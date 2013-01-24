精準音效

Philips SHE9105 耳筒配備優質驅動器及精心製作的金屬外殼，著重細節之餘為您獻上純淨音色。橢圓形音管和 3 款耳塞可供選擇，確保配戴舒適，而內置咪高風讓您在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處