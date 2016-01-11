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帶咪高風耳筒

SHE3855SG/00
  • 明快生動的節奏、簡而有力的低音 明快生動的節奏、簡而有力的低音 明快生動的節奏、簡而有力的低音
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    帶咪高風耳筒

    SHE3855SG/00

    明快生動的節奏、簡而有力的低音

    時尚的 Philips Chromz 入耳式耳機輸出簡而有力的低音、設計美觀舒適。更備有多款真空金屬處理啞面塗層顏色，可配襯 iPhone 6S。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$209.00

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      耳機經過真空金屬化加工，時尚的啞光塗層可提供額外的保護

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      橢圓聲管插口根據人體工學設計，倍添舒適

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      完美的耳塞式密封效果可阻隔外界噪音

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      強化線纜緩和更持久耐用，連接效果更佳

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      技術規格

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 25970 70932 3
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        寬度
        5  厘米
        淨重
        0.013  千克
        淨重
        0.024  千克
        深度
        3  厘米
        總重量
        0.037  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        高度
        17.2  厘米

      • 外盒

        GTIN
        1 69 25970 70932 0
        寬度
        21  厘米
        淨重
        0.312  千克
        淨重
        1.059  千克
        產品包裝數目
        24
        總重量
        1.371  千克
        長度
        38  厘米
        高度
        15  厘米

      • 內紙箱

        GTIN
        2 69 25970 70932 7
        寬度
        9.5  厘米
        淨重
        0.039  千克
        淨重
        0.099  千克
        產品包裝數目
        3
        總重量
        0.138  千克
        長度
        17.9  厘米
        高度
        6  厘米

      • 配件

        耳套
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      • 設計

        顏色
        銀灰色

      • 聲音

        振動膜
        PET
        頻率響應
        12–22 000  Hz
        音圈
        CCAW
        敏感度
        107  分貝
        喇叭直徑
        8.6  毫米
        最大輸入電量
        20  毫瓦
        阻抗
        28  歐姆
        音響系統
        關閉

      • 連接

        接線方式
        對稱
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍鉻

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