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帶咪高風耳筒

SHE9105BK/00
2 獎項
  • 精準音效 精準音效 精準音效
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    帶咪高風耳筒

    SHE9105BK/00
    2 獎項

    精準音效

    Philips SHE9105 耳筒配備優質驅動器及精心製作的金屬外殼，著重細節之餘為您獻上純淨音色。橢圓形音管和 3 款耳塞可供選擇，確保配戴舒適，而內置咪高風讓您在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$299.00
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    精準音效

    Philips SHE9105 耳筒配備優質驅動器及精心製作的金屬外殼，著重細節之餘為您獻上純淨音色。橢圓形音管和 3 款耳塞可供選擇，確保配戴舒適，而內置咪高風讓您在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處

    精準音效

    Philips SHE9105 耳筒配備優質驅動器及精心製作的金屬外殼，著重細節之餘為您獻上純淨音色。橢圓形音管和 3 款耳塞可供選擇，確保配戴舒適，而內置咪高風讓您在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處

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      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 聲音

        音響系統
        半開放式
        振動膜
        聚酯薄膜
        阻抗
        16 Ohm
        磁鐵類型
        音圈
        敏感度
        108  分貝
        喇叭直徑
        8.6  毫米
        最大輸入電量
        30  毫瓦
        頻率響應
        7 - 25 000 Hz
        類型
        動態

      • 連接

        連接器
        3.5 毫米立體聲
        纜線類型
        OFC
        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  米
        連接器設備
        鍍金

      • 內紙箱

        總重量
        0.379  磅
        總重量
        0.172  千克
        GTIN
        2 69 25970 70046 1
        高度
        10.5  厘米
        高度
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        淨重
        0.083  磅
        淨重
        0.0375  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.1345  千克
        淨重
        0.296  磅
        寬度
        8.2  厘米
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        3.2  吋

      • 外盒

        總重量
        3.649  磅
        總重量
        1.655  千克
        GTIN
        1 69 25970 70046 4
        高度
        24.8  厘米
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        24
        淨重
        1.355  千克
        淨重
        2.988  磅
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        18.1  厘米
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      • 包裝尺寸

        深度
        2.5  厘米
        深度
        1  吋
        EAN
        69 25970 70046 7
        總重量
        0.0465  千克
        總重量
        0.103  磅
        高度
        17.5  厘米
        高度
        6.9  吋
        淨重
        0.028  磅
        淨重
        0.0125  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.075  磅
        淨重
        0.034  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        9.5  厘米
        寬度
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      • 產品尺寸

        深度
        1.2  吋
        深度
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        高度
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        高度
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        重量
        0.028  磅
        重量
        0.0125  千克
        寬度
        1.2  吋
        寬度
        3  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 耳罩
      • 棉耳罩

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