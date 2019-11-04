30 小時播放時間或通話時間（開啟 ANC 時則為 25 小時）

在任何一趟旅程，這款耳機都能完全發揮效能，不負所托。充滿一次電只需 2 小時。在關閉主動降噪功能時，您可以享受 30 小時的播放時間（或通話時間），而在開啟主動降噪功能時，您則可以享受 25 小時的播放時間。提供兩個級別的快速充電方式，分別是極速充電和快速充電，能為您帶來額外 2 小時或 6 小時的播放時間。