盡情聆聽音樂
人生最美好的事物都是簡單不過。戴上耳機，聆聽音樂，出發吧！這款極小巧又舒適的真無線耳機具備絕佳音色、動態低音和口袋大小的充電盒，適合晝夜使用。 查看各種好處
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盡情聆聽音樂
- 細小耳機，物超所值
- 自然音效，動態低音效果
- 口袋大小的充電盒
- 通話清晰
小巧舒適的耳機，呈現強勁的低音
這款真無線耳機體積雖小，但在無需調高音量的情況下呈現出最佳音效。輕按左邊耳機即可啟動動態低音，即使以低音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。
通話清晰。他們會聽到您的說話內容
通話時，會清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。
穩定的藍牙連線
先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。
口袋大小的充電盒
纖細充電盒可輕鬆放入口袋，不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電。而您可透過單聲道模式使用任何一邊耳機，並同時為另一邊耳機充電。
IPX4 防濺防汗
無需擔心天氣，IPX4 防水等級意味著這些耳機具有防濺效能，因此不會受雨水影響！在鍛煉或特別炎熱的日子佩戴耳機？其抗汗效能亦無礙您進行各種活動。
使用充電盒充電，長達 18 小時的播放時間
完全充電後可播放 6 小時，充電盒可額外提供 12 小時電量。將耳機放回充電盒中，可於 2 小時內完全充電。如需快速充電，只需 15 分鐘即可提供額外一小時的播放電量。充電盒可通過 USB-C 線充電。
佩戴舒適，便利的蓋耳式觸控控制
耳機輕柔穩固置於耳道中，可互換的矽膠耳塞護蓋讓您找到最合適的尺寸。耳機上的觸控控制使一切變得簡單。啟動動態低音增強效果功能、控制播放或接聽來電等。
柔和的自然音效，Philips 的獨特音色
從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些真無線耳機具有 10 毫米大型驅動器，能輸出Philips 獨特音感。無論您聆聽任何內容，您都能享受深沉低音的柔和自然音效。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
10 毫米
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
10 mW
- 敏感度
-
97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.3
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 支援的解碼器
-
SBC
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
24.2
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
21.8
厘米
- 總重量
-
2.355
kg
- 高度
-
19.8
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13996 8
- 淨重
-
1.2
kg
- 淨重
-
1.155
kg
-
便捷功能
- 防水
-
IPX4
- TWS 單聲道模式
-
是
- 控制類型
-
觸控
-
內紙箱
- 長度
-
11.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10
厘米
- 高度
-
8.5
厘米
- 淨重
-
0.15
kg
- 總重量
-
0.258
kg
- 淨重
-
0.108
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13996 5
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
3 件
- 音樂播放時間
-
6 + 12
小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量（總重量）
-
7.5
克
- 電池容量（充電盒）
-
300
mAh
- 電池容量（耳機）
-
40
mAh
-
包裝尺寸
- 高度
-
9.3
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9
厘米
- 深度
-
3.2
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 13996 1
- 總重量
-
0.069
kg
- 淨重
-
0.05
kg
- 淨重
-
0.019
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 耳套
-
3 對（小/中/大）
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線，200 毫米
-
設計
- 顏色
-
白
- 耳朵接合裝置材料
-
矽膠
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
矽膠耳塞
-
電信
- 通話麥克風
-
1 mic
-
尺寸
- 充電盒尺寸（寬x深x高）
-
5.80 x 3.59 x 2.52
厘米
- 耳機尺寸（寬x深x高）
-
2.23 x 1.79 x 2.19
厘米
- 總重量
-
0.03
kg
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
是
- 語音助理啟用
-
手提式
- 語音助理支援
-
是
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