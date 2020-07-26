帶麥克風的耳塞式運動型耳機
從公園到街頭
戴上隨行而動的防汗耳機，享受清晰音效及充滿活力的低音，盡顯潮流。靈活耳掛式設計讓耳機保持穩固，而耳機線的長度為 1.2 米，能完美配合您口袋裡的手機。 查看各種好處
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從公園到街頭
- 15 毫米驅動器帶來清晰音效
- 耳掛式設計，確保佩戴穩固
- 1.2 米長耳機線
- IPX2 防汗
盡情運動，耳機保持穩固
靈活貼合的耳掛可讓您調節這款輕巧耳機，實現完美穩固的舒適佩戴。您可盡情運動，無需擔心耳機在關鍵時刻掉落。
絕佳音色，充滿活力的低音
完美調諧的 15 毫米釹合金驅動器可帶來清晰的音效，低音音效氣孔強化低音表現。耳塞可與雙耳舒適貼合，絕不會深入耳道。
輕鬆控制音樂與通話功能
無論您是在人行道上慢跑還是在公園步道上運動，都可盡情享受您最愛的播放清單。線控式遙控可讓您控制播放清單，喚醒手機的語音助理並接聽電話，絕不錯過精彩瞬間。
專為您的運動播放清單而打造
這款防汗 IPX2 等級的運動型耳機可以承受更多汗水。1.2 米的纜線可輕鬆連接您的手機，毫無妨礙。
1.2 米長耳機線
這款耳塞式耳機配有1.2 米長耳機線。耳機和耳機線之間的柔軟橡膠錨栓可保護您的耳機線連接並保持聲音的輸入。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20 000 Hz
- 喇叭直徑
-
15 毫米
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
5 mW
- 敏感度
-
96 dB (1k Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 連接器設備
-
鍍鉻
-
外盒
- 長度
-
35.6
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
21.4
厘米
- 總重量
-
1.61
kg
- 高度
-
17.8
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11044 8
- 淨重
-
0.46008
kg
- 淨重
-
1.14992
kg
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
- 防水
-
IPX2
- 控制類型
-
按鈕
-
內紙箱
- 長度
-
10.6
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
8.6
厘米
- 高度
-
16.7
厘米
- 淨重
-
0.05751
kg
- 總重量
-
0.1785
kg
- 淨重
-
0.12099
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11044 5
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
2.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11044 1
- 總重量
-
0.04583
kg
- 淨重
-
0.01917
kg
- 淨重
-
0.02666
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
5.4
厘米
- 寬度
-
4
厘米
- 深度
-
1.8
厘米
- 重量
-
0.01917
kg
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20121 7
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