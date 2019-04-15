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    兒童耳機

    SHK2000PK/00

    孩子最好的伴侶

    向小小音樂迷呈現聲樂世界的理想耳機之選。清晰低音與俏皮設計專為成長中的孩子量身定制，堅固物料足以應對不同情況。85 分貝的最大音量限制令賞樂過程既好玩又安全。

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    兒童耳機

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    孩子最好的伴侶

    尺寸針對兒童耳朵而設，設有最大音量限制

    • 30 毫米驅動器/封閉式
    • 蓋耳式
    • 粉紅及紫色
    • 音量限制小於 85 dB
    符合人體工學設計、可調較的頭帶適合不斷長大的兒童使用

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    設計簡單、符合人體工學的頭帶可按照兒童頭部尺寸作出調整，確保佩戴舒適。

    32 毫米釹合金喇叭驅動器可呈現純淨而均衡的音效

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    釹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純淨而穩定的音質。

    堅固耐用無螺絲設計，為放任孩子玩樂而設

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    堅固耐用無螺絲設計，令耳機部件可輕易彈出並返回原位。

    柔軟耳墊確保佩戴舒適及穩固。

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    耳罩以柔軟海棉完全包覆，佩戴非常舒適及穩固。

    超輕巧頭帶，佩戴非常舒適及穩固

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    纖巧的頭帶非常輕巧，即使長時間佩戴亦舒適無比，小孩子甚至不會察覺自己戴著耳機。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      12 - 22 000 Hz
      喇叭直徑
      32 毫米
      阻抗
      32 Ohm
      最大輸入功率
      40 mW
      敏感度
      99 dB (1k Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      纜線長度
      1.2 米
      連接器
      3.5 毫米

    • 外盒

      長度
      24  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      21.5  厘米
      總重量
      0.71  kg
      高度
      26.2  厘米
      GTIN
      1 69 23410 73063 7
      淨重
      0.3006  kg
      淨重
      0.4094  kg

    • 舒適

      音量限制（最大 85dB）

    • 包裝尺寸

      高度
      22.1  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      19.8  厘米
      深度
      7.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 23410 73063 0
      總重量
      0.154  kg
      淨重
      0.1002  kg
      淨重
      0.0538  kg

    • 設計

      顏色
      粉紫色
      配戴方式
      頭帶
      耳朵接合裝置材料
      泡沫塑料
      貼合耳形
      蓋耳式
      耳罩類型
      封閉式

    • 尺寸

      產品尺寸（寬x深x高）
      13 x 7 x 15.5 厘米
      產品重量
      0.1002  kg
      頭帶弧長
      320 - 360  mm

    • UPC

      UPC
      8 89446 00084 9

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