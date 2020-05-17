搜尋字眼

ZH
EN
  • 用心感受強勁低音 用心感受強勁低音 用心感受強勁低音

    蓋耳式無線耳機

    TAH4205BK/00

    用心感受強勁低音

    體驗更震憾低音，盡情搖滾。這款無線蓋耳式耳機擁有低音增強效果按鈕，讓您可隨時突顯強大沉穩的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間和快速充電，還有一系列的時尚啞光顏色可供選擇。

    查看各種好處

    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    蓋耳式無線耳機

    類似產品

    See all 頭帶

    用心感受強勁低音

    • 32 毫米驅動器/封閉式
    • 蓋耳式
    • 超薄摺疊設計
    • 長達 29 小時的播放時間
    低音增強效果按鈕，輕輕一按即可感受強勁重低音

    低音增強效果按鈕，輕輕一按即可感受強勁重低音

    此款蓋耳式耳機具備強勁的 32 毫米釹合金驅動器，為您呈現清脆音質及豐富的重低音效果。需要更強低音效果時，只需按一下低音增強效果按鈕，可立即感受到與別不同的效果。

    29 小時播放時間。USB-C 充電

    29 小時播放時間。USB-C 充電

    通過 USB-C 連接，2 小時的充電時間可提供長達 29 小時的播放時間。如果耳機電力快要耗盡時，只需快速充電 15 分鐘，即可再播放 4 小時的音樂。

    輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶

    輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶

    此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。

    超薄摺疊設計，方便收藏

    超薄摺疊設計，方便收藏

    暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

    多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

    多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

    不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話？簡單按一下按鈕即可。智能藍牙配對功能會記住最近一次與耳機配對過的裝置。

    密封式設計帶來出色隔音效果

    密封式設計帶來出色隔音效果

    智能配對，自動尋找藍牙裝置

    只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。

    超精巧摺合式設計，方便攜帶

    超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      32 毫米
      阻抗
      32 Ohm
      最大輸入功率
      20 mW
      敏感度
      110 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙版本
      5.0 或以上
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      支援的解碼器
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      21.2  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      17  厘米
      總重量
      1.043  kg
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10969 5
      淨重
      0.5415  kg
      淨重
      0.5015  kg

    • 便捷功能

      控制類型
      按鈕

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      1 件
      音樂播放時間
      29  小時
      通話時間
      21 小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 4hrs
      電池重量（總重量）
      5.3  克
      待機電池使用時間
      166 hr
      電池類型（耳機）
      鋰聚合物（內置）

    • 包裝尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10969 8
      總重量
      0.286  kg
      淨重
      0.1805  kg
      淨重
      0.1055  kg

    • 產品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      寬度
      16.5  厘米
      深度
      4  厘米
      重量
      0.15  kg

    • 配件

      快速入門指南
      充電電線
      USB-C 線

    • 設計

      顏色
      黑色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      均衡
      耳朵接合裝置材料
      人造皮革
      貼合耳形
      蓋耳式
      耳罩類型
      封閉式

    • UPC

      UPC
      8 40063 20090 6

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 電池使用時間為估計值，可能因應用條件而有所不同。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。