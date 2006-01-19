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SCF310/20
專為帶來舒適而設
生活壓力大或者過於趕忙，都會令您難以出乳，亦會影響您的乳汁供應。Philips Avent 吸乳器 SCF310/20 經過特別設計，在吸乳期間令您更加舒適。
此產品已不再銷售。
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Philips Avent 吸乳器的柔和吸乳設計模彷寶寶的自然吸吮動作，比醫用雙電動吸乳器能夠吸出更多母乳*
獨特的伸展按摩墊有助刺激自然出乳
將乳液直接擠到 Philips Avent 系列之中任何一個嬰兒奶瓶或母乳儲存容器，然後放在冰箱或冷藏箱，令生活更輕鬆寫意
如果您要間中擠出乳汁並重視輕巧設計，手動吸乳器是理想之選。單手即可輕鬆操作。
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