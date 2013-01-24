格內其他項目
- 耳罩
- 棉耳罩
精準音效
Philips SHE9105 耳筒配備優質驅動器及精心製作的金屬外殼，著重細節之餘為您獻上純淨音色。橢圓形音管和 3 款耳塞可供選擇，確保配戴舒適，而內置咪高風讓您在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips SHE9105 耳筒配備優質驅動器及精心製作的金屬外殼，著重細節之餘為您獻上純淨音色。橢圓形音管和 3 款耳塞可供選擇，確保配戴舒適，而內置咪高風讓您在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處
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Philips SHE9105 耳筒配備優質驅動器及精心製作的金屬外殼，著重細節之餘為您獻上純淨音色。橢圓形音管和 3 款耳塞可供選擇，確保配戴舒適，而內置咪高風讓您在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處
耳筒外殼以堅固的鋁金屬製成，有助降低震動，為您帶來純淨的聲音享受，並可抵禦日常使用造成的磨損。
聰明的防纏繞滑桿設計，只需順電線整理，即可讓兩邊耳筒的電線井然排列，從此免卻電線纏繞的麻煩。
釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。全新設計的 8.6 毫米釹合金驅動器，對高頻反應靈敏，確保音效純淨清晰。
內置咪高風讓您輕鬆從聆聽音樂切換至接聽來電，讓您與其他人保持聯繫。
入耳式耳筒提供 3 種不同尺寸的超軟矽膠耳罩（小至大），讓您可以選擇完全適合自己的尺寸配戴。
連接耳筒的電線雖然柔軟，卻絕不影響連線效果，並且耐用及富彈性，可以避免因重複折疊而引起的損耗。
入耳式耳筒可以完美適合任何人仕配戴。符合人體工學設計的橢圓形耳筒外殼及音管設計，保證完美貼合耳朵，並且配戴穩固、舒適。
設計
聲音
連接
內紙箱
外盒
包裝尺寸
產品尺寸