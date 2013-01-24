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Shaver series 7000

剃鬚刀頭組件

SH70/71
  • 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣
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    Shaver series 7000 剃鬚刀頭組件

    SH70/71

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 7000 系列電鬚刨及 Sensotouch 3D 兼容使用。 查看各種好處

    建議零售價: HK$490.00

    Shaver series 7000 剃鬚刀頭組件

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

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      • 適用於 RQ10XX Arcitec
      • 適用於 RQ12XX SensoTouch 3D
      • 適用於 7000 系列電鬚刨
      更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

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      完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。

      只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭

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      最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

      輕鬆保持電鬚刨的最佳狀態

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      升級解決方案讓您以前所未有的輕鬆方式來維持您的 Philips 電鬚刨。全新設計讓您只需兩步，即可安裝新的剃鬚刀頭、徹底清洗電鬚刨，帶來最佳的日常剃鬚程序。

      溫和精確切剃刀片貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用

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      使用高度精準刀片貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用。刀片專為精準剃鬚而設，減少拖拉、拉扯或重覆來回剃鬚，即使是 3 日鬚亦應付自如。

      更換刷頭提示

      更換刷頭提示

      1. 拉出剃鬚刀頭。2. 更換新的剃鬚刀頭。3. 長按開/關按鈕 5 秒以上以重設電鬚刨。

      防敏微珠保護環配備微珠順滑粒子，剃鬚時更順滑流暢

      防敏微珠保護環配備微珠順滑粒子，剃鬚時更順滑流暢

      體驗 Philips 先進的微珠順滑技術，剃鬚時更順滑流暢。靈感源自空氣動力學的滑動原理，電鬚刨外環表面充滿超細微、猶如玻璃球狀的粒子，令電鬚刨在肌膚上滑過時加倍舒適。

      技術規格

      • 剃鬚刀頭

        適用產品類型
        • 7000 系列電鬚刨 (S79xx)
        • Sensotouch 3D (RQ10xx)(RQ12xx)

      • 配件

        已隨附於包裝內
        完整的剃鬚刀頭組件

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