時
如果未打開消毒器，物品保持消毒狀態長達 24 小時
消毒標準瓶頸和寬瓶頸奶瓶
消毒器可消毒標準瓶頸和寬瓶頸嬰兒奶瓶。同一時間可以為多達 4 個 Philips Avent 嬰兒奶瓶消毒。
設計輕巧，適合在戶外消毒嬰兒奶瓶
消毒器設計小型輕巧，攜帶輕易，不論是假期、探訪親友等。現時，您可隨時方便地擁有已消毒的嬰兒奶瓶及其他產品。
適用於市面上大多數微波爐
微波蒸氣消毒器專門為適用於市面上差不多所有微波爐而設，讓您隨時隨地獲得消毒的嬰兒奶瓶及其他產品。
清涼安全夾保持開蓋穩固
微波蒸氣消毒器設有清涼安全夾，保持開蓋穩固，確保您可安全地於微波爐取出消毒器，保持嬰兒奶瓶及其他產品消毒，防止灼傷。
消毒吸乳器及玩嘴、餐具及嬰兒奶瓶
消毒器可用作消毒吸乳器、玩嘴、餐具及其他產品和嬰兒奶瓶。
技術規格
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技術規格
- 消毒時間
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1200-1850 瓦為 2 分鐘；850-1100 瓦為 4 分鐘；500-800 瓦為 6 分鐘
- 水容量
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200 毫升
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重量與尺寸
- 重量
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740
克
- 尺寸
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166（高）、280（寬）、280（長）
mm
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原產地
- 製造地：
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英國
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包含物件
- 微波蒸氣消毒器
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1
件數
- 食物鉗
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1
件數
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成長階段
- 階段
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0 - 6 個月
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