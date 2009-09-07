2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器
製作營養豐富的嬰兒膳食易如反掌
您可使用 Philips Avent 2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器輕鬆自製健康的嬰兒食物：首先蒸煮水果、蔬菜、魚或肉，然後只需提起並翻動攪拌杯進行攪拌便行，無需轉移食物！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,200.00
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製作營養豐富的嬰兒膳食易如反掌
- 健康蒸煮
- 蒸煮攪拌全在同一瓶內完成
- 關於斷奶的專業建議和合適食譜
從蒸煮到攪拌全在瓶內完成
簡單一個攪拌瓶，就能讓您順利炮製營養嬰兒食物。當食材經蒸煮後，您只需要提起並翻轉攪拌瓶，然後將其固定妥當，便可隨您心意進行攪拌。
由稀糊至固體食物，照顧寶寶不同階段需要
由均勻攪碎的蔬果，到添加不同食材如肉類、魚類、莢果類，以至炮製出口感豐富的固體食物，我們的 2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器都會照顧寶寶斷奶及餵養階段的不同需要。
適合 12 歲小童的斷奶食譜
我們與兒科營養師及兒童心理學家緊密合作，研發出多款適合 12 歲兒童的食譜，並可為您提供斷奶建議，助您的寶寶展開一個健康的人生旅程，並培育畢生受用的健康飲食習慣。
注水輕易、設定人性化，且部件數少，方便清理
Philips 的 2 合1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器設計方便實用、設定人性化， 注水方便，且組成部件數量少，方便用戶清洗存放。
體積小巧，節省空間
這款嬰兒食品蒸煮攪拌器只佔極小空間，適合置放於灶廚、工作台或櫃內。
聲音警示的信息提示
毋須費時親力親為。當食物已預備妥當，系統會發出一下特別的「嘟」聲響。收到提示後，您只需要翻轉攪拌瓶，啟動攪拌，然後選擇呈上食物或儲存並留待日後食用。
技術規格
-
技術規格
- Color/finishing
-
白色/綠色
- 電線長度
-
70
米
- 電壓
-
220-240
伏
- 電源
-
400
瓦
- Speed
-
1
- 頻率
-
50 - 60
Hz
- Capacity
-
800（固體食物） / 450（液體食物）
毫升
- 安全級別
-
1 級
- Safety
-
偵測碗蓋的安全鎖系統
- Watertank volume
-
200 毫升
-
重量與尺寸
- 彩盒尺寸
-
193 D x 243 W x 344
mm
- 產品重量
-
2
kg
- 產品尺寸
-
16.50（圓型底座）30.8（高度）
厘米
- Number of F-boxes in A-box
-
2
-
原產地
- 土耳其
-
是
-
包含物件
- 量杯
-
1
- 食譜
-
1
- 飯勺
-
1
- 電蒸爐/攪拌機
-
1
-
成長階段
- 階段
-
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