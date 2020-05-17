用心感受強勁低音
體驗更震憾低音，盡情搖滾。這款無線蓋耳式耳機擁有低音增強效果按鈕，讓您可隨時突顯強大沉穩的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間和快速充電，還有一系列的時尚啞光顏色可供選擇。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
用心感受強勁低音
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用心感受強勁低音
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用心感受強勁低音
體驗更震憾低音，盡情搖滾。這款無線蓋耳式耳機擁有低音增強效果按鈕，讓您可隨時突顯強大沉穩的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間和快速充電，還有一系列的時尚啞光顏色可供選擇。 查看各種好處
此款蓋耳式耳機具備強勁的 32 毫米釹合金驅動器，為您呈現清脆音質及豐富的重低音效果。需要更強低音效果時，只需按一下低音增強效果按鈕，可立即感受到與別不同的效果。
通過 USB-C 連接，2 小時的充電時間可提供長達 29 小時的播放時間。如果耳機電力快要耗盡時，只需快速充電 15 分鐘，即可再播放 4 小時的音樂。
此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。
暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。
不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話？簡單按一下按鈕即可。智能藍牙配對功能會記住最近一次與耳機配對過的裝置。
只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。
超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。
聲音
連接
舒適
設計
電源
配件
外盒
產品尺寸
包裝尺寸
UPC
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