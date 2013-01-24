聲音更完美，噪音更少

創新的 ActiveShield™ 主動降噪技術讓您更盡情投入音樂。壓力釋放軟墊讓您即使長時間佩戴都感到非常舒適。而且耳機設計輕巧及可折疊，非常便於攜帶，易於存放。 查看各種好處