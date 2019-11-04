在任何一趟旅程，這款耳機都能完全發揮效能，不負所托。充滿一次電只需 2 小時。在關閉主動降噪功能時，您可以享受 30 小時的播放時間（或通話時間），而在開啟主動降噪功能時，您則可以享受 25 小時的播放時間。提供兩個級別的快速充電方式，分別是極速充電和快速充電，能為您帶來額外 2 小時或 6 小時的播放時間。
主動降噪功能讓您將一切拋諸於腦後。只需一按，即可隔絕火車或繁忙辦公室的噪音。在您外出時，可以透過感知模式聆聽音樂，同時保持留意街道噪音。
無論是播放清單還是播客，完美調諧的釹合金音效技術驅動器都能提供強勁低音，以及清晰的中音頻率。柔軟耳罩軟墊能覆蓋整個耳部，創造一個以被動方式阻隔外界噪音的密封效果。頭帶輕盈無比，能輕易調節，而且平滑舒適，令耳機不再被頭髮纏繞。
這款具有柔軟耳罩的無線耳機，可整齊地摺疊為兩種尺寸。您可將耳機摺疊起來，非常適合存放於辦公室抽屜，或隨附的收納袋。或者您可以將耳機向內摺疊起來，精巧地捆綁在一起，適合存放在大衣口袋和手袋。
無論您喜愛鋼琴還是搖滾，具備高解析度音效的耳機都能讓您感受每一個音符所帶來的震撼。當連接至高解析度音源，比 CD 使用更高採樣率錄製而成的無損音效將為您帶來栩栩如生的聽覺享受。
上下輕掃耳罩外殼的觸摸控制面板即可控制音量。您只需輕點一下，即可啟用或關閉主動降噪功能。或者開啟感知模式，就讓您能在保持音樂播放的同時，聆聽更多周圍的聲音。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。
無需取出手機就能管理生活。只需輕觸頭帶即可啟用語音助理。您可以要求打開日曆、讀取手機通知、給朋友打電話或發送訊息，以及管理播放清單等。
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
如果您需要更多電量，只需充電 5 分鐘就能額外播放 2 小時。
提供兩個級別的快速充電方式，分別是極速充電和快速充電，能為您帶來額外 2 小時或 6 小時的播放時間。讓您每日，甚至每時每刻都能享受聆聽的樂趣。
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