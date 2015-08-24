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ActionFit

藍牙® 運動型耳機

SHQ8300LF/00
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    ActionFit 藍牙® 運動型耳機

    SHQ8300LF/00
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      • 耳塞
      18 克超輕設計，提供極致舒適感

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      這些 Actionfit 運動耳筒的重量只有 18 克，非常輕巧和舒適，讓您完全忘卻佩戴耳筒的束縛，伴您渡過衝線前的艱難時刻。

      一鍵式 NFC 連接，輕鬆配對藍牙®

      一鍵式 NFC 連接，輕鬆配對藍牙®

      簡易 NFC 配對讓您的入耳式藍牙® 耳機與任何藍牙設備連接，一按即可完成。

      高水準音質帶來最佳表現

      高水準音質帶來最佳表現

      13.6 毫米釹合金驅動器帶來高水準音質，讓您享受最佳音樂體驗。

      克維拉® 強化纜線，堅固耐用

      克維拉® 強化纜線，堅固耐用

      Kevlar® 的強化耳機纜線讓您無論運動多激烈，都可安然使用。

      MusicChain™ 讓您與好友分享音樂更方便

      MusicChain™ 讓您與好友分享音樂更方便

      有了 MusicChain™，在播放最愛音樂的同時與好友分享歌曲。配合嶄新的藍牙技術，簡單地按下耳筒上的 MusicChain 按鈕即可與其他兼容 MusicChain 的耳筒進行配對。

      開放式音效設計讓您更安全地做運動

      開放式音效設計讓您更安全地做運動

      開放式音效設計讓您對週遭保持警覺，同時享受最愛的歌曲。

      IPX2 級的防汗和防水功能，最適合運動健身使用

      IPX2 級的防汗和防水功能，最適合運動健身使用

      這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機的物料具備防汗和防水功能，令汗水和雨水不會在您運動時阻礙您享受至愛歌曲。無論天氣情況如何，這個耳機都是您的最佳拍檔。

      兩種不同的佩戴風格 - C 型穩定鎖及耳掛夾

      兩種不同的佩戴風格 - C 型穩定鎖及耳掛夾

      兩種不同的佩戴風格確保 Actionfit 耳筒不會滑動，讓您專心一致地做運動或鍛鍊。耳掛夾專為極限及專業運動而設；而 C 型穩定鎖就適合日常的普通鍛鍊時使用。

      支援藍牙® 4.1、HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      支援藍牙® 4.1、HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      藍牙® 科技讓您免受煩瑣線路的干擾，享受自由的耳筒體驗。

      磁力電線固定夾可鞏固電線的位置

      經特別設計的磁力電線固定夾，讓您在激烈的運動中免受電線的干擾。

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        隨附
        USB 線
        隨附以便充電

      • 設計

        顏色
        青黃色及白色

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        有效範圍
        最多 10  米
        藍牙版本
        4.1

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電
        • 重撥上一個號碼
        • 通話保留
        • 在通話與音樂之間切換
        音量控制

      • 電源

        電池類別
        鋰聚合物
        音樂播放時間
        6.5*  hr
        待機時間
        150* 小時
        通話時間
        7* hr

      • 聲音

        頻率範圍
        15 -22 000Hz
        阻抗
        32 ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        10 mW
        喇叭直徑
        13.6 毫米
        敏感度
        107  分貝
        音響系統
        半開放式
        振動膜
        PET
        類型
        動態
        音效增強
        • 回聲控制
        • 降噪功能
        語音線圈

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 25970 70708 4
        深度
        4.2  厘米
        總重量
        0.1265  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.0633  千克
        包括的產品數目
        1
        淨重
        0.0632  千克
        寬度
        9.5  厘米
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 外盒

        總重量
        0.4815  千克
        GTIN
        1 69 25970 70708 1
        高度
        13.3  厘米
        長度
        19  厘米
        淨重
        0.1899  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.2916  千克
        寬度
        14.1  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        4  厘米
        高度
        2  厘米
        重量
        0.02325  千克
        寬度
        10  厘米

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