搜尋字眼

ZH
EN
  • 張開耳朵、得心應手 張開耳朵、得心應手 張開耳朵、得心應手

    6000 series 開放式真無線運動型耳機

    TAA6709DG/97

    張開耳朵、得心應手

    這款真無線開放式耳機，時刻帶來完美佩戴體驗！柔軟舒適的耳掛，無論如何移動，都能保持耳機穩固。開放式設計讓您在享受音樂的同時聽到周遭的聲音。

    查看各種好處

    6000 series 開放式真無線運動型耳機

    類似產品

    See all 體育

    張開耳朵、得心應手

    • 開放式真無線佩戴體驗
    • 空氣傳導
    • IP55 防塵及防水保護等級
    • 長達 28 小時的播放時間
    開放式真無線佩戴體驗，聆聽世界，感受節拍

    開放式真無線佩戴體驗，聆聽世界，感受節拍

    這些開放式耳機設計免卻嘗試不同尺寸的耳塞。相反，舒適的耳掛環繞著耳朵。每個耳掛末端的橡膠錨栓輕輕抓緊耳朵後部，額外安全且緊貼不脫落。

    空氣傳導，耳內只有音樂

    空氣傳導，耳內只有音樂

    音樂、有聲書、播客、健身播放清單——無論聆聽什麼內容，您都可以享受出色的低音音效！每邊耳機都穩固貼合外耳曲線，精準驅動器將聲音直接傳入耳道且不會隔絕聲音，因此您在聆聽時可以聽到周遭的情況。

    踏出門外。IP55 防塵及防水等級

    踏出門外。IP55 防塵及防水等級

    在樹林散步，在雨中奔跑。IP55 等級代表這些開放式耳機不怕汗水、潮濕或灰塵，讓您再沒有藉口待在梳化！如果您在戶外活動，日行燈可以讓您清晰可見。

    長達 28 小時的播放時間，纖細充電盒

    長達 28 小時的播放時間，纖細充電盒

    完全充電後可提供 7 小時播放時間，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 5 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，單聲道模式可讓您僅使用一邊耳機，同時為另一邊耳機充電。充電盒可透過 USB-C 充電。

    自訂蓋耳式觸控控制

    自訂蓋耳式觸控控制

    設有方便的蓋耳式觸控控制功能，可控制音樂播放、音量和通話。喜歡使用左邊或右邊耳機？您可以透過 Philips 耳機配套應用程式自訂這些控制功能的設定方式。

    穩定的藍牙多點連線

    穩定的藍牙多點連線

    先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。

    隨時隨地享受更清晰的通話品質，免受噪音干擾

    隨時隨地享受更清晰的通話品質，免受噪音干擾

    於通話期間，波束成形麥克風會準確拾取您的聲音，同時人工智能演算法會移除您周遭環境的背景噪音。與您交談的人會聽到您的聲音，而不會聽到嘈雜的汽車聲及旁邊的人聲或聊天聲！

    Philips 耳機應用程式，您的健康生活良伴

    Philips 耳機應用程式，您的健康生活良伴

    使用我們的配套應用程式為您的健身配樂！選擇「音景」來聆聽自然音效或樂器聲浴冥想——非常適合運動後放鬆。或聆聽雙耳節拍以幫助放鬆或集中注意力：您可以單獨聆聽節拍，也可以將其與音樂混合，或將其作為音景中的背景音效。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      頻率範圍
      150 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      18 x 10 毫米
      阻抗
      16 Ohm
      最大輸入功率
      30 mW
      敏感度
      91dB (1KHz、 -10dBFS)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      5.4
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      • SBC
      • AAC

    • 外盒

      長度
      28.50  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      22.50  厘米
      總重量
      4.149  千克
      高度
      26.00  厘米
      GTIN
      1 48 95229 15966 9
      淨重
      2.28  千克
      淨重
      1.869  千克

    • 便捷功能

      音量控制
      防水
      IP55
      Philips 耳機應用程式支援
      韌體可更新
      控制類型
      觸控
      LED 安全燈

    • 內紙箱

      長度
      13.30  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10.50  厘米
      高度
      12.00  厘米
      淨重
      0.29  千克
      總重量
      0.472  千克
      淨重
      0.182  千克
      GTIN
      2 48 95229 15966 6

    • 電源

      電池數量
      3 件
      音樂播放時間
      7 + 21  小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      5 mins for 1 hr
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (Built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (Built-in)
      電池重量（總重量）
      10.1  克
      電池容量（充電盒）
      580  mAh
      電池容量（耳機）
      58  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      12.7  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      12.6  厘米
      深度
      3.2  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 15966 2
      總重量
      0.135  千克
      淨重
      0.095  千克
      淨重
      0.04  千克

    • 配件

      快速入門指南
      充電盒
      充電電線
      USB-C 線，200 毫米

    • 設計

      顏色
      暗灰
      配戴方式
      耳掛
      貼合耳形
      開放式
      耳塞式貼合型
      開合式

    • 電信

      通話麥克風
      2 mics

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      多功能按鈕
      語音助理支援

    • 尺寸

      耳機尺寸（寬x深x高）
      7.50 x 5.50 x 1.80 厘米
      充電盒尺寸（寬x深x高）
      8.50 x 6.00 x 2.50 厘米
      總重量
      0.073 公斤

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。