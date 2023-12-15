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    真無線耳機

    TAT1209WT/97

    盡情聆聽音樂

    人生最美好的事物都是簡單不過。戴上耳機，聆聽音樂，出發吧！這款極小巧又舒適的真無線耳機具備絕佳音色、動態低音和口袋大小的充電盒，適合晝夜使用。

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    可選顏色:

    真無線耳機

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    盡情聆聽音樂

    • 細小耳機，物超所值
    • 自然音效，動態低音效果
    • 口袋大小的充電盒
    • 通話清晰
    小巧舒適的耳機，呈現強勁的低音

    小巧舒適的耳機，呈現強勁的低音

    這款真無線耳機體積雖小，但在無需調高音量的情況下呈現出最佳音效。輕按左邊耳機即可啟動動態低音，即使以低音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。

    通話清晰。他們會聽到您的說話內容

    通話清晰。他們會聽到您的說話內容

    通話時，會清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。

    穩定的藍牙連線

    穩定的藍牙連線

    先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。

    口袋大小的充電盒

    纖細充電盒可輕鬆放入口袋，不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電。而您可透過單聲道模式使用任何一邊耳機，並同時為另一邊耳機充電。

    IPX4 防濺防汗

    無需擔心天氣，IPX4 防水等級意味著這些耳機具有防濺效能，因此不會受雨水影響！在鍛煉或特別炎熱的日子佩戴耳機？其抗汗效能亦無礙您進行各種活動。

    使用充電盒充電，長達 18 小時的播放時間

    完全充電後可播放 6 小時，充電盒可額外提供 12 小時電量。將耳機放回充電盒中，可於 2 小時內完全充電。如需快速充電，只需 15 分鐘即可提供額外一小時的播放電量。充電盒可通過 USB-C 線充電。

    佩戴舒適，便利的蓋耳式觸控控制

    耳機輕柔穩固置於耳道中，可互換的矽膠耳塞護蓋讓您找到最合適的尺寸。耳機上的觸控控制使一切變得簡單。啟動動態低音增強效果功能、控制播放或接聽來電等。

    柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

    從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些真無線耳機具有 10 毫米大型驅動器，能輸出Philips 獨特音感。無論您聆聽任何內容，您都能享受深沉低音的柔和自然音效。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      10 毫米
      阻抗
      16 Ohm
      最大輸入功率
      10 mW
      敏感度
      97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      5.3
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      支援的解碼器
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      24.2  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      21.8  厘米
      總重量
      2.355  kg
      高度
      19.8  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13996 8
      淨重
      1.2  kg
      淨重
      1.155  kg

    • 便捷功能

      防水
      IPX4
      TWS 單聲道模式
      控制類型
      觸控

    • 內紙箱

      長度
      11.2  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10  厘米
      高度
      8.5  厘米
      淨重
      0.15  kg
      總重量
      0.258  kg
      淨重
      0.108  kg
      GTIN
      2 48 95229 13996 5

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      3 件
      音樂播放時間
      6 + 12  小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量（總重量）
      7.5  克
      電池容量（充電盒）
      300  mAh
      電池容量（耳機）
      40  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      9.3  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      9  厘米
      深度
      3.2  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 13996 1
      總重量
      0.069  kg
      淨重
      0.05  kg
      淨重
      0.019  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳套
      3 對（小/中/大）
      充電盒
      充電電線
      USB-C 線，200 毫米

    • 設計

      顏色
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      矽膠耳塞

    • 電信

      通話麥克風
      1 mic

    • 尺寸

      充電盒尺寸（寬x深x高）
      5.80 x 3.59 x 2.52  厘米
      耳機尺寸（寬x深x高）
      2.23 x 1.79 x 2.19  厘米
      總重量
      0.03  kg

    • 語音助手

      兼容語音助理
      語音助理啟用
      手提式
      語音助理支援

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