這些 Actionfit 運動耳筒的重量只有 18 克，非常輕巧和舒適，讓您完全忘卻佩戴耳筒的束縛，伴您渡過衝線前的艱難時刻。
簡易 NFC 配對讓您的入耳式藍牙® 耳機與任何藍牙設備連接，一按即可完成。
13.6 毫米釹合金驅動器帶來高水準音質，讓您享受最佳音樂體驗。
Kevlar® 的強化耳機纜線讓您無論運動多激烈，都可安然使用。
有了 MusicChain™，在播放最愛音樂的同時與好友分享歌曲。配合嶄新的藍牙技術，簡單地按下耳筒上的 MusicChain 按鈕即可與其他兼容 MusicChain 的耳筒進行配對。
開放式音效設計讓您對週遭保持警覺，同時享受最愛的歌曲。
這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機的物料具備防汗和防水功能，令汗水和雨水不會在您運動時阻礙您享受至愛歌曲。無論天氣情況如何，這個耳機都是您的最佳拍檔。
兩種不同的佩戴風格確保 Actionfit 耳筒不會滑動，讓您專心一致地做運動或鍛鍊。耳掛夾專為極限及專業運動而設；而 C 型穩定鎖就適合日常的普通鍛鍊時使用。
藍牙® 科技讓您免受煩瑣線路的干擾，享受自由的耳筒體驗。
經特別設計的磁力電線固定夾，讓您在激烈的運動中免受電線的干擾。
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