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SCF603/25
全面保護您的母乳
Philips Avent 母乳儲存袋子為您珍貴的母乳提供安全及穩妥的保護。您可將儲存袋放在冰箱或雪箱內保存。儲存袋已預先消毒，讓您一取即用。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
安全防漏雙拉鏈封口確保保護您的母乳儲存安全
防啟封口在使用前可顯示預消毒儲存袋沒被使用，確保安全衛生。
加固邊封口以及雙層袋設計為您珍貴的母乳冷藏於冷藏箱或冰箱時提供雙重保障
儲存袋結構堅固的寬開口讓母乳的倒入和傾倒更便捷
儲存袋結構堅固的設計可使其輕鬆站立，寬開口設計讓母乳的倒入和傾倒更便捷
儲存袋可擠壓至平整，方便收藏於冷藏箱或冰箱
儲存袋不含 BPA 物料
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