製作營養豐富的嬰兒膳食易如反掌
您可使用 Philips Avent 2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器輕鬆自製健康的嬰兒食物：首先蒸煮水果、蔬菜、魚或肉，然後只需提起並翻動攪拌杯進行攪拌便行，無需轉移食物！ 查看各種好處
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製作營養豐富的嬰兒膳食易如反掌
您可使用 Philips Avent 2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器輕鬆自製健康的嬰兒食物：首先蒸煮水果、蔬菜、魚或肉，然後只需提起並翻動攪拌杯進行攪拌便行，無需轉移食物！ 查看各種好處
蒸煮是相當健康的煮食方法。嶄新的蒸煮技術能夠讓蒸氣主由下往上循環流動，確保食材均勻受熱而不會煮沸，而所有食材的精華及質感都會在攪拌中得以保存。
簡單一個攪拌瓶，就能讓您順利炮製營養嬰兒食物。當食材經蒸煮後，您只需要提起並翻轉攪拌瓶，然後將其固定妥當，便可隨您心意進行攪拌。
由均勻攪碎的蔬果，到添加不同食材如肉類、魚類、莢果類，以至炮製出口感豐富的固體食物，我們的 2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器都會照顧寶寶斷奶及餵養階段的不同需要。
我們與兒科營養師及兒童心理學家緊密合作，研發出多款適合 12 歲兒童的食譜，並可為您提供斷奶建議，助您的寶寶展開一個健康的人生旅程，並培育畢生受用的健康飲食習慣。
下載應用程式，收集小寶寶的斷奶建議。尋找容易烹調的營養食譜，讓您緊貼日漸長大的寶寶。閱讀逐步說明的烹調指南和觀賞輕鬆的資訊短片，讓您獲悉更多實用提示與訣竅，從而讓寶寶斷奶階段更為暢順。
Philips 的 2 合1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器設計方便實用、設定人性化， 注水方便，且組成部件數量少，方便用戶清洗存放。
這款嬰兒食品蒸煮攪拌器只佔極小空間，適合置放於灶廚、工作台或櫃內。
毋須費時親力親為。當食物已預備妥當，系統會發出一下特別的「嘟」聲響。收到提示後，您只需要翻轉攪拌瓶，啟動攪拌，然後選擇呈上食物或儲存並留待日後食用。
原產地
包含物件
技術規格
重量與尺寸
成長階段