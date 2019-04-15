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    2000 series 帶麥克風耳塞式耳機

    SHE2305BK/00

    匯聚目光

    隨時隨地，盡情搖滾。這款耳罩式耳機設有四種鮮豔色彩，配備半透明喇叭外殼和漸變色電線。與其隨波逐流，不如發揮本色，脫穎而出！

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    2000 series 帶麥克風耳塞式耳機

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    • 12.2 毫米驅動器/開放式耳塞
    • 整合式麥克風
    • 黑色
    • 超凡舒適

    鮮明漸變色電線，半透明喇叭外殼

    用鮮明漸變色電線和半透明喇叭外殼凸顯個性。12.2 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆、清晰的音質和出色的低音。

    橢圓形耳罩輕巧舒適

    這款輕巧耳罩採用橢圓形設計，令您可以舒適地盡情搖滾。

    線控式遙控讓您可在音樂與通話之間輕鬆切換

    線控式遙控讓接聽電話及聆聽音樂更加輕鬆容易。無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰

    12.2 毫米釹合金音效技術驅動器

    12.2 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆、清晰的音質和出色的低音。

    內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

    聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

    技術規格

    • 連接

      纜線長度
      120 厘米

    • 外盒

      長度
      34.5  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      19.7  厘米
      總重量
      1.298  kg
      高度
      16.3  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98165 5
      淨重
      0.312  kg
      淨重
      0.986  kg

    • 內紙箱

      長度
      17.9  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      8  厘米
      高度
      6  厘米
      淨重
      0.039  kg
      總重量
      0.131  kg
      淨重
      0.092  kg
      GTIN
      2 69 51613 98165 2

    • 包裝尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包裝類型
      塑膠盒
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      5.2  厘米
      深度
      2.8  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 98165 8
      總重量
      0.035  kg
      淨重
      0.013  kg
      淨重
      0.022  kg

    • 設計

      顏色
      黑色

    Badge-D2C

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