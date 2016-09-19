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  • 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。

    Flite Wireless Bluetooth® headphones

    SHB4405WT/00

    超輕巧，但音效強勁。

    輕盈強大的 Philips Flite Ultrlite 無線耳機著實令人驚喜，無電線及平面折疊設計，盡見輕巧纖薄，絕對是隨處同行的不二之選。

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    Flite Wireless Bluetooth® headphones

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    藍牙 4.1 並支援 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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    利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。

    充電電池可提供長達 9 小時的播放時間

    長達 9 小時的續航力可讓您一整天持續播放音樂。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      頻率範圍
      9 - 22 000 Hz
      喇叭直徑
      32 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      24 Ohm
      磁鐵類型
      最大輸入功率
      40 mW
      敏感度
      103  分貝

    • 連接

      藍牙版本
      4.1
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      22.5  厘米
      產品包裝數目
      6
      寬度
      21  厘米
      總重量
      1.2  kg
      高度
      23.5  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98157 0
      淨重
      0.54  kg
      淨重
      0.66  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      • 通話保留
      • 在兩個通話之間切換
      • 接聽電話/結束通話
      • 拒接來電
      • 在通話與音樂之間切換
      音量控制

    • 電源

      電池類型
      鋰聚合物
      可重複充電
      音樂播放時間
      9*  小時
      待機時間
      300* 小時
      通話時間
      9* 小時

    • 包裝尺寸

      高度
      21  厘米
      包裝類型
      塑膠盒
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      3.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 98157 3
      總重量
      0.166  kg
      淨重
      0.09  kg
      淨重
      0.076  kg

    • 產品尺寸

      高度
      17  厘米
      寬度
      14  厘米
      深度
      3  厘米
      重量
      0.09  kg

    • 配件

      USB 線

    • 設計

      顏色
      白色

    Badge-D2C

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