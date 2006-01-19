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    Philips Avent 手動吸乳器

    SCF310/20

    專為帶來舒適而設

    生活壓力大或者過於趕忙，都會令您難以出乳，亦會影響您的乳汁供應。Philips Avent 吸乳器 SCF310/20 經過特別設計，在吸乳期間令您更加舒適。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$420.00

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    臨床驗證結果*

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    專利柔軟 5 片花瓣式按摩墊

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    獨特的伸展按摩墊有助刺激自然出乳

    獨特系統方便儲存母乳

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    將乳液直接擠到 Philips Avent 系列之中任何一個嬰兒奶瓶或母乳儲存容器，然後放在冰箱或冷藏箱，令生活更輕鬆寫意

    手動操作簡單輕易

    如果您要間中擠出乳汁並重視輕巧設計，手動吸乳器是理想之選。單手即可輕鬆操作。

    技術規格

    • 中國產品原產地

      中國

    • 全球產品原產地

      英國

    • 物料

      不含雙酚 A*

    • 包含物件

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    • 成長階段

      階段
      • 懷孕
      • 0 - 6 個月

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