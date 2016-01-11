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  • 明快生動的節奏、簡而有力的低音 明快生動的節奏、簡而有力的低音 明快生動的節奏、簡而有力的低音

    帶咪高風耳筒

    SHE3855SG/00

    明快生動的節奏、簡而有力的低音

    時尚的 Philips Chromz 入耳式耳機輸出簡而有力的低音、設計美觀舒適。更備有多款真空金屬處理啞面塗層顏色，可配襯 iPhone 6S。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$209.00

    帶咪高風耳筒

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    3 種可互換的橡膠耳塞讓佩戴體驗更貼合

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    耳罩提供 3 種大小選擇，包括小、中和大，以完美切合個人需要。

    內置咪高風可在聽歌和通話之間切換

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    內置咪高風可讓您輕鬆在聽歌和通話之間切換，讓您和親友緊密聯繫。

    耳機經過真空金屬化加工，時尚的啞光塗層可提供額外的保護

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    優質的真空金屬化啞光塗層提供額外的保護，可完美配合 Phone 6S 使用

    橢圓聲管插口根據人體工學設計，倍添舒適

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    橢圓管入口切合耳朵的形狀，可帶來符合人體工學的舒適體驗。

    完美的耳塞式密封效果可阻隔外界噪音

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    超小型耳機完美切合耳朵的內部，創造一個密封效果以阻隔外界噪音。

    強勁的驅動器創造清晰的聲音及強勁的低音

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    強化線纜緩和更持久耐用，連接效果更佳

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    為了延長耳筒壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      頻率響應
      12–22 000  Hz
      振動膜
      PET
      語音線圈
      CCAW
      喇叭直徑
      8.6  mm
      敏感度
      107  分貝
      最大輸入功率
      20  毫瓦
      阻抗
      28  ohm

    • 連接

      接線方式
      對稱
      連接器設備
      鍍鉻
      纜線長度
      1.2  米
      連接器
      3.5  mm

    • 外盒

      長度
      38  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      21  厘米
      總重量
      1.371  kg
      高度
      15  厘米
      GTIN
      1 69 25970 70932 0
      淨重
      0.312  kg
      淨重
      1.059  kg

    • 內紙箱

      長度
      17.9  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      9.5  厘米
      高度
      6  厘米
      淨重
      0.039  kg
      總重量
      0.138  kg
      淨重
      0.099  kg
      GTIN
      2 69 25970 70932 7

    • 包裝尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包裝類型
      塑膠盒
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      5  厘米
      深度
      3  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 25970 70932 3
      總重量
      0.037  kg
      淨重
      0.013  kg
      淨重
      0.024  kg

    • 配件

      耳套
      3 種大小：包括小、中、大

    • 設計

      顏色
      銀灰色

    Badge-D2C

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