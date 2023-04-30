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    真無線耳機

    TAT1108BK/97

    清晰地聆聽聲音

    清晰地聆聽歌曲及接聽電話。這款真無線耳機採用 6 毫米驅動器，帶來豐富音效及強勁低音，而人工智能麥克風則帶來清晰通話。配備 IPX4 防濺防汗效能，而口袋大小的充電盒可提供 15 小時的播放時間。

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    可選顏色:

    真無線耳機

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    清晰地聆聽聲音

    • 清晰通話音質
    • 6 毫米強勁低音驅動器
    • 人體工學設計帶來舒適感受
    • IPX4 防濺/防汗

    無需擔心電量不足，使用充電盒充電，享受長達 15 小時的播放時間

    無論您想聽多久，這款耳機都能滿足您的需求。您可享有 5 小時的播放時間，使用方便的口袋大小充電盒可獲得額外的 10 小時播放時間。

    自訂 6 毫米驅動器，音色絕佳，強勁低音

    以其應有方式聆聽您的聲音。這款耳機採用自訂設計，6 毫米動態驅動器為您帶來真實的聆聽體驗。驅動器的大功率容量增強了動態和低音，讓您永遠不會錯過任何一個節拍。

    人工智能麥克風，清晰通話音質

    不要讓四周環境傳來的聲音干擾您的聆聽。這款耳機配備人工智能麥克風，使用先進的人工智能演算法過濾掉您不想聽到的噪音，確保清晰的通話音質。每次都能清楚聽到對方的聲音。

    IPX4 防濺防汗

    具備 IPX4 評級，以及強勁的 6 毫米驅動器，讓您在任何天氣下都能享受美妙的聲音！這款耳機具防濺性能，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。

    耳塞式設計佩戴穩固舒適

    舒適的耳機可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。帶來字字清楚、節拍清晰的聆聽體驗。三種尺寸的互換式柔軟矽膠耳機護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      6 mm
      阻抗
      16 Ohm
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      106 dB (1k Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      5.3
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      支援的解碼器
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      26.5  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      22.2  厘米
      總重量
      2.972  kg
      高度
      24.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13401 7
      淨重
      1.512  kg
      淨重
      1.46  kg

    • 便捷功能

      防水
      IPX4
      TWS 單聲道模式
      控制類型
      按鈕

    • 內紙箱

      長度
      12  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10.5  厘米
      高度
      11.8  厘米
      淨重
      0.189  kg
      總重量
      0.332  kg
      淨重
      0.143  kg
      GTIN
      2 48 95229 13401 4

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      3 件
      音樂播放時間
      5 + 10  小時
      通話時間
      5 小時
      充電時間
      2  小時
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量（總重量）
      6.1  克
      電池容量（充電盒）
      250  mAh
      電池容量（耳機）
      35  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      11.8  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      3.7  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 13401 0
      總重量
      0.098  kg
      淨重
      0.063  kg
      淨重
      0.035  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳套
      3 對（小/中/大）
      充電盒
      充電電線
      USB-C 線，200 毫米

    • 設計

      顏色
      黑色
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      矽膠耳塞

    • 電信

      通話麥克風
      an AI mic

    • 尺寸

      充電盒尺寸（寬x深x高）
      3.11 x 5.95 x 3.20  厘米
      耳機尺寸（寬x深x高）
      2.03 x 2.97 x 2.49  厘米
      總重量
      0.036  kg

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      手提式
      語音助理支援

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