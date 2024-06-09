隨時隨地享受更清晰的通話品質，免受噪音干擾

於通話期間，波束成形麥克風會準確拾取您的聲音，同時人工智能演算法會移除您周遭環境的背景噪音。與您交談的人會聽到您的聲音，而不會聽到嘈雜的汽車聲及旁邊的人聲或聊天聲！