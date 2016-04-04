藍牙® 運動型耳機
無線設計，帶您衝破極限
Philips Actionfit RunFree 無線運動耳機讓您運動時體驗更大的自由度和力量。牢固貼耳及堅固防水設計，以及強大的低音，專為熱愛運動的您而設。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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開放式聲學技術可聽到周遭環境的聲音，藉此提高安全性
要享受優越音質又何須與世隔絕。開放聲學技術強度讓您聽到外界的環境聲音，在戶外運動時自然更加安全。
橡膠防滑耳罩可時刻固定耳筒。
C 型的橡膠固定耳塞讓 Actionfit 耳筒固定到耳朵中，您可更加專心運動。
藍牙無線連接讓您運動時避免耳機線的纏繞
藍牙技術為您帶來無線纏繞的音樂體驗。
克維拉® 強化纜線，堅固耐用
ActionFit 耳筒經精心設計，非常堅固耐用。耳機線採用了克維拉塗層，可防止拉扯斷裂，還可承受極端溫度和激烈運動的考驗。
高水準音質令您更進一步
13.6 毫米驅動器能輸出高水準音質，帶您衝破極限。
IPX2 防汗設計，適合任何鍛煉時使用
不用害怕運動時大汗淋漓。耳機設有 IPX2 防水等級，您可以在雨中鍛煉身體，不需擔心會有水分進入耳機。
運動時可控制音樂播放和接聽來電
與外界保持聯繫。內置咪高風和曲目控制可讓您在運動訓練時快速輕鬆地切換音樂或接聽來電。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
- 音效增強
-
- 喇叭直徑
-
13.6 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
32 Ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 語音線圈
-
銅
- 頻率響應
-
15 - 22 000
Hz
- 最大輸入功率
-
10 mW
- 敏感度
-
107 dB
- 類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
19
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
11
厘米
- 總重量
-
0.278
kg
- 高度
-
13.3
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 71012 8
- 淨重
-
0.09
kg
- 淨重
-
0.188
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
接聽電話/結束通話
-
在通話與音樂之間切換
-
通話保留
- 音量控制
-
是
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池類別
-
鋰聚合物
- 音樂播放時間
-
4.5*
小時
- 待機時間
-
55 小時
- 通話時間
-
4.5* 小時
- 電池重量
-
2.5 克
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 25970 71012 1
- 總重量
-
0.066
kg
- 淨重
-
0.03
kg
- 淨重
-
0.036
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
2
厘米
- 寬度
-
10
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 重量
-
0.014
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
快速入門指南
- USB 線
-
隨附以便充電
- 貼合耳朵穩定器
-
2 對
-
設計
- 顏色
-
碳灰色及碳黑色
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