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2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器

SCF870/21
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    2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器

    SCF870/21
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    製作營養豐富的嬰兒膳食易如反掌

    您可使用 Philips Avent 2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器輕鬆自製健康的嬰兒食物：首先蒸煮水果、蔬菜、魚或肉，然後只需提起並翻動攪拌杯進行攪拌便行，無需轉移食物！ 查看各種好處

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    建議零售價: HK$1,200.00
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      技術規格

      • 原產地

        土耳其

      • 包含物件

        電蒸爐/攪拌機
        1
        飯勺
        1
        量杯
        1
        食譜
        1

      • 技術規格

        頻率
        50 - 60  Hz
        電源
        400  瓦
        電壓
        220-240  伏
        安全級別
        1 級
        安全
        偵測碗蓋的安全鎖系統
        容量
        800（固體食物） / 450（液體食物）  毫升
        速度
        1
        水箱容積
        200 毫升
        電線長度
        70  厘米
        顏色/完成品
        白色/綠色

      • 重量與尺寸

        彩盒尺寸
        193 D x 243 W x 344  毫米
        A-盒內彩盒的數目
        2
        產品尺寸
        16.50（圓型底座）30.8（高度）  厘米
        産品重量
        2  千克

      • 成長階段

        階段
        • 6 個月以上
        • 1 年或以上
        • 6 - 12 個月

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