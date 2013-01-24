減少皺紋，滋潤並緊緻肌膚
這款香薰身體乳液經獨特配方而成，用以舒緩身心壓力，提高肌膚彈性，減少皺紋。這款按摩滋潤霜富含營養成分且不油膩，令肌膚緊緻柔滑、充滿光澤，還可緩解「肚皮瘙癢」現象。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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