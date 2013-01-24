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AVENT

動物形狀固齒器系列

SCF892/01
AVENT
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  • 特別貼合小嘴巴和小手 特別貼合小嘴巴和小手 特別貼合小嘴巴和小手
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    AVENT 動物形狀固齒器系列

    SCF892/01

    特別貼合小嘴巴和小手

    AVENT 不含 BPA 動物形狀固齒器 SCF892/01 系列在不同的長牙階段之中按摩寶寶疼痛的牙齦。多彩有趣的設計完全貼合寶寶的小手和小嘴巴，有助舒緩長牙時的不適。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$65.00
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      可放在冰箱中令固齒器格外清涼

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      七彩繽紛，功能有趣，鼓勵玩樂

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      技術規格

      • 原產地

        馬來西亞群島

      • 功能

        舒緩長牙時的不適
        衛生
        不含 BPA
        七彩繽紛鼓勵玩樂
        冰鎮按摩牙齦
        適合中排牙齒

      • 成長階段

        階段
        • 0 - 6 個月
        • 6 - 12 個月

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