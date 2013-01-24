聲音更完美，噪音更少
創新的 ActiveShield™ 主動降噪技術讓您更盡情投入音樂。壓力釋放軟墊讓您即使長時間佩戴都感到非常舒適。而且耳機設計輕巧及可折疊，非常便於攜帶，易於存放。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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