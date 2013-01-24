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舒適設計的吸乳器
壓力大、趕時間，都可能會讓擠乳變得更為困難，而感覺舒適放鬆確實大有幫助。Philips AVENT SCF314/02 吸乳器是專為提高吸乳期間的舒適感所設計。 查看各種好處
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溫和的電動吸乳器非常有效，臨床證實比醫用吸乳器擠出相若分量的乳汁效果更佳*
獨特的伸展按摩護墊有助刺激自然出乳
只有 Philips AVENT 電動吸乳器設有獨特記憶功能，能夠學習並繼續配合您的個人吸乳節奏，提供最舒適的效果
將乳液直接擠到 Philips AVENT 系列之中任何一個嬰兒奶瓶或母乳儲存容器，然後放在冰箱或冷藏箱，令生活更輕鬆寫意
原產地
物料
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SCF504/30
SCF157/02
SCF156/01
SCF156/00
SCF152/01
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