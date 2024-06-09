張開耳朵、得心應手
這款真無線開放式耳機，時刻帶來完美佩戴體驗！柔軟舒適的耳掛，無論如何移動，都能保持耳機穩固。開放式設計讓您在享受音樂的同時聽到周遭的聲音。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
張開耳朵、得心應手
- 開放式真無線佩戴體驗
- 空氣傳導
- IP55 防塵及防水保護等級
- 長達 28 小時的播放時間
開放式真無線佩戴體驗，聆聽世界，感受節拍
這些開放式耳機設計免卻嘗試不同尺寸的耳塞。相反，舒適的耳掛環繞著耳朵。每個耳掛末端的橡膠錨栓輕輕抓緊耳朵後部，額外安全且緊貼不脫落。
空氣傳導，耳內只有音樂
音樂、有聲書、播客、健身播放清單——無論聆聽什麼內容，您都可以享受出色的低音音效！每邊耳機都穩固貼合外耳曲線，精準驅動器將聲音直接傳入耳道且不會隔絕聲音，因此您在聆聽時可以聽到周遭的情況。
踏出門外。IP55 防塵及防水等級
在樹林散步，在雨中奔跑。IP55 等級代表這些開放式耳機不怕汗水、潮濕或灰塵，讓您再沒有藉口待在梳化！如果您在戶外活動，日行燈可以讓您清晰可見。
長達 28 小時的播放時間，纖細充電盒
完全充電後可提供 7 小時播放時間，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 5 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，單聲道模式可讓您僅使用一邊耳機，同時為另一邊耳機充電。充電盒可透過 USB-C 充電。
自訂蓋耳式觸控控制
設有方便的蓋耳式觸控控制功能，可控制音樂播放、音量和通話。喜歡使用左邊或右邊耳機？您可以透過 Philips 耳機配套應用程式自訂這些控制功能的設定方式。
穩定的藍牙多點連線
先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。
隨時隨地享受更清晰的通話品質，免受噪音干擾
於通話期間，波束成形麥克風會準確拾取您的聲音，同時人工智能演算法會移除您周遭環境的背景噪音。與您交談的人會聽到您的聲音，而不會聽到嘈雜的汽車聲及旁邊的人聲或聊天聲！
Philips 耳機應用程式，您的健康生活良伴
使用我們的配套應用程式為您的健身配樂！選擇「音景」來聆聽自然音效或樂器聲浴冥想——非常適合運動後放鬆。或聆聽雙耳節拍以幫助放鬆或集中注意力：您可以單獨聆聽節拍，也可以將其與音樂混合，或將其作為音景中的背景音效。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
150 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
18 x 10 毫米
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
30 mW
- 敏感度
-
91dB (1KHz、 -10dBFS)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.4
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 多點連接
-
是
- 支援的解碼器
-
-
外盒
- 長度
-
28.50
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
22.50
厘米
- 總重量
-
4.149
千克
- 高度
-
26.00
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 15966 9
- 淨重
-
2.28
千克
- 淨重
-
1.869
千克
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
- 防水
-
IP55
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- 韌體可更新
-
是
- 控制類型
-
觸控
- LED 安全燈
-
是
-
內紙箱
- 長度
-
13.30
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.50
厘米
- 高度
-
12.00
厘米
- 淨重
-
0.29
千克
- 總重量
-
0.472
千克
- 淨重
-
0.182
千克
- GTIN
-
2 48 95229 15966 6
-
電源
- 電池數量
-
3 件
- 音樂播放時間
-
7 + 21
小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
5 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 電池重量（總重量）
-
10.1
克
- 電池容量（充電盒）
-
580
mAh
- 電池容量（耳機）
-
58
mAh
-
包裝尺寸
- 高度
-
12.7
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
12.6
厘米
- 深度
-
3.2
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 15966 2
- 總重量
-
0.135
千克
- 淨重
-
0.095
千克
- 淨重
-
0.04
千克
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線，200 毫米
-
設計
- 顏色
-
暗灰
- 配戴方式
-
耳掛
- 貼合耳形
-
開放式
- 耳塞式貼合型
-
開合式
-
電信
- 通話麥克風
-
2 mics
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
多功能按鈕
- 語音助理支援
-
是
-
尺寸
- 耳機尺寸（寬x深x高）
-
7.50 x 5.50 x 1.80 厘米
- 充電盒尺寸（寬x深x高）
-
8.50 x 6.00 x 2.50 厘米
- 總重量
-
0.073 公斤
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。