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Avent 香薰身體乳液

SCF500/20
Avent
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  • 減少皺紋，滋潤並緊緻肌膚 減少皺紋，滋潤並緊緻肌膚 減少皺紋，滋潤並緊緻肌膚
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    Avent Avent 香薰身體乳液

    SCF500/20

    減少皺紋，滋潤並緊緻肌膚

    這款香薰身體乳液經獨特配方而成，用以舒緩身心壓力，提高肌膚彈性，減少皺紋。這款按摩滋潤霜富含營養成分且不油膩，令肌膚緊緻柔滑、充滿光澤，還可緩解「肚皮瘙癢」現象。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$135.00
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      減少皺紋，滋潤並緊緻肌膚

      內含牛油樹脂、木瓜油和海底精華

      • 200 毫升

      經皮膚專家認可，適合産前或產後使用

      經皮膚專家認可，適合産前或產後使用

      有助舒緩瘙癢感覺

      無油配方有助對抗乾燥肌膚及細紋。

      柔潤肌膚

      含有橙和杏仁油的極速吸收噴霧。

      技術規格

      • 包含物件

        香薰身體乳液
        1 瓶 200 毫升

      • 原產地

        英國

      • 設計

        顏色
        產品設計在不同國家會有所不同。
        吸管

      • 成長階段

        階段
        • 0 - 6 個月
        • 6 - 12 個月

      • 尺寸與重量

        音量
        200 毫升

      • 材料

        牛油樹脂
        海底精華
        木瓜油

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