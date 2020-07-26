有線耳塞式耳機
您的音樂，您的色彩
這款耳塞式耳機可讓您在展現個人風格的同時保持音樂的新鮮感。您可享受強勁低音、鮮明外觀和舒適的貼耳效果。需要使用手機的語音助理？只需按一下線控式遙控即可。 查看各種好處
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您的音樂，您的色彩
- 8.6 毫米驅動器締造強勁重低音
- 鍍金連接器
- 耳塞式設計佩戴穩固舒適
- 線控式遙控，操控簡易
強勁低音，清晰音效
如果沒有您最喜歡的曲目，那旅途中的生活會怎樣？這款耳機透過強勁的 8.6 毫米釹合金驅動器提供震撼的低音，並配有鍍金連接器。
舒適、盡情地隨著音效搖滾
音管採用人體工學設計，可更換橡膠耳罩護套配備三種尺寸，能舒適貼合耳形，讓您時刻享受最喜愛的音樂。
線控式遙控，從播放清單切換至通話
接聽電話、暫停播放清單，均無需觸碰智能手機。如果低音即將開始，並且您不想錯過最精彩的音樂，此功能便可大派用場。
輕鬆喚醒手機的語音助理
線控式遙控，您已準備好吩咐語音助理處理大小事項。在旅途中打電話、發送訊息並獲取答案。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20 000 Hz
- 喇叭直徑
-
8.6 毫米
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
10mW
- 敏感度
-
102 dB (1K Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 連接器設備
-
鍍金
- 連接器
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
35.2
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
18.5
厘米
- 總重量
-
1.097
kg
- 高度
-
13.9
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11193 3
- 淨重
-
0.36
kg
- 淨重
-
0.737
kg
-
內紙箱
- 長度
-
17.9
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
8.5
厘米
- 高度
-
6.3
厘米
- 淨重
-
0.045
kg
- 總重量
-
0.1304
kg
- 淨重
-
0.0854
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11193 0
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
5
厘米
- 深度
-
2.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11193 6
- 總重量
-
0.03
kg
- 淨重
-
0.015
kg
- 淨重
-
0.015
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
2.25
厘米
- 寬度
-
2.3
厘米
- 深度
-
1.2
厘米
- 重量
-
0.013
kg
-
配件
- 耳套
-
3 對（小/中/大）
-
設計
- 顏色
-
粉紅色
- 配戴方式
-
耳塞式
- 耳朵接合裝置材料
-
矽膠
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
矽膠耳塞
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20218 4
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
是
- 語音助理啟用
-
手提式
- 語音助理支援
-
是
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