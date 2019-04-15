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    帶麥克風耳機

    SHE4305WT/00

    用心感受。BASS+

    外型小巧堅固，音色卻震撼壯闊，值得用心感受。Philips BASS+ 藍牙耳機配備為呈現強勁低音而特別調節的喇叭驅動器，隔音表現出眾，更可享受無線聆聽音樂的自由，將您的歌曲發揮得淋漓盡致。

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    建議零售價: HK$199.00

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    讓你真正感受到節拍的強勁低音。外型小巧時尚的耳機配備強勁的 12.2 毫米喇叭驅動器，可塑造震撼的強勁低音。

    人體工學設計帶來極致舒適感

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    根據人體耳窩結構設計的橢圓形入耳角度音管，帶來自然貼合的舒適感覺，即使長時間佩戴耳機聆聽亦倍感舒適。

    遙控方便進行免提通話和控制音樂播放

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    使用簡便的遙控器讓你可以透過簡單的按鈕來播放或暫停曲目並接聽來電。

    纖細設計穩固貼合耳道

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    纖細的入耳式設計完美貼合耳朵，令佩戴更穩固，耳機不會鬆脫。

    隔音表現出色

    隔音表現出色

    為優化被動式噪音阻隔而設，緊貼入耳的設計讓你不會錯過音樂的每個拍子。

    感受得到的強勁重低音

    感受得到的強勁重低音

    讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      振動膜
      PET
      磁鐵類型
      語音線圈
      CCAW
      頻率響應
      9 - 23 000  Hz
      喇叭直徑
      12.2  mm
      敏感度
      107  分貝
      最大輸入功率
      30  毫瓦
      阻抗
      32  ohm

    • 連接

      接線方式
      對稱
      連接器設備
      鍍鎳
      纜線長度
      1.2  米
      連接器
      3.5  mm

    • 外盒

      長度
      38  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      18.1  厘米
      總重量
      1.76  kg
      高度
      24.8  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99151 7
      淨重
      0.312  kg
      淨重
      1.448  kg

    • 內紙箱

      長度
      18  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      8.2  厘米
      高度
      10.5  厘米
      淨重
      0.039  kg
      總重量
      0.182  kg
      淨重
      0.143  kg
      GTIN
      2 69 51613 99151 4

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包裝類型
      塑膠盒
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      2.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 99151 0
      總重量
      0.0496  kg
      淨重
      0.013  kg
      淨重
      0.0366  kg

    • 產品尺寸

      高度
      8  厘米
      寬度
      3  厘米
      深度
      2.8  厘米
      重量
      0.0117  kg

    • 設計

      顏色
      白色

    • UPC

      UPC
      8 89446 00845 6

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