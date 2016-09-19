Flite Wireless Bluetooth® headphones
超輕巧，但音效強勁。
輕盈強大的 Philips Flite Ultrlite 無線耳機著實令人驚喜，無電線及平面折疊設計，盡見輕巧纖薄，絕對是隨處同行的不二之選。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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Flite Wireless Bluetooth® headphones
超輕巧，但音效強勁。
抗重力耳機
- 32 毫米驅動器/密閉型
- 蓋耳式
- 柔軟耳墊
- 超薄摺疊
功率強大的 32 毫米揚聲器驅動器帶來清晰的聲音
功率強大的 32 毫米傾斜驅動器重現呈現清晰、清脆的聲音，讓您享受深沉、豐富的低音音色。
遙控方便進行免提通話和控制音樂播放
使用簡便的遙控器讓您可以透過簡單的按鈕來播放/暫停曲目並接聽來電。
柔軟的耳墊維持長戴舒適
柔軟的耳墊和傾斜的耳機驅動器，就算長時間佩戴亦同樣舒適。
非常輕巧，更設有超纖薄設計
非常輕巧，加上超纖薄設計，讓出門使用時更舒適。
藍牙 4.1 並支援 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。
充電電池可提供長達 9 小時的播放時間
長達 9 小時的續航力可讓您一整天持續播放音樂。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
9 - 22 000 Hz
- 喇叭直徑
-
32 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
24 Ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 最大輸入功率
-
40 mW
- 敏感度
-
103
分貝
-
連接
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
22.5
厘米
- 產品包裝數目
-
6
- 寬度
-
21
厘米
- 總重量
-
1.2
kg
- 高度
-
23.5
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98157 0
- 淨重
-
0.54
kg
- 淨重
-
0.66
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
通話保留
-
在兩個通話之間切換
-
接聽電話/結束通話
-
拒接來電
-
在通話與音樂之間切換
- 音量控制
-
是
-
電源
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
9*
小時
- 待機時間
-
300* 小時
- 通話時間
-
9* 小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
21
厘米
- 包裝類型
-
塑膠盒
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
3.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 98157 3
- 總重量
-
0.166
kg
- 淨重
-
0.09
kg
- 淨重
-
0.076
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 寬度
-
14
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 重量
-
0.09
kg
-
配件
- USB 線
-
是
-
設計
- 顏色
-
白色
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