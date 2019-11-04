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    高解析度音效耳罩式無線耳機

    TAPH805BK/00

    寧靜時刻，盡在掌握

    享受音樂，而非雨聲。您可以控制這款無線耳罩式耳機的主動降噪功能，以符合您的環境所需。播放時間長達 30 小時，同時具備靈活的快速充電功能，讓您的整個旅行無憂無慮

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    高解析度音效耳罩式無線耳機

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    寧靜時刻，盡在掌握

    耳罩式主動降噪無線耳機

    • 40 毫米驅動器/密封式
    • 耳罩式

    30 小時播放時間或通話時間（開啟 ANC 時則為 25 小時）

    在任何一趟旅程，這款耳機都能完全發揮效能，不負所托。充滿一次電只需 2 小時。在關閉主動降噪功能時，您可以享受 30 小時的播放時間（或通話時間），而在開啟主動降噪功能時，您則可以享受 25 小時的播放時間。提供兩個級別的快速充電方式，分別是極速充電和快速充電，能為您帶來額外 2 小時或 6 小時的播放時間。

    主動降噪功能 (ANC)。沉醉音樂，忘我享受

    主動降噪功能讓您將一切拋諸於腦後。只需一按，即可隔絕火車或繁忙辦公室的噪音。在您外出時，可以透過感知模式聆聽音樂，同時保持留意街道噪音。

    平滑可調節式頭帶。柔軟耳罩軟墊

    無論是播放清單還是播客，完美調諧的釹合金音效技術驅動器都能提供強勁低音，以及清晰的中音頻率。柔軟耳罩軟墊能覆蓋整個耳部，創造一個以被動方式阻隔外界噪音的密封效果。頭帶輕盈無比，能輕易調節，而且平滑舒適，令耳機不再被頭髮纏繞。

    超薄摺疊及精巧摺疊設計，容易收納

    這款具有柔軟耳罩的無線耳機，可整齊地摺疊為兩種尺寸。您可將耳機摺疊起來，非常適合存放於辦公室抽屜，或隨附的收納袋。或者您可以將耳機向內摺疊起來，精巧地捆綁在一起，適合存放在大衣口袋和手袋。

    高解析度音效，聆聽每個細節

    無論您喜愛鋼琴還是搖滾，具備高解析度音效的耳機都能讓您感受每一個音符所帶來的震撼。當連接至高解析度音源，比 CD 使用更高採樣率錄製而成的無損音效將為您帶來栩栩如生的聽覺享受。

    觸摸控制。只需輕掃、點擊及輕按即可控制

    上下輕掃耳罩外殼的觸摸控制面板即可控制音量。您只需輕點一下，即可啟用或關閉主動降噪功能。或者開啟感知模式，就讓您能在保持音樂播放的同時，聆聽更多周圍的聲音。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。

    語音助理，隨時隨地為您打點生活

    無需取出手機就能管理生活。只需輕觸頭帶即可啟用語音助理。您可以要求打開日曆、讀取手機通知、給朋友打電話或發送訊息，以及管理播放清單等。

    內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

    聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

    極速充電。充電 5 分鐘，播放 2 小時

    如果您需要更多電量，只需充電 5 分鐘就能額外播放 2 小時。

    快速充電。充電 15 分鐘，播放 6 小時

    提供兩個級別的快速充電方式，分別是極速充電和快速充電，能為您帶來額外 2 小時或 6 小時的播放時間。讓您每日，甚至每時每刻都能享受聆聽的樂趣。

    40 毫米釹合金音效技術驅動器。細緻音效

    -

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      7 - 40 000 Hz
      喇叭直徑
      40 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      16 Ohm
      磁鐵類型
      最大輸入功率
      30 mW
      敏感度
      90  分貝

    • 連接

      藍牙版本
      5.0
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • 串流格式：SBC
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      23.7  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      22.9  厘米
      總重量
      2.608  kg
      高度
      26  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10190 3
      淨重
      0.834  kg
      淨重
      1.774  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      • 通話保留
      • 在兩個通話之間切換
      • 接聽電話/結束通話
      • 拒接來電
      • 在通話與音樂之間切換

    • 電源

      電池類型
      鋰聚合物
      可重複充電
      音樂播放時間
      30  小時
      待機時間
      160* 小時
      通話時間
      30 小時
      充電時間
      2  小時

    • 包裝尺寸

      高度
      25  厘米
      包裝類型
      盒裝
      寬度
      21.5  厘米
      深度
      7  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10190 6
      總重量
      0.75  kg
      淨重
      0.278  kg
      淨重
      0.472  kg

    • 配件

      快速入門指南
      音訊線
      旅行收藏盒
      USB 線
      飛機用變壓器

    • 設計

      顏色
      黑色

    • UPC

      UPC
      8 40063 20047 0

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