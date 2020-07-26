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    有線耳塞式耳機

    TAE1105PK/00

    您的音樂，您的色彩

    這款耳塞式耳機可讓您在展現個人風格的同時保持音樂的新鮮感。您可享受強勁低音、鮮明外觀和舒適的貼耳效果。需要使用手機的語音助理？只需按一下線控式遙控即可。

    查看各種好處

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    有線耳塞式耳機

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    您的音樂，您的色彩

    • 8.6 毫米驅動器締造強勁重低音
    • 鍍金連接器
    • 耳塞式設計佩戴穩固舒適
    • 線控式遙控，操控簡易

    強勁低音，清晰音效

    如果沒有您最喜歡的曲目，那旅途中的生活會怎樣？這款耳機透過強勁的 8.6 毫米釹合金驅動器提供震撼的低音，並配有鍍金連接器。

    舒適、盡情地隨著音效搖滾

    音管採用人體工學設計，可更換橡膠耳罩護套配備三種尺寸，能舒適貼合耳形，讓您時刻享受最喜愛的音樂。

    線控式遙控，從播放清單切換至通話

    接聽電話、暫停播放清單，均無需觸碰智能手機。如果低音即將開始，並且您不想錯過最精彩的音樂，此功能便可大派用場。

    輕鬆喚醒手機的語音助理

    線控式遙控，您已準備好吩咐語音助理處理大小事項。在旅途中打電話、發送訊息並獲取答案。

    人體工學音管。3 種尺寸的橡膠耳罩護套

    -

    扁平電線，告別纏繞

    -

    強勁的 8.6 毫米釹合金驅動器，鍍金連接器

    -

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20 000 Hz
      喇叭直徑
      8.6 毫米
      阻抗
      16 Ohm
      最大輸入功率
      10mW
      敏感度
      102 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      連接器設備
      鍍金
      連接器
      3.5  mm

    • 外盒

      長度
      35.2  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      18.5  厘米
      總重量
      1.097  kg
      高度
      13.9  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11193 3
      淨重
      0.36  kg
      淨重
      0.737  kg

    • 內紙箱

      長度
      17.9  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      8.5  厘米
      高度
      6.3  厘米
      淨重
      0.045  kg
      總重量
      0.1304  kg
      淨重
      0.0854  kg
      GTIN
      2 48 95229 11193 0

    • 包裝尺寸

      高度
      17.3  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      5  厘米
      深度
      2.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 11193 6
      總重量
      0.03  kg
      淨重
      0.015  kg
      淨重
      0.015  kg

    • 產品尺寸

      高度
      2.25  厘米
      寬度
      2.3  厘米
      深度
      1.2  厘米
      重量
      0.013  kg

    • 配件

      耳套
      3 對（小/中/大）

    • 設計

      顏色
      粉紅色
      配戴方式
      耳塞式
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      矽膠耳塞

    • UPC

      UPC
      8 40063 20218 4

    • 語音助手

      兼容語音助理
      語音助理啟用
      手提式
      語音助理支援

    Badge-D2C

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