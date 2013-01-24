如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。
最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。
升級解決方案讓您以前所未有的輕鬆方式來維持您的 Philips 電鬚刨。全新設計讓您只需兩步，即可安裝新的剃鬚刀頭、徹底清洗電鬚刨，帶來最佳的日常剃鬚程序。
使用高度精準刀片貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用。刀片專為精準剃鬚而設，減少拖拉、拉扯或重覆來回剃鬚，即使是 3 日鬚亦應付自如。
1. 拉出剃鬚刀頭。2. 更換新的剃鬚刀頭。3. 長按開/關按鈕 5 秒以上以重設電鬚刨。
體驗 Philips 先進的微珠順滑技術，剃鬚時更順滑流暢。靈感源自空氣動力學的滑動原理，電鬚刨外環表面充滿超細微、猶如玻璃球狀的粒子，令電鬚刨在肌膚上滑過時加倍舒適。