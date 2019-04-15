2000 series 帶麥克風耳塞式耳機
匯聚目光
隨時隨地，盡情搖滾。這款耳罩式耳機設有四種鮮豔色彩，配備半透明喇叭外殼和漸變色電線。與其隨波逐流，不如發揮本色，脫穎而出！ 查看各種好處
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匯聚目光
- 12.2 毫米驅動器/開放式耳塞
- 整合式麥克風
- 黑色
- 超凡舒適
鮮明漸變色電線，半透明喇叭外殼
用鮮明漸變色電線和半透明喇叭外殼凸顯個性。12.2 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆、清晰的音質和出色的低音。
橢圓形耳罩輕巧舒適
這款輕巧耳罩採用橢圓形設計，令您可以舒適地盡情搖滾。
線控式遙控讓您可在音樂與通話之間輕鬆切換
線控式遙控讓接聽電話及聆聽音樂更加輕鬆容易。無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰
12.2 毫米釹合金音效技術驅動器
12.2 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆、清晰的音質和出色的低音。
內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
技術規格
-
連接
- 纜線長度
-
120 厘米
-
外盒
- 長度
-
34.5
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
19.7
厘米
- 總重量
-
1.298
kg
- 高度
-
16.3
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98165 5
- 淨重
-
0.312
kg
- 淨重
-
0.986
kg
-
內紙箱
- 長度
-
17.9
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
8
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 淨重
-
0.039
kg
- 總重量
-
0.131
kg
- 淨重
-
0.092
kg
- GTIN
-
2 69 51613 98165 2
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包裝類型
-
塑膠盒
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
5.2
厘米
- 深度
-
2.8
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 98165 8
- 總重量
-
0.035
kg
- 淨重
-
0.013
kg
- 淨重
-
0.022
kg
-
設計
- 顏色
-
黑色
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