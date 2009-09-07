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    2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器

    SCF870/21

    製作營養豐富的嬰兒膳食易如反掌

    您可使用 Philips Avent 2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器輕鬆自製健康的嬰兒食物：首先蒸煮水果、蔬菜、魚或肉，然後只需提起並翻動攪拌杯進行攪拌便行，無需轉移食物！

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    建議零售價: HK$1,200.00

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    體積小巧，節省空間

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    這款嬰兒食品蒸煮攪拌器只佔極小空間，適合置放於灶廚、工作台或櫃內。

    聲音警示的信息提示

    毋須費時親力親為。當食物已預備妥當，系統會發出一下特別的「嘟」聲響。收到提示後，您只需要翻轉攪拌瓶，啟動攪拌，然後選擇呈上食物或儲存並留待日後食用。

    技術規格

    • 技術規格

      Color/finishing
      白色/綠色
      電線長度
      70  米
      電壓
      220-240  伏
      電源
      400  瓦
      Speed
      1
      頻率
      50 - 60  Hz
      Capacity
      800（固體食物） / 450（液體食物）  毫升
      安全級別
      1 級
      Safety
      偵測碗蓋的安全鎖系統
      Watertank volume
      200 毫升

    • 重量與尺寸

      彩盒尺寸
      193 D x 243 W x 344  mm
      產品重量
      2  kg
      產品尺寸
      16.50（圓型底座）30.8（高度）  厘米
      Number of F-boxes in A-box
      2

    • 原產地

      土耳其

    • 包含物件

      量杯
      1
      食譜
      1
      飯勺
      1
      電蒸爐/攪拌機
      1

    • 成長階段

      階段
      • 6 個月以上
      • 1 年或以上
      • 6 - 12 個月

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