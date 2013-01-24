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Philips AVENT

雙邊電動乳泵

SCF314/02
AVENT
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  • 舒適設計的吸乳器 舒適設計的吸乳器 舒適設計的吸乳器
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    Philips AVENT 雙邊電動乳泵

    SCF314/02

    舒適設計的吸乳器

    壓力大、趕時間，都可能會讓擠乳變得更為困難，而感覺舒適放鬆確實大有幫助。Philips AVENT SCF314/02 吸乳器是專為提高吸乳期間的舒適感所設計。 查看各種好處

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        階段
        • 懷孕
        • 0 - 6 個月

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