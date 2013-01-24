特別貼合小嘴巴和小手
AVENT 不含 BPA 動物形狀固齒器 SCF892/01 系列在不同的長牙階段之中按摩寶寶疼痛的牙齦。多彩有趣的設計完全貼合寶寶的小手和小嘴巴，有助舒緩長牙時的不適。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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原產地
功能
成長階段