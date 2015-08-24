藍牙耳機 SHB5950BK/00
無線自由，節拍強勁
由這個無線後掛式耳機開始不再受制於耳機線。Philips UpBeat Metalix Pro 具備優質驅動器，提供強勁低音，其內置橢圓管令您佩戴得更舒適。真空金屬外殼更顯專業、高雅及貴氣。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$499.00
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無線自由，節拍強勁
由這個無線後掛式耳機開始不再受制於耳機線。Philips UpBeat Metalix Pro 具備優質驅動器，提供強勁低音，其內置橢圓管令您佩戴得更舒適。真空金屬外殼更顯專業、高雅及貴氣。 查看各種好處
光亮的表層使耳機顯得更時尚，並保護耳機表面
高質量的光亮表層，在保護耳機表面的同時更顯時尚感。
橢圓管入口可帶來符合人體工學的舒適體驗
橢圓管入口切合耳朵的形狀，可帶來符合人體工學的舒適體驗。
強勁的喇叭創造清晰的聲音及強勁的低音
強勁的喇叭採用小巧的設計可確保完全貼合耳朵，呈現清晰的音效和強勁的低音。
經橡膠處理的柔軟頸圈使佩戴時更舒適及穩定
經橡膠處理的柔軟頸圈設計令使用時更方便及穩定
支援 Bluetooth 4.1 + EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP
利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。
無線控制音樂的播放及通話
在不受纜線的拘束下，自由地聆聽音樂及進行通話。利用操作簡單的遙控器，可轉換歌曲、控制音量及接聽電話。
完美的耳塞式密封墊可阻隔外界噪音
超小型耳機完美切合耳朵的內部，創造一個密封效果以阻隔外界噪音。
防纏繞扁平纜線方便隨身攜帶
扁平纜線可確保您的耳機線保持順暢而不會纏繞在一起。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
10 - 21000 Hz
- 音效增強
-
- 喇叭直徑
-
8 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
16 ohm
- 語音線圈
-
銅
- 最大輸入功率
-
20 mW
- 敏感度
-
107
分貝
- 類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
16.5
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.7
厘米
- 總重量
-
0.379
千克
- 高度
-
19
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 71007 4
- 淨重
-
0.129
千克
- 皮重
-
0.25
千克
-
舒適
- 來電管理
-
-
接聽電話/結束通話
-
拒接來電
-
在通話與音樂之間切換
-
麥克風靜音
- 音量控制
-
是
-
電源
- 電池類別
-
鋰聚合物
- 音樂播放時間
-
7*
小時
- 待機時間
-
160* 小時
- 通話時間
-
7* hr
- 電池重量
-
2.5 克
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
15
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 25970 71007 7
- 總重量
-
0.096
千克
- 淨重
-
0.043
千克
- 皮重
-
0.053
千克
-
產品尺寸
- 高度
-
15
厘米
- 寬度
-
13.5
厘米
- 深度
-
1.6
厘米
- 重量
-
0.03
千克
-
配件
- 快速入門指南
-
隨附
- USB 線
-
隨附以便充電
-
設計
- 顏色
-
黑色
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