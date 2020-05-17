蓋耳式無線耳機
用心感受強勁低音
體驗更震憾低音，盡情搖滾。這款無線蓋耳式耳機擁有低音增強效果按鈕，讓您可隨時突顯強大沉穩的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間和快速充電，還有一系列的時尚啞光顏色可供選擇。 查看各種好處
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用心感受強勁低音
- 32 毫米驅動器/封閉式
- 蓋耳式
- 超薄摺疊設計
- 長達 29 小時的播放時間
低音增強效果按鈕，輕輕一按即可感受強勁重低音
此款蓋耳式耳機具備強勁的 32 毫米釹合金驅動器，為您呈現清脆音質及豐富的重低音效果。需要更強低音效果時，只需按一下低音增強效果按鈕，可立即感受到與別不同的效果。
29 小時播放時間。USB-C 充電
通過 USB-C 連接，2 小時的充電時間可提供長達 29 小時的播放時間。如果耳機電力快要耗盡時，只需快速充電 15 分鐘，即可再播放 4 小時的音樂。
輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶
此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。
超薄摺疊設計，方便收藏
暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。
多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話
不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話？簡單按一下按鈕即可。智能藍牙配對功能會記住最近一次與耳機配對過的裝置。
智能配對，自動尋找藍牙裝置
只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。
超精巧摺合式設計，方便攜帶
超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
32 毫米
- 阻抗
-
32 Ohm
- 最大輸入功率
-
20 mW
- 敏感度
-
110 dB (1K Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
5.0 或以上
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 支援的解碼器
-
SBC
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
21.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
17
厘米
- 總重量
-
1.043
kg
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10969 5
- 淨重
-
0.5415
kg
- 淨重
-
0.5015
kg
-
便捷功能
- 控制類型
-
按鈕
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
1 件
- 音樂播放時間
-
29
小時
- 通話時間
-
21 小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 4hrs
- 電池重量（總重量）
-
5.3
克
- 待機電池使用時間
-
166 hr
- 電池類型（耳機）
-
鋰聚合物（內置）
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10969 8
- 總重量
-
0.286
kg
- 淨重
-
0.1805
kg
- 淨重
-
0.1055
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 寬度
-
16.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 重量
-
0.15
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 配戴方式
-
頭帶
- 折疊式設計
-
均衡
- 耳朵接合裝置材料
-
人造皮革
- 貼合耳形
-
蓋耳式
- 耳罩類型
-
封閉式
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20090 6
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