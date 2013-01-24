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降噪耳筒

SHL3850NC/00
  • 聲音更完美，噪音更少 聲音更完美，噪音更少 聲音更完美，噪音更少
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    降噪耳筒

    SHL3850NC/00

    聲音更完美，噪音更少

    創新的 ActiveShield™ 主動降噪技術讓您更盡情投入音樂。壓力釋放軟墊讓您即使長時間佩戴都感到非常舒適。而且耳機設計輕巧及可折疊，非常便於攜帶，易於存放。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$599.00

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      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        關閉
        頻率響應
        10 - 22,000  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        30 mW
        敏感度
        105 分貝
        喇叭直徑
        32 毫米

      • 連接

        纜線長度
        1.2 米
        接線方式
        單向
        連接器
        3.5  毫米

      • 電源

        音樂播放時間
        40*  hr
        待機時間
        50* 小時
        電池類型
        AAA 電池

      • 外盒

        總重量
        2.161  磅
        總重量
        0.98  千克
        GTIN
        1 69 25970 70556 8
        高度
        21.6  厘米
        高度
        8.5  吋
        長度
        20.3  厘米
        長度
        8.0  吋
        淨重
        1.157  磅
        淨重
        0.525  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.455  千克
        淨重
        1.003  磅
        寬度
        16.2  厘米
        寬度
        6.4  吋

      • 包裝尺寸

        深度
        5  厘米
        深度
        2.0  吋
        EAN
        69 25970 70556 1
        總重量
        0.282  千克
        總重量
        0.622  磅
        高度
        20  厘米
        高度
        7.9  吋
        淨重
        0.386  磅
        淨重
        0.175  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.236  磅
        淨重
        0.107  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        19.5  厘米
        寬度
        7.7  吋

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