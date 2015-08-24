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藍牙耳機

SHB5950BK/00
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  • 無線自由，節拍強勁 無線自由，節拍強勁 無線自由，節拍強勁
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    藍牙耳機

    SHB5950BK/00

    無線自由，節拍強勁

    由這個無線後掛式耳機開始不再受制於耳機線。Philips UpBeat Metalix Pro 具備優質驅動器，提供強勁低音，其內置橢圓管令您佩戴得更舒適。真空金屬外殼更顯專業、高雅及貴氣。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$499.00

    藍牙耳機

    無線自由，節拍強勁

    由這個無線後掛式耳機開始不再受制於耳機線。Philips UpBeat Metalix Pro 具備優質驅動器，提供強勁低音，其內置橢圓管令您佩戴得更舒適。真空金屬外殼更顯專業、高雅及貴氣。 查看各種好處

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      支援 Bluetooth 4.1 + EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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      利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。

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      防纏繞扁平纜線方便隨身攜帶

      扁平纜線可確保您的耳機線保持順暢而不會纏繞在一起。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        頻率範圍
        10 - 21000 Hz
        音效增強
        • 回聲控制
        • 降噪功能
        喇叭直徑
        8 毫米
        振動膜
        PET
        阻抗
        16 ohm
        語音線圈
        最大輸入功率
        20 mW
        敏感度
        107  分貝
        類型
        動態

      • 連接

        藍牙版本
        4.1
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        有效範圍
        最多 10  米

      • 外盒

        長度
        16.5  厘米
        產品包裝數目
        3
        寬度
        10.7  厘米
        總重量
        0.379  千克
        高度
        19  厘米
        GTIN
        1 69 25970 71007 4
        淨重
        0.129  千克
        皮重
        0.25  千克

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換
        • 麥克風靜音
        音量控制

      • 電源

        電池類別
        鋰聚合物
        音樂播放時間
        7*  小時
        待機時間
        160* 小時
        通話時間
        7* hr
        電池重量
        2.5 克

      • 包裝尺寸

        高度
        17.3  厘米
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        15  厘米
        深度
        3  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        69 25970 71007 7
        總重量
        0.096  千克
        淨重
        0.043  千克
        皮重
        0.053  千克

      • 產品尺寸

        高度
        15  厘米
        寬度
        13.5  厘米
        深度
        1.6  厘米
        重量
        0.03  千克

      • 配件

        快速入門指南
        隨附
        USB 線
        隨附以便充電

      • 設計

        顏色
        黑色

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