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    Philips Avent 母乳儲存袋

    SCF603/25

    全面保護您的母乳

    Philips Avent 母乳儲存袋子為您珍貴的母乳提供安全及穩妥的保護。您可將儲存袋放在冰箱或雪箱內保存。儲存袋已預先消毒，讓您一取即用。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent 母乳儲存袋

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    全面保護您的母乳

    6oz/180ml 母乳儲存袋

    • 儲存
    • 預消毒
    • 25 袋
    安全防漏雙拉鏈封口

    安全防漏雙拉鏈封口

    安全防漏雙拉鏈封口確保保護您的母乳儲存安全

    預消毒儲存袋具備防污染封口

    預消毒儲存袋具備防污染封口

    防啟封口在使用前可顯示預消毒儲存袋沒被使用，確保安全衛生。

    具備加固封口以及雙層袋設計可收藏於冷藏箱

    具備加固封口以及雙層袋設計可收藏於冷藏箱

    加固邊封口以及雙層袋設計為您珍貴的母乳冷藏於冷藏箱或冰箱時提供雙重保障

    寬開口方便倒入和傾倒

    寬開口方便倒入和傾倒

    儲存袋結構堅固的寬開口讓母乳的倒入和傾倒更便捷

    結構堅固的設計可供儲存袋自行站立

    結構堅固的設計可供儲存袋自行站立

    儲存袋結構堅固的設計可使其輕鬆站立，寬開口設計讓母乳的倒入和傾倒更便捷

    儲存袋可擠壓至平整，方便收藏

    儲存袋可擠壓至平整，方便收藏於冷藏箱或冰箱

    儲存袋不含 BPA 物料

    儲存袋不含 BPA 物料

    技術規格

    • 容量

      提袋
      6oz/180ml

    • 尺寸

      高度
      25.6  厘米
      寬度
      9.9  厘米

    • 設計

      使用簡易
      開口結構堅固夠寬大
      安全
      防啟封口
      堅固的
      自站立儲存袋
      全面保護
      加固封口

    • 功能特點

      防漏
      安全雙拉鏈
      物料
      耐用雙層儲存袋
      預消毒

    • 原產地

      中國

    • 物料

      不含雙酚 A*
      PET/PE

    • 包含物件

      提袋
      25  件數

    Badge-D2C

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