兒童耳機
孩子最好的伴侶
向小小音樂迷呈現聲樂世界的理想耳機之選。清晰低音與俏皮設計專為成長中的孩子量身定制，堅固物料足以應對不同情況。85 分貝的最大音量限制令賞樂過程既好玩又安全。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
孩子最好的伴侶
尺寸針對兒童耳朵而設，設有最大音量限制
- 30 毫米驅動器/封閉式
- 蓋耳式
- 粉紅及紫色
- 音量限制小於 85 dB
符合人體工學設計、可調較的頭帶適合不斷長大的兒童使用
設計簡單、符合人體工學的頭帶可按照兒童頭部尺寸作出調整，確保佩戴舒適。
32 毫米釹合金喇叭驅動器可呈現純淨而均衡的音效
釹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純淨而穩定的音質。
堅固耐用無螺絲設計，為放任孩子玩樂而設
堅固耐用無螺絲設計，令耳機部件可輕易彈出並返回原位。
柔軟耳墊確保佩戴舒適及穩固。
耳罩以柔軟海棉完全包覆，佩戴非常舒適及穩固。
超輕巧頭帶，佩戴非常舒適及穩固
纖巧的頭帶非常輕巧，即使長時間佩戴亦舒適無比，小孩子甚至不會察覺自己戴著耳機。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
12 - 22 000 Hz
- 喇叭直徑
-
32 毫米
- 阻抗
-
32 Ohm
- 最大輸入功率
-
40 mW
- 敏感度
-
99 dB (1k Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 纜線長度
-
1.2 米
- 連接器
-
3.5 毫米
-
外盒
- 長度
-
24
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
21.5
厘米
- 總重量
-
0.71
kg
- 高度
-
26.2
厘米
- GTIN
-
1 69 23410 73063 7
- 淨重
-
0.3006
kg
- 淨重
-
0.4094
kg
-
舒適
- 音量限制（最大 85dB）
-
是
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.1
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
19.8
厘米
- 深度
-
7.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 23410 73063 0
- 總重量
-
0.154
kg
- 淨重
-
0.1002
kg
- 淨重
-
0.0538
kg
-
設計
- 顏色
-
粉紫色
- 配戴方式
-
頭帶
- 耳朵接合裝置材料
-
泡沫塑料
- 貼合耳形
-
蓋耳式
- 耳罩類型
-
封閉式
-
尺寸
- 產品尺寸（寬x深x高）
-
13 x 7 x 15.5 厘米
- 產品重量
-
0.1002
kg
- 頭帶弧長
-
320 - 360
mm
-
UPC
- UPC
-
8 89446 00084 9
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。