由稀糊至固體食物，照顧寶寶不同階段需要

由均勻攪碎的蔬果，到添加不同食材如肉類、魚類、莢果類，以至炮製出口感豐富的固體食物，我們的 2 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器都會照顧寶寶斷奶及餵養階段的不同需要。